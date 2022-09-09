 بروكسل تمهد لـ″إجراءات غير مسبوقة″ لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.09.2022

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أخبار

بروكسل تمهد لـ"إجراءات غير مسبوقة" لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ تدابير عاجلة وغير مسبوقة للتصدي لارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، ومنها تحديد سقف لأرباح الشركات المشغلة ولأسعار الغاز. لكن بعض هذه الإجراءات تثير جدلًا واسعًا.

وزير الاقتصاد والطاقة الألماني روبرت هابيك مع وزير الصناعة التشيكي جوزف سيكيلا في اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين ببروكسل (9 أيلول/سبتمبر 2022)

وزراء الطاقة الأوروبيون وافقوا على اتخاذ إجراءات عاجلة التصدي لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء

أيد وزراء الطاقة الأوروبيون الجمعة (التاسع من أيلول/سبتمبر 2022) اتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة للحد من تصاعد أسعار استهلاك الغاز والكهرباء، وصولًا إلى اقتراح وضع سقف لأسعار واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي.

مختارات

وتوافق ممثلو الدول الـ27 إثر اجتماعهم في بروكسل على "توجه مشترك" للتصدي لارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا. وطلبوا من المفوضية الأوروبية أن تعد خلال بضعة أيام "اقتراحًا متينًا وملموسًا"، وفق ما أعلن وزير الصناعة التشيكي جوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وردت مفوضة شؤون الطاقة كادري سيمسون: "سنطرح الأسبوع المقبل إجراءات غير مسبوقة للتعامل مع وضع غير مسبوق. سنشهد شتاء بالغ الصعوبة، لكن اتحادنا على صعيد الطاقة صلب وسيظل". وعلى هامش الاجتماع، اقترحت الهيئة التنفيذية الأوروبية على الدول الأعضاء آليات عدة لكنها معقدة غالبًا، مع أمل بالتوصل بحلول الأربعاء إلى مشروع قانون يتم التفاهم في شأنه تمهيدًا للموافقة عليه سريعًا.

وإذا كانت فكرة الاستحواذ على المكاسب الضخمة الناتجة من الطاقة النووية والطاقات المتجددة بهدف إعادة توزيعها قد لاقت ترحيبًا كبيرًا، ومثلها تحقيق هدف محتمل يتمثل في تقليص استهلاك الكهرباء، فإن اقتراح وضع سقف لأسعار الغاز التي تدفع لروسيا أثار نقاشًا. وفي وقت تهدد موسكو بوقف إمداداتها في حال اللجوء إلى هذه الآلية، أكدت المجر التي لا تزال تعول في شكل كبير على مصادر الطاقة الروسية، معارضتها لهذه "العقوبة الجديدة المموهة" والتي من شأنها التسبب بـ"نقص"، فيما نددت براغ بـ"فكرة غير بناءة".

وفي النهاية، "كان الرأي السائد أننا نحتاج إلى سقف على صعيد الغاز" مهما كان مصدره، "ولكن ينبغي منح المفوضية وقتًا لتحديد كيفية تنفيذ ذلك"، وفق ما أوضح سيكيلا. وكون الغاز الروسي بات لا يمثل أكثر من تسعة في المئة من الواردات الاوروبية (في مقابل أربعين في المئة قبل الحرب)، دعت دول عدة بينها إيطاليا الى وضع سقف كامل لأسعار الغاز المسال. وقال الوزير الإيطالي روبرتو كينغولاني: "أعلنت 15 دولة تأييدًا واضحًا (...) إنها غالبية صلبة".

أزمة الطاقة في أوروبا... والخيارات المتاحة

وعلقت سيمسون: "لا شيء مستبعد (...) ولكن ينبغي السهر على عدم تقويض أمن إمداداتنا" خلال الشتاء، مذكرة بأن على الاتحاد الأوروبي أن يظل يتحلى بجاذبية كافية في سوق عالمية تشهد منافسة شديدة. وصرحت الوزيرة الفرنسية أنييس بانييه روناشر: "تحت عنوان (وضع سقف لأسعار الغاز)، يمكن أن نقوم بأمور كثيرة، سواء تعلق الأمر بالغاز الطبيعي المسال أو الغاز الذي يصل عبر خطوط أنابيب من النرويج والجزائر"، أو حتى السقف الذي فرضته إسبانيا على أسعار الغاز التي تسددها المحطات الحرارية.

ومن برلين، قال المستشار الالماني أولاف شولتس: "هناك كثير من الاقتراحات المختلفة جدًا، لا يزال الوقت مبكرًا جدًا للقول إننا سنقوم بهذا الأمر أو ذاك". وفي صلب المناقشات، الاضطرابات في سوق الكهرباء الاوروبية. وتقترح المفوضية الأوروبية تحديد سقف لعائدات الشركات المشغلة للمحطات النووية ومحطات الطاقات المتجددة التي تبيع كهرباءها بأسعار تفوق بأشواط كلفة الإنتاج. وتستطيع الدول الاستفادة من الفرق بين هذا السقف وأسعار السوق لإعادة توزيع هذه "الأرباح الهائلة" على الأسر والشركات الضعيفة.

ورغم الاختلافات في موضوع الطاقة بين بلد وآخر، يلقى الاجراء تفاهمًا واسعًا. وطالبت برلين وباريس بـ"آلية مساهمة" مماثلة إثر ضغوط سياسية لفرض ضرائب على "الأرباح الهائلة". وفي موازاة ذلك، تطالب المفوضية بـ"مساهمة تضامن موقتة" من جانب المنتجين وموزعي الغاز والفحم والنفط في ضوء ارتفاع الأسعار.

وبعد اتفاق دول الاتحاد الـ27 نهاية تموز/يوليو على خفض استهلاكها للغاز، تقترح بروكسل أيضًا تحديد "أهداف ملزمة" للحد من الطلب على الكهرباء مع خفض "لا يقل عن عشرة في المئة لصافي الاستهلاك الشهري" وعن خمسة في المئة في ساعات الذروة. وقال سيكيلا: "كما بالنسبة إلى الغاز، ستكون المقاربة في البداية طوعية مع إمكان الانتقال إلى تقليص إلزامي انطلاقًا من مستوى لا يزال يتطلب نقاشًا".
م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب)

  • خزان فيو إيموسون في جبال الألب بسويسرا

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    جوهرة زرقاء

    بلونه الأزرق الناصع يتلألأ خزان المياه فيو أيموسون الواقع وسط جبال الألب تحت أشعة الشمس. في أغسطس/ آب الماضي بدأ هنا تشغيل ثاني أكبر محطة توليد بتخزين ضخي في سويسرا. بنحو 900 ميغاواط يولد نانت دي درانس طاقة تعادل تلك التي يولدها جناح في محطة نووية لتوليد الطاقة، وبإمكانه تزويد 900.000 بيت بالكهرباء.

  • Rechts im Bild sind Menschen zu sehen, die über die Staumauer des Vieux Emosson spazieren. Im linken Bildvordergrund schimmert der blaue See.

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    استعراض القوة في محطة توليد الطاقة

    السد الذي طال انتظاره طويلا كان يستحق كل هذا الانتظار والعمل، فقد استغرق بناء المرافق تحت الأرضية 14 عاماً بتكلفة ناهزت 2.3 مليار يورو. خلال هذه الفترة قام العمل بحفر خندقين رأسيين في صخور الألب، ويمكن من خلالهما ضخ المياه، كما تم حفر خنادق وقنوات بطول 17 كيلومتراً من الأنفاق.

  • Das Bild aus der Vogelperspektive zeigt zwei Spaziergänger auf der Staumauer; im oberen Bildbereich ist ein Stück des Sees zu sehen.

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    حافة ضيقة

    تقع محطة الطاقة الفعلية على بعد 600 متر أسفل سد فيو إيموسون الذي يحب للبعض السير فوقه، وتظهر على هيئة مغارة عظيمة. واعتمد المهندسون الفرق في الارتفاع بين بحيرتي السد، وهما فيو أيموسون وأيموسون، لتوليد الطاقة ومن ثم تخزينها.

  • Schweiz Kraftwerk Nant de Drance Finhaut

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    القوة في العمق

    تعمل المنشأة مثل بطارية هائلة: فمياه أيموسون الواقع في الأسفل يتم نقلها بمضخات إلى أعلى السد. وتُشغل المضخات عندما يفوق توليد الكهرباء من مصادر أخرى مثل الرياح والشمس الطلب وتصبح فائضة عن الحاجة. وهنا يمكن مشاهدة علامات مستويات المياه على ضفة فيو أيموسون.

  • Das Bild zeigt die unterirdische Kammer des Kraftwerks, in der sich, hintereinander aufgereiht, die sechs weißen Turbinen befinden.

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    توربينات توربو

    على هذا النحو يتم تخزين الطاقة: عندما تكون هناك حاجة إلى الكهرباء تتدفق المياه بمساعدة قوة الجاذبية من الخزان الواقع في الأعلى بـ 2200 متر. ويوجد من المياه ما يكفي لمدة 20 ساعة من التشغيل الكامل. وتشغل 360 مترا مكعبا من الماء في الثانية الواحدة تحرك هذه التوربينات الستة.

  • Das Bild zeigt den Kraftwerkdirektor vor einer großen, blauen Leitung im Kraftwerk. Er trägt einen Schutzhelm und einen organgefarbenen Pullover.

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    طاقة في غضون خمس دقائق

    يمكن لمحطة نانت دي درانس توليد 20 غيغاوات في الساعة من الطاقة المخزنة. "هذا يعني أنه يكفي لشحن 400 ألف سيارة كهربائية بالطاقة تماماً في آن واحد"، كما يقول مدير المحطة آلان سوتيي. ولا يستغرق الأمر سوى خمس دقائق للتحول من عملية الضخ إلى توليد الكهرباء بالقدرة الكاملة.

  • Ein Bagger hievt eine Walze in die Höhe, im Hintergrund sind die Alpen zu sehen.

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    فائض من الطاقة النظيفة

    عمال يربطون نانت دي درانس بشبكة نقل الكهرباء. وتنتج سويسرا ما يصل إلى 60 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، أي أكثر مما تستهلكه في المتوسط السنوي. أما الفائض فيتم تصديره، ففي 2020 صدرت ما مجموعه نحو 10 بالمائة من إنتاجها من الكهرباء. وبفضل محطة الطاقة الجديدة يمكن زيادة صادراتها منها بشكل ملموس.

  • Simonetta Sommaruga steht neben dem Stausee, im Hintergrund ist die Staumauer zu sehen. Auf den umgebenden Bergen liegen noch Schneereste.

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    "لدينا ما نعرضه على أوروبا"

    "نعول على أوروبا. وبإمكاننا أن نقدم شيئاً لأوروبا من خلال محطات توليد طاقة مثل نانت دي درانس"، كما قالت المستشارة الاتحادية سيمونيتا زوماروغا، وهي تقف هنا قبل تشييد جدار السد فيو أيموسون. ونظرا لنقص الطاقة الذي يهدد أوروبا يمكن لمحطة توليد الطاقة السويسرية الجديدة المساهمة في تأمين التزود بالطاقة بدول أوروبا. إعداد: نيله ينش/ م.أم.