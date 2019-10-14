 بروكسل ولندن تأملان في التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست | أخبار | DW | 15.10.2019

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أخبار

بروكسل ولندن تأملان في التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست

تجري المفاوضات على قدم وساق بين المفاوضين الأوروبيين ونظرائهم البريطانيين من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست قبل موعد انعقاد القمة الأوروبية بعد غد الخميس. فهل سيتم التوصل إلى الاتفاق المنشود؟

Belgien EU Brexit (picture-alliance/dpa/AP/F. Seco)

يعمل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون جاهدين حتى وقت متأخر اليوم الثلاثاء (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) للتوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب قبيل انعقاد قمة قادة دول الاتحاد المقررة بعد غد الخميس، وسط تقارير مختلفة بشأن مدى التقدم الذي تم إحرازه.

وكتب وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفني على موقع تويتر في وقت سابق اليوم، في أعقاب إحاطة قدمها مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه "اليوم يوم مهم لتحقيق تقدم كبير، إذا كان من الممكن تأكيد التوصل إلى اتفاق في قمة قادة دول الاتحاد هذا الأسبوع".

 وتصر بروكسل على ضرورة التوصل إلى أي اتفاق قبل اجتماع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع نظرائه الأوروبيين الـ27 يوم الخميس، إذا كانوا سيوافقون عليه خلال محادثاتهم التي ستستمر يومين.

ويمضى الوقت سريعا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد المقرر يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول/ المقبل، وبدون التوصل إلى اتفاق، سيتوقف العمل بقواعد الاتحاد في بريطانيا، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في حالة من الفوضى والغموض.

مختارات

بعد مكالمة بين جونسون وأنغيلا ميركل قالت لندن إن المستشارة ترجح عدم التوصل لاتفاق حول "بريكست". ليخاطب بعدها رئيس المجلس الأوروبي رئيس وزراء بريطانيا متسائلا: "لا تريد اتفاق ولا تريد تمديد الخروج... إلى أين أنت ذاهب؟". (08.10.2019)

أفادت وثيقة قضائية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيطلب في بروكسل ارجاء موعد بريكست في حال عدم التوصل الى اتفاق بحلول 19 تشرين الأول/ أكتوبر بموجب قانون أقر أخيرا، وذلك في شكل يناقض مواقفه المعلنة. (04.10.2019)

وقال المشرع الأوروبي اليساري مارتن شيرديوان، وهو عضو في الفريق الذي يشرف على خروج بريطانيا من الاتحاد بالنيابة عن البرلمان الأوروبي "لقد أصبح الاتفاق الآن في المتناول"، وذلك بعد إحاطة بارنييه. إلا أن آخرين وصفوا إعلان وسائل الإعلام عن حدوث انفراجة وشيكة بـ"معلومات مبالغ فيها"، فيما وصف متحدث باسم الحكومة البريطانية المحادثات فقط بأنها "بناءة".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إنه لم يكن يتابع المفاوضات بشكل وثيق لكنه فهم أنه توجد إشارات على حدوث تقدم، إلا أن "الفجوة ما زالت واسعة، خاصة في قضية الجمارك".

وكان ستيفن باركلي، مفاوض بريطانيا لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، قد قال في وقت سابق لدى وصوله إلى لوكسمبورغ، إن "المحادثات التفصيلية جارية، وما زالت الصفقة ممكنة للغاية" دون أن يذكر تفاصيل، مشيرا إلى أن المفاوضات تحتاج إلى "مساحة لكي تستمر".

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture alliance/dpa/AP/House Of Commons/J. Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    الحكومة ضد البرلمان؟

    رئيس الوزراء البريطاني في قمة غضبه بعد أن تلقى 3 ضربات موجعة تحت قبة البرلمان خلال 24 ساعة، أهمها رفض دعوته إجراء انتخابات مبكرة ومنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. كل ذلك يثبت أن الحاكم الحقيقي في البلد هو البرلمان. وهذا ما يجب أن تكون عليه الديمقراطية.

  • Britischer Parlamentspräsident stemmt sich gegen Johnson (picture alliance/dpa/AP/UK Parliament/M. Duffy)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    "حتى آخر نفس"

    الناظر للصورة يظن أنها لوحة درامية. من سخرية الأقدار على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن غريمه هنا رئيس البرلمان جون بيركو ينتمي لنفس حزبه المحافظ. بيد أن بيركو يدافع عن البرلمان في وجه رفيقه الحزبي الذي يريد إخراس صوت الشعب الممثل بالبرلمان. "سأدافع عن الحقوق البرلمانية حتى آخر نفس"، يقول جون بيركو.

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture-alliance/AP Photo/Parliament TV)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    صورة وجدت رواجا في العالم

    صورة النائب ياكوب ريس- موغ هذه انتشرت على وسائل التواصل والإعلام التقليدي كالنار في الهشيم. زميلة له في البرلمان غردت بها معلقة: "الصورة تجسيد للغرور والغطرسة وقلة الاحترام لبرلماننا". والكثيرون غيرها أبدى انزعاجهم. غير أن البعض رأى فيها شبه بلوحة شهيرة يظهر فيها الشاعر الألماني غوته.

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture-alliance/Photoshot/UK Parliament/Jessica Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    حركات غريبة

    "أنا رئيسها" يتنهد جونسون ويبدو هذا ما يفكر فيه تجاه إحدى الحاضرات. ويأتي بحركة غير متوقعة في مثل هذا المحفل العريق. ولكن من ينتظر من الفتى الأشقر الالتزام بالتقاليد؟ ولا حتى الجالسة إلى يمينه.

  • London Parlament Brexit-Debatte Theresa May (AFP/J. Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    ماي شامتة أم ضاحكة؟

    في النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدأ على معظم النواب المحافظين الانزعاج، بيد عضو واح ابتسم بمليء فيه: رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. ها هو من أزاحها يتلقى الضربات المدمية. السياسي المخضرم الجالس إلى جانبها، كين كلارك، صعب فك طلاسم تعابير وجه: بكاء أم ضحك. على الأقل نحن لا نعرف. ماذا عنكم؟

  • Großbritannien Brexit | House of Commons, Unterhaus | Boris Johnson, Premierminister (picture-alliance/empics)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    ماذا بعد؟

    لا انتخابات مبكرة ولا خروج بدون اتفاق. هكذا رد البرلمان على جونسون. وهذا ما يجب أن يكون برلمانياً. هل يتعلم الفتى الأشقر الدرس. لا أحد يعتقد ذلك في لندن. ماتن مونو/خالد سلامة


مختارات

بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

بريطانيا أعرق ديمقراطية بلا منازع. يعود تاريخ ولادة برلمانها إلى عام 1264. الجدل الحاد والنقاش المحتدم حول خروج البلد من الاتحاد الأوروبي دلل على رسوخ قدم الديمقراطية وعلو كعبها، ولكن ليس من دون دراما. (07.09.2019)  

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