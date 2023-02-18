 بروكسل تنتقد توقيف نائبة أوروبية في مطار تل أبيب وإسرائيل توضح | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.02.2023

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بروكسل تنتقد توقيف نائبة أوروبية في مطار تل أبيب وإسرائيل توضح

انتقد الاتحاد الأوروبي توقيف وترحيل إسرائيل نائبة إسبانية في البرلمان الأوروبي كانت في طريقها مع وفد برلماني أوروبي إلى الأراضي الفلسطينية. والخارجية الإسرائيلية توضح سبب اتخاذها هذا الإجراء وخلفياته.

مطار بن غوريون الإسرائيلي (صورة رمزية)

مطار بن غوريون الإسرائيلي (صورة رمزية)

كتبت النائبة الإسبانية في البرلمان الأوروبي آنا ميراندا على تويتر أن الإجراء الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية في حقّها كان "إهانة دبلوماسية" وأظهر "عدم احترام" للهيئة التشريعية في الاتحاد الأوروبي. بدوره، أعرب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عن استيائه، قائلا: "نطالب السلطات الإسرائيلية بتفسير".

مختارات

أدان البرلمان الأوروبي إسرائيل بسبب استمرار بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وشددت أغلبية من البرلمانيين الأوروبيين على ضرورة وقف تل أبيب لهذه السياسة فورا، والكف عن هدم منازل الفلسطينيين، وتأكيد حل الدولتين.

قالت إسرائيل إنها منعت سفينة تقود أسطولا مؤلفا من أربعة سفن يقل نشطاء من الوصول إلى قطاع غزة وأجبرتها على الإبحار إلى ميناء إسرائيلي. وشهدت إحدى القوافل المماثلة نهاية دموية عام 2010 قتل فيها 10 نشطاء أتراك.

قال مجلس الأمن الدولي في بيان إن أنشطة إسرائيل الاستيطانية "تعرقل بشكل خطير" إمكانية حل الدولتين على حدود 1967. يأتي ذلك بعد إعلان إسرائيل في 12 فبراير/ شباط عن بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية.

من جهتها، قالت الناطقة باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي للصحافيين إن ترحيل ميراندا "مُستغرب" لأن "السلطات الإسرائيلية كانت قد سمحت بدخولها بشكل صريح". وأضافت "نحن نأسف لهذا القرار" ونعتبره "مخيبا للآمال". وشددت على أن "احترام البرلمان الأوروبي وجميع أعضائه ضروري لعلاقات جيدة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن ميراندا مُنعت من دخول البلاد لأنها شاركت في  أسطول دولي لسفن مدنية تحمل مساعدات لغزة عام 2015. وتحدى الأسطول وقتها حصارا إسرائيليا كان مفروضا على غزة. وصعدت قوات خاصة إسرائيلية مسلحة إلى متن إحدى السفن في المياه الدولية ما أسفر عن مقتل 10 ناشطين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لوكالة فرانس برس إنه أمر بحظر النواب الأوروبيين "الذين أعربوا عن دعمهم لمنظمات إرهابية أو الذين حاولوا في الماضي دخول إسرائيل بشكل غير قانوني".

ووصلت ميراندا مساء الاثنين إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي الذي ينبغي الدخول عبره للوصول إلى   الضفة الغربية ، مع أعضاء آخرين في وفد من البرلمان الأوروبي. وقالت ميراندا "لم تسمح لي إسرائيل بالدخول". وأرسلتها في أول رحلة متجهة إلى مدريد في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء. 

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

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