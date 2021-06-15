بروكسل وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق لحل نزاع بوينغ وإيرباص

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء (15 يونيو/ حزيران 2021) عقب الدخول في مباحثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، توصلا إلى تسوية للخلاف الذي طال أمده نحو 17 عاماً بشأن المساعدات الحكومية لشركتي بوينغ وايرباص.

وفي هذا السياق قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سوف يتم إسقاط جميع الرسوم الجمركية المفروضة على خلفية النزاع، وذلك لفترة أولية مدتها خمسة أعوام. وكان الشركاء قد وافقوا في آذار/ مارس الماضي، على رفع الرسوم الجمركية لمدة أربعة أشهر.

ويطرح هذا الإعلان جانباً نزاعاً تجارياً كبيراً أدى إلى فرض رسوم جمركية متبادلة لأكثر من عقد ونصف عقد، بقيمة مليارات الدولارات. وتعد بوينغ الأمريكية وإيرباص الأوروبية أكبر شركتين لصناعة الطائرات في العالم. وتبادل الجانبان الاتهامات بتقديم دعم حكومي غير عادل لشركتيهما على الترتيب.

ويتزامن هذا التقدم مع أول جولة أوروبية يقوم بها بايدن منذ توليه مهامه. وأراد الجانبان طي صفحة الخلافات الجمركية في أول زيارة لبايدن إلى بروكسل تهدف بالأساس إلى إصلاح العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد حكم سلفه دونالد ترامب الذي فرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي وشجع خروج بريطانيا من الاتحاد.

وفي هذه الزيارة، يركز بايدن على تقوية علاقته بالحلفاء التقليديين الذين تجمعهم بالولايات المتحدة ذات "القيم الديمقراطية المشتركة" في سبيل مواجهة المدّ الاقتصادي والعسكري للصين. إذ تحاول الولايات المتحدة كسب تأييد الاتحاد الأوروبي في صراع القوة الذي تخوضه مع الصين وتريد الاستفادة من هذه القمة لتهدئة العلاقات بين جانبي الأطلسي التي شهدت توتراً شديداً خلال عهد ترامب.

وقالت الممثلة الأمريكية للتجارة كاثرين تاي: "بدلاً من محاربة أحد أقرب حلفائنا، نلتقي أخيراً معاً في مواجهة تهديد مشترك"، مؤكدة تمديد التهدئة التي تقررت في هذا الملف في آذار/ مارس والتي كان يفترض ان تنتهي في تموز/ يوليو المقبل.

وأضافت المسؤولة الأمريكية بالقول: "إنه مثال من أجل مواجهة تحديات أخرى مثل التحدي الذي تمثله الصين". من جهتها رحبت فرنسا باتفاق "جيد" بين الطرفين، داعية الى إغلاق هذا الملف "بشكل نهائي".

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)