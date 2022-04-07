بروكسل تندد بـ"إرهاب الكرملين الأعمى" إثر قصف كثيف على أوكرانيا

أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة (16 ديسمبر/ كانون الأول 2022) القصف الصاروخي الروسي على كييف، وقال في بيان إن "هذه الهجمات الوحشية وغير الإنسانية تهدف الى مفاقمة المعاناة الإنسانية وحرمان السكان الأوكرانيين، ولكن أيضا المستشفيات وخدمات الطوارئ وخدمات أخرى أساسية، من الكهرباء والتدفئة. إنها همجية وتشكل جرائم حرب. يجب محاسبة جميع المسؤولين عنها".

وشهدت أوكرانيا ضربات صاروخية روسية جديدة صباح الجمعة تسببت في انقطاع المياه في العاصمة كييف وانقطاع التيار الكهربائي في مدن بأنحاء البلاد. وبحسب السلطات الأوكرانية، استهدف "نحو 40 صاروخًا" روسيا مدينة كييف الجمعة، مؤكدة أن الدفاعات الجوية أسقطت 37 منها. وأضاف جوزيب بوريل أن "الاتحاد الأوروبي وشركاءه يكثفون جهودهم لتقديم مساعدات الطوارئ التي يحتاج اليها الأوكرانيون لاستعادة وصيانة الكهرباء والتدفئة".

"إستراتيجية فاشلة"

من ناحيته، أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ بشدة الهجمات الصاروخية الروسية الجديدة على أوكرانيا بعد وابل كثيف من الضربات على كييف اليوم الجمعة. وقال ستولتنبرغ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خلال مقابلة صحفية في بروكسل، إن محاولات حرمان الشعب الأوكراني من الماء والكهرباء والتدفئة هي هجوم متعمد على المدنيين.

وأكد ستولتنبرغ على أن "روسيا تستعد لحرب طويلة. وتحشد مزيدا من القوات وهي مستعدة لتكبد خسائر كبيرة وتحاول الحصول على مزيد من الأسلحة والذخائر". وأضاف "يجب أن ندرك أن الرئيس بوتين مستعد لأن يستمر في هذه الحرب لفترة طويلة ويشن هجمات جديدة".

شتاء صعب للأوكرانيين بسبب استهداف روسيا لمحطات الطاقة

وقصفت روسيا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لعدة أشهر مع حلول فصل الشتاء. وأظهرت خرائط التحذير أن الإنذارات من غارات جوية دوت عبر العديد من مناطق أوكرانيا اليوم الجمعة، إذ شنت روسيا موجة كبيرة من الهجمات الصاروخية في مختلف أنحاء البلاد. كما أفادت أنباء بوقوع انفجارات في العاصمة كييف. وبحسب ما تردد فإنه قد تم استخدام قوات الدفاع الجوي لصد الهجمات.

تدمير البنى التحتية

وتعرضت أوكرانيا صباح اليوم الجمعة لضربات روسية جديدة مكثفة، ما أدى الى انقطاع المياه في العاصمة كييف والتيار الكهربائي في مدن عدة في البلاد حيث تبدي موسكو تصميمها على تدمير البنى التحتية الأوكرانية.

وقتل شخصان وجرح خمسة آخرون الجمعة في سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني في مدينة كريفي ريغ بجنوب أوكرانيا، حسبما أعلن حاكم المنطقة فالنتين ريزنيتشنكو. وقتل آخر بقصف مدفعي استهدف منطقة سكنية في مدينة خيرسون (جنوب) التي استعادتها القوات الأوكرانية في تشرين الثاني/نوفمبر. وبحسب السلطات الأوكرانية، استهدف "نحو 40 صاروخا" روسيا العاصمة، أسقطت الدفاعات الجوية 37 منها، ولم تكشف عن الضرر الذي تسببت به بقية الصواريخ.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ)