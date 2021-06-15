 بروكسل وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق لحل نزاع بوينغ وإيرباص | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بروكسل وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق لحل نزاع بوينغ وإيرباص

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين التوصل الى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحل الخلاف القديم المتعلق بالاعانات غير القانونية الممنوحة لشركتي ايرباص وبوينغ لصناعة الطيران.

طائرتا بوينغ وإيرباص في معرض بباريس - صورة أرشيفية بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2005

رحبت فرنسا باتفاق "جيد" بين الطرفين، داعية الى إغلاق هذا الملف "بشكل نهائي".

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء (15 يونيو/ حزيران 2021) عقب الدخول في مباحثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، توصلا إلى تسوية للخلاف الذي طال أمده نحو 17 عاماً بشأن المساعدات الحكومية لشركتي بوينغ وايرباص.

مختارات

وفي هذا السياق قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سوف يتم إسقاط جميع الرسوم الجمركية المفروضة على خلفية النزاع، وذلك لفترة أولية مدتها خمسة أعوام. وكان الشركاء قد وافقوا في آذار/ مارس الماضي، على رفع الرسوم الجمركية لمدة أربعة أشهر.

ويطرح هذا الإعلان جانباً نزاعاً تجارياً كبيراً أدى إلى فرض رسوم جمركية متبادلة لأكثر من عقد ونصف عقد، بقيمة مليارات الدولارات. وتعد بوينغ الأمريكية وإيرباص الأوروبية أكبر شركتين لصناعة الطائرات في العالم. وتبادل الجانبان الاتهامات بتقديم دعم حكومي غير عادل لشركتيهما على الترتيب.

ويتزامن هذا التقدم مع أول جولة أوروبية يقوم بها بايدن منذ توليه مهامه. وأراد الجانبان طي صفحة الخلافات الجمركية في أول زيارة لبايدن إلى بروكسل تهدف بالأساس إلى إصلاح العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد حكم سلفه دونالد ترامب الذي فرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي وشجع خروج بريطانيا من الاتحاد.

وفي هذه الزيارة، يركز بايدن على تقوية علاقته بالحلفاء التقليديين الذين تجمعهم بالولايات المتحدة ذات "القيم الديمقراطية المشتركة" في سبيل مواجهة  المدّ الاقتصادي والعسكري للصين. إذ تحاول الولايات المتحدة كسب تأييد الاتحاد الأوروبي في صراع القوة الذي تخوضه مع الصين وتريد الاستفادة من هذه القمة لتهدئة العلاقات بين جانبي الأطلسي التي شهدت توتراً شديداً خلال عهد ترامب.

وقالت الممثلة الأمريكية للتجارة كاثرين تاي: "بدلاً من محاربة أحد أقرب حلفائنا، نلتقي أخيراً معاً في مواجهة تهديد مشترك"، مؤكدة تمديد التهدئة التي تقررت في هذا الملف في آذار/ مارس والتي كان يفترض ان تنتهي في تموز/ يوليو المقبل. 

وأضافت المسؤولة الأمريكية بالقول: "إنه مثال من أجل مواجهة تحديات أخرى مثل التحدي الذي تمثله الصين". من جهتها رحبت فرنسا باتفاق "جيد" بين الطرفين، داعية الى إغلاق هذا الملف "بشكل نهائي".

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)

  • USA Politiker Joe Biden

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    أول يمين دستوري في المستشفى

    حين كان عمره 30 عاما، أصبح رجل القانون جوزيف روبنيت بايدن لأول مرة نائبا في الكونغرس. لكنها كانت إحدى اللحظات القاسية في حياته: فقبل أسبوعين من ذلك توفيت زوجته وابنته البالغة من العمر عاما واحدا في حادثة سيارة. وكلا الابنين بو وهانتر كانا في المستشفى مصابين عندما أدى بايدن اليمين على الانجيل والدستور.

  • USA | Joe Biden | Senator 1979

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    رجل السياسة الخارجية

    كسيناتور يمثل ولاية ديلاوير لم يعمل فقط من أجل قضايا ولايته، ولاسيما في السبعينات والثمانينات اكتسب الديمقراطي جو بايدن سمعة كسياسي محنك في الشؤون الخارجية. وفي عام 1979 التقى بالرئيس المصري أنور السادات الذي وقع قبلها بوقت وقصير بوساطة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر على اتفاقية السلام التاريخية بين مصر وإسرائيل.

  • USA | Joe Biden | Präsidentschaftskandidat 1988

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    المنافسة الأولى انتهت بسرعة

    المحاولة الأولى لشغل أعلى منصب في الدولة قام بها جو بايدن خلال الانتخابات الرئاسية في عام 1988. لكن اتهامات بالسرقة الأدبية لاحقته، إذ نقل فقرات بكاملها من خطب سياسيين آخرين دون الإعلان عنها. وعندما طُرحت أسئلة حول إنجازاته في فترة حياته الجامعية، سحب بعد ستة أسابيع فقط ترشحه.

  • USA | Joe Biden | 1991

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    الظل الطويل للجنة القضائية

    كرئيس للجنة القضائية في مجلس الشيوخ (1987 حتى 1995) ترأس جو بايدن في 1991 جلسات الاستماع لمرشح المحكمة العليا كلارونس توماس. واتهمت الموظفة أنيتا هيل توماس أمام اللجنة بالتحرش الجنسي، الأمر الذي لم يرد عليه جو بايدن. وفي 2019 قبل ترشحه الرئاسي طلب بايدن العفو عن ذلك ، حسب هيل بطريقة فاترة.

  • USA | Joe Biden | 2007

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    الترشح للمرة الثانية: نهاية بجائزة ترضية

    بعد عشرين عاما من ترشحه الأول تقدم بايدن (الأول من اليسار) أمام الديمقراطيين العشرين مجددا كمرشح رئاسي. وفي الأثناء وطد سمعته كسياسي قوي في الشؤون الخارجية وترأس عدة مرات لجنة الشؤون الخارجية وتألق كرجل الوسط يتجاوب أيضا مع الجمهوريين. وفي النهاية بات أوباما ( الرابع من اليسار) رئيسا ليشغل بايدن منصب نائب الرئيس.

  • Joe Biden bei Donald Tusk

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    رجل أوباما للشؤون الدولية

    الرئيس باراك أوباما استعان بنائبه جو بايدن لاسيما في الأشياء التي يتقنها: التحدث مع شركاء خارجيين من أي قارة كانوا. ويُعتبر بايدن أيضا مؤمنا بالتعددية ويقنع الآخرين بها. وخلال السنوات الثمانية كنائب للرئيس التقى بايدن برئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد توسك (الصورة)، وبجميع كبار السياسيين الأوروبيين تقريبا.

  • USA I Präsidentschaftswahl 2020 I Joe Biden - Donald Trump

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    الترشح للمرة الثالثة وتحقيق النجاح

    عاود جو بادن الكرة في سن الـ 77. وبعد الحملة الانتخابية للديمقراطيين عام 2019 بات واضحا بأنه سيمثل أمام دونالد ترامب وليس الاشتراكي بيرني ساندرس الذي يكبره بعام. وما ساعده في ذلك هو الأمل في أنه رجل التوازن بين الديمقراطيين والجمهوريين الذي يقدم المشروع المضاد أمام الرئيس الذي يراهن بلا هوادة على الاستقطاب.

  • USA Washington | Amtseinführung: Joe Biden

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    وأخيرا في البيت الأبيض

    ترك جو بادين طوال نحو نصف قرن بصماته على السياسة الأمريكية. والآن في عمر الـ 78 يتوج مسيرته السياسية والمهنية بأعلى منصب في الدولة. ولم يكن أي رئيس أمريكي في هذا العمر عند توليه هذا المنصب. وربما يمنحه هذا الحكمة في تحقيق وحدة المجتمع الأمريكي المنقسم.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: بايدن في أوروبا.. تطمينات للأوروبيين ورسائل للصين وروسيا  

مواضيع ذات صلة

England | G7 Gipfel 2021 | Joe Biden, Emmanuel Macron und Ursula von der Leyen

بايدن في أوروبا.. محادثات "لإعادة ضبط" العلاقات عبر الأطلسي 15.06.2021

يهدف اجتماع الثلاثاء بين جو بايدن وكبار ساسة الاتحاد الأوروبي لتثبيت العلاقات عبر الأطلسي. الرئيس الأمريكي الجديد يحرص على فتح صفحة جديدة لكن حقيبته لا تخلو من مطالب طالب بها سلفه دونالد ترامب.

Symbolbild EU - China

تقرير ميونيخ للأمن: هل الصين شريك أو منافس أم كلاهما؟ 12.06.2021

الصين، شريك تجاري وفي الوقت نفسه منافس استراتيجي للدول الغربية. تقرير مؤتمر ميونيخ للأمن ينذر من عواقب عدم التعاون بين القوى الديمقراطية في مواجهة الخطر الصيني القادم لا محالة.

Weltspiegel 09.06.2021 | Großbritannien Cornwall vor G7-Gipfel | Kunstwerk Mount Recyclemore

بايدن يبدأ جولة أوروبية "لمعالجة ندوب خلفتها إدارة ترامب" 09.06.2021

يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة أوروبية "يستعد لها منذ خمسين عاما" بحسب المتحدثة باسمه، في إشارة إلى مدى أهميتها خاصة في هذه الظرفية. الجولة تختتم بلقاء مع بوتين ومن أبرز أهدافها معالجة الندوب التي خلفتها إدارة ترامب.