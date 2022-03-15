بروكسل ترحب بتغير موقف مدريد بشأن الصحراء الغربية

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الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان إسبانيا عن دعمها لمقترح المغرب منح حكم ذاتي للصحراء الغربية ويجدد في الوقت ذاته دعمه للجهود الأممية لإيجاد تسوية للنزاع. ماذا وراء هذا الترحيب الأوروبي؟ وبأي عيون تنظر إليه الجزائر؟
في زيارة تأتي ضمن محاولات ألمانيا البحث عن مصادر بديلة للغاز الروسي، وزير الاقتصاد هابيك يلتقي في الدوحة أمير قطر، الإمارة الخليجية التي فتح لها الغزو الروسي لأوكرانيا آفاقا ديبلوماسية وتجارية جديدة.
العقوبات الغربية على روسيا وخطط تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات رغم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لأن ذلك قد يعرقل عملية التخلص التدريجي من الفحم والاعتماد على الغاز المسال.
يناقش الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي على روسيا، لكن اعتماد دول الاتحاد على الغاز الروسي للحصول على الطاقة يعيق هذه الإمكانية. وفي خطوة استباقية حذرت موسكو من أن "الحظر سيكون له تأثير خطير جدا على سوق النفط العالمية".
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حظرًا على "جميع واردات النفط والغاز من روسيا" في أقسى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا. وتعتزم بريطانيا اتخاذ إجراء مماثل، فيما ترفض أوروبا الحظر حاليا.
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