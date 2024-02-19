بروكسل تطلق مهمة " "أسبايدس" مع تواصل استهداف الحوثيين للسفن

أعلن الحوثيون استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن، وأكدت بريطانيا وقوع الهجوم دون ذكر تفاصيل. وفيما تواصل واشنطن ضرباتها ضد أهداف حوثية، اعطى الاتحاد الأوروبي الموافقة النهائية على بدء مهمة "أسبايدس" العسكرية البحرية.

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن اليوم الإثنين (19 شباط/فبراير 2024) استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن بصواريخ بحرية، مؤكدين أن السفينة أُصيبت "إصابة بالغة" ما أدى إلى "توقفِها بشكلٍ كامل" وهي "معرضة الآن للغرق"، حسب المتحدث العسكري باسم يحي سريع.

وكانت شركة "أمبري" أشارت إلى تعرّض "سفينة شحن ترفع علم بليز، مسجلة في المملكة المتحدة وتشغّلها جهة لبنانية لهجوم" في مضيق باب المندب أثناء إبحارها "شمالًا من خورفكان في الإمارات إلى فارنا في بلغاريا".

كذلك أفادت وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية التي تديرها القوات البحرية الملكية أن "سفينة أبلغت عن انفجار على مسافة قريبة منها ما أدى إلى أضرار" على بُعد "35 ميلًا بحريًا نحو جنوب المخا في اليمن". وأضافت في وقت لاحق، أن "سلطات عسكرية أبلغت أن الطاقم غادر السفينة" مشيرةً إلى أن " السفينة راسية والطاقم بخير"، بدون ذكر المزيد من التفاصيل عن مكان تواجدهم.

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب.



وفي البيان نفسه، أعلن المتمرّدون اليمنيون أنهم أسقطوا طائرة (MQ9) أمريكية في الحُديدة في غرب اليمن "بصاروخٍ مناسبٍ أثناءَ قيامِها بمهامَ عدائيةٍ ضدَّ بلدِنا"، لكنّ واشنطن لم تؤكد الأمر حتى الساعة.

واشنطن تواصل ضرباتها ضد الحوثيين "للدفاع عن النفس"

من جانبها أعلنت الولايات المتحدة أمس الأحد أن قواتها في البحر الأحمر "نفذت خمس ضربات بنجاح في إجراء للدفاع عن النفس" لإحباط هجمات من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وأوردت القيادة المركزية العسكرية الأمريكية (سنتكوم) في بيان أن الضربات شملت إحباط "أول استخدام ملحوظ من قبل الحوثيين لمركبة تحت الماء غير مأهولة منذ بدء الهجمات" في تشرين الأول/أكتوبر. كما استهدفت زورقًا مسيّرًا، وكان استخدام مثل هذه الزوارق نادرًا نسبيًا.

وأضاف البيان أن الضربات الثلاث الأخرى استهدفت صواريخ كروز مضادة للسفن، وتابع: "حددت القيادة المركزية الأمريكية صواريخ كروز مضادة للسفن، وسفينتين، واحدة تحت الماء والأخرى سطحية، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة"، مضيفًا أن الضربات هدفها "جعل المياه الدولية محمية وأكثر أمانًا".

وفي محاولة لردعهم وحماية الملاحة البحرية، شنّت القوّات الأمريكيّة والبريطانيّة ضربات على مواقع تابعة ل منذ 12 كانون الثاني/يناير. وينفّذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات يقول إنها تستهدف مواقع أو صواريخ ومسيّرات معدة للإطلاق كان آخرها الأحد.

وأدت الهجمات في البحر الأحمر إلى ارتفاع كلفة التأمين لشركات الشحن، ما أجبر العديد منها على تجنب البحر الأحمر، وهو طريق حيوي يمر عبره عادة حوالى 12% من التجارة البحرية العالمية.

وفي سياق متصل وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم على نشر مهمة بحرية تابعة للتكتل لحماية الشحن البحرى من هجمات المسلحين الحوثيين في البحر الأحمر، وذلك حسبما صرح دبلوماسيون اليوم الإثنين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ). وتتضمن المهمة البحرية الأوروبية، التي يطلق عليها اسم "أسبايدس" نسبة إلى الكلمة اليونانية القديمة التي تعني "درع"، إرسال سفن حربية أوروبية وأنظمة إنذار مبكر محمولة جوًا إلى البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.

وسيكون لدى سفن مهمة "أسبايدس" الحربية أوامر بإطلاق النار على المسلحين فى حالة تعرضها للهجوم أولا، ولن يُسمح لها بإطلاق النار بشكل استباقي. ومن المقرر أن تكون قيادة العمليات في مدينة لاريسا اليونانية.





م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)