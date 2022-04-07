بروكسل تندد بـ"إرهاب الكرملين الأعمى" إثر قصف كثيف على أوكرانيا

أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة (16 ديسمبر/ كانون الأول 2022) القصف الصاروخي الروسي على كييف، وقال في بيان إن "هذه الهجمات الوحشية وغير الإنسانية تهدف الى مفاقمة المعاناة الإنسانية وحرمان السكان الأوكرانيين، ولكن أيضا المستشفيات وخدمات الطوارئ وخدمات أخرى أساسية، من الكهرباء والتدفئة. إنها همجية وتشكل جرائم حرب. يجب محاسبة جميع المسؤولين عنها".
وشهدت أوكرانيا ضربات صاروخية روسية جديدة صباح الجمعة تسببت في انقطاع المياه في العاصمة كييف وانقطاع التيار الكهربائي في مدن بأنحاء البلاد. وبحسب السلطات الأوكرانية، استهدف "نحو 40 صاروخًا" روسيا مدينة كييف الجمعة، مؤكدة أن الدفاعات الجوية أسقطت 37 منها. وأضاف جوزيب بوريل أن "الاتحاد الأوروبي وشركاءه يكثفون جهودهم لتقديم مساعدات الطوارئ التي يحتاج اليها الأوكرانيون لاستعادة وصيانة الكهرباء والتدفئة".
"إستراتيجية فاشلة"
من ناحيته، أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ بشدة الهجمات الصاروخية الروسية الجديدة على أوكرانيا بعد وابل كثيف من الضربات على كييف اليوم الجمعة. وقال ستولتنبرغ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خلال مقابلة صحفية في بروكسل، إن محاولات حرمان الشعب الأوكراني من الماء والكهرباء والتدفئة هي هجوم متعمد على المدنيين.
وأكد ستولتنبرغ على أن "روسيا تستعد لحرب طويلة. وتحشد مزيدا من القوات وهي مستعدة لتكبد خسائر كبيرة وتحاول الحصول على مزيد من الأسلحة والذخائر". وأضاف "يجب أن ندرك أن الرئيس بوتين مستعد لأن يستمر في هذه الحرب لفترة طويلة ويشن هجمات جديدة".
وقصفت روسيا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لعدة أشهر مع حلول فصل الشتاء. وأظهرت خرائط التحذير أن الإنذارات من غارات جوية دوت عبر العديد من مناطق أوكرانيا اليوم الجمعة، إذ شنت روسيا موجة كبيرة من الهجمات الصاروخية في مختلف أنحاء البلاد. كما أفادت أنباء بوقوع انفجارات في العاصمة كييف. وبحسب ما تردد فإنه قد تم استخدام قوات الدفاع الجوي لصد الهجمات.
تدمير البنى التحتية
وتعرضت أوكرانيا صباح اليوم الجمعة لضربات روسية جديدة مكثفة، ما أدى الى انقطاع المياه في العاصمة كييف والتيار الكهربائي في مدن عدة في البلاد حيث تبدي موسكو تصميمها على تدمير البنى التحتية الأوكرانية.
وقتل شخصان وجرح خمسة آخرون الجمعة في سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني في مدينة كريفي ريغ بجنوب أوكرانيا، حسبما أعلن حاكم المنطقة فالنتين ريزنيتشنكو. وقتل آخر بقصف مدفعي استهدف منطقة سكنية في مدينة خيرسون (جنوب) التي استعادتها القوات الأوكرانية في تشرين الثاني/نوفمبر. وبحسب السلطات الأوكرانية، استهدف "نحو 40 صاروخا" روسيا العاصمة، أسقطت الدفاعات الجوية 37 منها، ولم تكشف عن الضرر الذي تسببت به بقية الصواريخ.
ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ)
-
من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية
منشآت الطاقة
في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن الضربات الروسية التي "تدمر بشكل منهجي امدادات الكهرباء والتدفئة" قبل أبرد أشهر الشتاء تشكل "جريمة حرب رهيبة". وأشار بوشمان إلى أن السلطات الأوكرانية سجلت حتى الآن نحو 50 ألف حالة جرائم حرب مفترضة. كما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "أي ضربة ضد المنشآت المدنية تشكل جريمة حرب ولا يمكن أن تبقى بدون عقاب".
-
من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية
تهجير وفصل أطفال عن أسرهم
في تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت منظمة العفو الدولية أن روسيا ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها على الانتقال إلى مناطق أخرى، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. ويأتي هذا التقرير لمنظمة العفو بعد تقرير آخر في آب/أغسطس أغضب كييف لاتهامه أوكرانيا بتعريض حياة المدنيين للخطر من خلال إنشاء قواعد عسكرية في المدارس والمستشفيات.
-
من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية
اغتصابات
في 14 تشرين الأول/أكتوبر، دانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تتهم القوات الروسية بارتكابها في أوكرانيا، معتبرة أنها تمثل بشكل واضح "استراتيجية عسكرية" و"تكتيكاً متعمداً لتجريد الضحايا من إنسانيتهم". وطالبت السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا بـ"رد عالمي" على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب قائلة إن مدعين في كييف يحققون بأكثر من مئة جريمة محتملة.
-
من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية
إعدام أسرى
في 27 أيلول/ سبتمبر، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إن القوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها تُخضع أسرى أوكرانيين لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعنف جنسي وانتهاكات أخرى. وقالت ماتيلدا بوغنر، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، "إنهم يتعرضون لمعاملة قاسية ومهينة من قوات الأمن الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها بدت أنها منهجية".
-
من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية
أربع مناطق
وفي 23 أيلول/سبتمبر، اتهم محققو الأمم المتحدة موسكو بارتكاب "جرائم حرب"، عارضين تقريراً يخالف الاحتراس الذي أبدته المنظمة الدولية بهذا الصدد حتى ذلك التاريخ. في المقابل، اعتبر المحققون أنه لا يزال مبكراً جداً الحديث عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بخلاف ما تؤكده أوكرانيا ومنظمات غير حكومية. وحسب التقرير، وقعت الانتهاكات في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي.
-
من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية
خيرسون
في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، خلص باحثون من جامعة ييل في تقرير مدعوم من وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المئات اعتقلوا أو فُقدوا في منطقة خيرسون وأن العشرات ربما تعرضوا للتعذيب. وقال التقرير إن 55 على الأقل من حالات الاعتقال أو الاختفاء تضمنت مزاعم بالتعرض لمعاملة يمكن أن ترقى إلى التعذيب وفقاً للقانون الدولي، مثل الضرب والإيهام بالإعدام والروليت الروسي والصدمات الكهربائية وتعذيب الأقارب.
-
من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية
خاركيف
في حزيران/يونيو، اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب من خلال الهجمات على خاركيف التي استُخدِمت في كثير منها قنابل عنقودية محظورة أدت إلى مقتل مئات المدنيين. وقالت منظمة العفو إنها كشفت عن أدلة في خاركيف على الاستخدام المتكرر من جانب القوات الروسية للقنابل العنقودية 9N210 و9N235 والألغام الأرضية المتناثرة وكلها محظورة بموجب الاتفاقات الدولية.
-
من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية
إيزيوم
في أيلول/سبتمبر أعلنت السلطات الأوكرانية العثور على "450 جثة لمدنيين تحمل آثار موت عنيف وتعذيب" مدفونة في غابة عند مشارف إيزيوم في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا. وتمكن مراسل لفرانس برس في الموقع من مشاهدة جثة واحدة على الأقل مكبلة اليدين بواسطة حبل. إثر ذلك دعت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
-
من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية
بوتشا
أضحت مدينة بوتشا، إحدى ضواحي شمال غرب كييف، في نظر الغرب رمزاً لـ"جرائم الحرب" الروسية في أوكرانيا. وعثر في أوائل نيسان/أبريل الماضي على مئات الجثث في بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية. وتم اتهام جنود روس بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين هناك. إعداد: خالد سلامة
الكاتب: خالد سلامة