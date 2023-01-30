بروكسل: هجوم بسكين في محطة للمترو والدوافع غير معروفة

أعلنت السلطات البلجيكية أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح، أحدهم "حالته حرجة"، في هجوم بسكّين نفّذه مساء الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2023) رجل داخل محطّة للمترو في حيّ المؤسّسات الأوروبية في بروكسل قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

وقال رئيس بلدية بروكسل، فيليب كلوز، في تغريدة على تويتر "هجوم بسكّين في محطة شومان: التنسيق مع مختلف أجهزة الشرطة (...) أتاح بسرعة توقيف المهاجم".

من جهتها، قالت الشرطة الفدرالية لوكالة فرانس برس إنّ ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 18:00 بالتوقيت المحلّي. وأوضحت أنّ أحد الجرحى "بحالة حرجة". وكانت حصيلة سابقة أوردها المصدر نفسه أفادت بسقوط جريح واحد في الهجوم.

ولم تدل الشرطة بأي معلومات عن دوافع المهاجم.

من ناحيته، قال مكتب المدّعي العام الفدرالي إنّه "حتّى الآن" لم يُطلب منه وضع يده على هذه القضية. بيد أنّ مصدرا مطّلعا على القضية ذكر أنّ المشتبه به الموقوف "لديه ماض من الاضطرابات العصبية".

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس صودف وجوده في المكان قرابة الساعة السادسة مساءً عدداً من عناصر الشرطة بثياب مدنية وهم يهرعون إلى منصّة في محطة مترو شومان التي تبعد بضع عشرات من الأمتار من مقرّ المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.

ورأى الصحافي امرأة تناشد الركّاب الذين كانوا بصدد دخول المحطة العودة إلى الخلف، وأخطرتهم بوجود شخص مسلّح بسكين في الداخل.

وأدّى الهجوم الى تعطيل جزئي للحركة في خطّي المترو اللذين يمرّان بمحطة شومان بانتظار أن تنهي الشرطة تحقيقاتها الميدانية، بحسب ما أفادت شركة "ستيب" المشغّلة للسكك الحديد في بروكسل.

وتقع محطة شومان وسط الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي المهمة ويستخدمها العديد من موظفي التكتل. وتقع المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد

الأوروبي والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية بجوار المحطة مباشرة.

ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب)