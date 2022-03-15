 بروكسل ترحب بتغير موقف مدريد بشأن الصحراء الغربية | مسائية DW | DW | 22.03.2022

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مسائية DW

بروكسل ترحب بتغير موقف مدريد بشأن الصحراء الغربية

الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان إسبانيا عن دعمها لمقترح المغرب منح حكم ذاتي للصحراء الغربية ويجدد في الوقت ذاته دعمه للجهود الأممية لإيجاد تسوية للنزاع. ماذا وراء هذا الترحيب الأوروبي؟ وبأي عيون تنظر إليه الجزائر؟

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