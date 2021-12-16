بروكسل تلوح بعقوبات وموسكو تبدي استعدادها للتعاون مع الغرب

قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس (16 ديسمبر/كانون أول 2021) نقلا عن وزارة الخارجية إن روسيا مستعدة للعمل البناء مع الغرب فيما يتعلق بمقترحات الأمن الأوروبية رغم الاختلافات القائمة بين الجانبين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قالت إنها ستعرض المقترحات الروسية المعنية بالأمن الأوروبي على حلفائها وشركائها بعد أن قدمتها موسكو خلال محادثات جرت مع كارين دونفريد مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في العاصمة الروسية أمس الأربعاء. وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن موسكو ترى أن هذه خطوة في اتجاه الحوار الموضوعي.

وجرت المحادثات أمس في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الشرق والغرب جراء اتهامات لروسيا بحشد قواتها بالقرب من أوكرانيا والتخطيط لهجوم عسكري . وتقول مصادر الناتو إن روسيا حشدت ما بين 75 و100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة مما زاد من حدة التوتر مع التحالف العسكري الغربي، بيد أن روسيا نفت مرارا أي خطط لشن مثل هذا الهجوم.

ويبحث قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم في بروكسل اليوم الخميس عدة موضوعات على رأسها التوتر المتزايد في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا . وقال دبلوماسي في التكتل قبيل انعقاد القمة: "الرسالة هي أننا جميعا متفقون على أنه إذا كان هناك عمل عدائي فإن قواعد اللعبة ستتغير".

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وحثّ الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل الأربعاء شارك فيها قادة دول الشراكة الشرقية، روسيا على تخفيف التصعيد. وطغت على القمّة الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا. وقبل القمة، حاولت فرنسا وألمانيا إعادة المحادثات الدبلوماسية بين موسكو وكييف، لحل الصراع المتأجج بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا المستمر في شرق أوكرانيا منذ عام 2014.

وحذر المستشار الألماني أولاف شولتس من أن أي انتهاك من جانب روسيا لوحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية سيكون له "ثمن باهظ".



من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنّ "هناك عقوبات سارية أصلاً (على روسيا) ونحن مستعدّون لإضافة أخرى إليها إذا ما كان ذلك ضرورياً". بدورها قالت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون در لاين "لقد طُلب منّا إعداد خيارات ونحن قمنا بواجباتنا بهذا الصدد". وأضافت أنّ هذه الخيارات سيناقشها قادة دول الاتّحاد الـ27 خلال قمتهم في بروكسل الخميس. وتابعت "نحن جاهزون. إذا حصل عدوان عسكري جديد فإنّ الثمن الذي ستدفعه روسيا سيكون باهظاً جداً وستكون عواقبه وخيمة".

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب، د ب أ)