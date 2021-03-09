 بروكسل تريد زيادة الضغط على 39 دولة لاستعادة مهاجريها غير النظاميين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.03.2021

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أخبار

بروكسل تريد زيادة الضغط على 39 دولة لاستعادة مهاجريها غير النظاميين

إعادة المهاجرين غير القانونيين لدولهم هي معضلة بالاتحاد الأوروبي، فمن بين نصف مليون مهاجر لا يحق لهم البقاء في التكتل عاد نحو 150 ألفا فقط لبلدانهم، وتوجد دعوات لـ"لضغط" و"تحسين التعاون" مع 39 دولة لإعادة المهاجرين.

مهاجر مغربي غير نظامي في جنوب إسبانيا

مهاجر مغربي غير نظامي في جنوب إسبانيا

اقترحت المفوضية الأوروبية في بروكسل الجمعة (12 مارس/ آذار 2021) على الدول الأوروبية الـ27 تحديد قائمة بالدول التي ينحدر منها المهاجرون "لتحسين التعاون معها" لاستعادة رعاياها، الذين هم في وضع غير قانوني.

وذكرت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي يلفا جوهانسون اليوم الجمعة أن التكتل يجب أن يكثف الضغط على الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لاستعادة مهاجرين بالتهديد بتغيير سياساتها الخاصة بالتأشيرة.

وقيم تقرير سري أجرته المفوضية من شباط/ فبراير 39 دولة غير عضو بالتكتل وتعاونهم مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالهجرة.

وقبل اجتماع افتراضي مع وزراء داخلية الدول الأعضاء الـ27، قالت جوهانسون إن التكتل يجب أن يولي أولوية للمفاوضات مع عدد قليل من الدول لتحسين معدلات القبول.

مختارات

دعت المنظمة الدولية للهجرة دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء عمليات الصد، والطرد الجماعي، واستخدام العنف ضد المهاجرين واللاجئين، بمن فيهم الأطفال، على حدود الاتحاد الأوروبي البرية والبحرية الخارجية.

"من سيء إلى أسوأ" هكذا يصف المتطوع زلاتان كوفاشيفيتش أوضاع المهاجرين في البوسنة. الشاب أكد أن المتطوعين الذين يبحثون عن المهاجرين المختبئين لمساعدتهم، صادفوا حتى جثثاً خلال بحثهم. أما الأطفال فهم الأكثر عرضة للخطر.

ورفضت تحديد الدول أي دول قد تكون. وقالت إنه من أصل نصف مليون "قرار عودة -أي الأوامر التي صدرت للمهاجرين لمغادرة التكتل- في 2019، لم يتم فعليا إعادة سوى عدد يتراوح بين 140 ألف و 150 ألف شخص. وأضافت "علينا فعلا أن نسرع".

غير أن المنظمات الحقوقية انتقدت تلك الأعداد في الماضي، واصفة إياها بالمبالغ فيها، حيث أنها تشمل أيضا حالات قيد استئناف النظر فيها. ولا يمكن ترحيل الأشخاص إذا ما كانت طلباتهم استئنافهم قد قيد الدراسة. وعند الانتهاء من نظر الاستئناف، تبين أن هناك أسس لأن يظل الكثير من طالبي اللجوء بالتكتل.

وقالت جوهانسون: "ما أود أن أراه يوم الاثنين هو تقييم المفوضية والدول الأعضاء معا، الدول التي يجب أن نولي لها أولوية"، في إشارة إلى الاجتماع الوزاري المقبل.

وستكلف المفوضية في ختام مفاوضات مع الدول المعنية تقديم مقترحات للمجلس الذي يمثل الدول ال27 خلال الصيف. وسيعرض هذا الملف أيضا على جدول أعمال اجتماع عبر دائرة الفيديو يعقد الاثنين بين وزراء الداخلية والخارجية الأوروبيين.

والتعاون مع الدول التي ينحدر منها المهاجرون غير الشرعيين يمر أيضا بالمساعدة التنموية والاستثمارات والتجارة وتنظيم أفضل لسبل الهجرة الشرعية، بحسب ما ينص عليه "الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء"، الذي قدمته المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر لإصلاح النظام الحالي.

وفي الميثاق هناك نقطة تثير أكبر انقسامات بين الدول الـ27، هي التضامن بين الدول الأعضاء حول استقبال طالبي اللجوء.

وأقرت المفوضية الأوروبية بأنه "من الصعب جدا" متى سيحرز تقدم في هذا الخصوص، مادامت جائحة كورونا تفرض اجتماعات افتراضية لا تسمح بالتوصل إلى تسويات.

وأعربت عن أملها في تعزيز المكتب الأوروبي لدعم اللجوء في الأشهر المقبلة، المسؤول عن تسجيل 40% من طلبات اللجوء في أربع دول أعضاء (قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا).

ص.ش/إ.ع (د ب أ، أ ف ب)

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


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