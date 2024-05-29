دورتموند يوقع عقد رعاية مع شركة ألمانية لصناعة الأسلحة

بعد نقاش حاد داخل النادي وقع بروسيا دورتموند عقد رعاية مع شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة لمدة ثلاثة أعوام، حيث يرافق شعارها استعداداته لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا السبت.

وقّع نادي بوروسيا دورتموند الألماني الذي يواجه ريال مدريد الإسباني في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقد رعاية مع شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة، وفق ما أعلنت الأخيرة الأربعاء (29 مايو/ أيار 2024).

وقالت راينميتال في بيان إن الشراكة التي ستمتد لثلاثة أعوام، تشمل مساحات إعلانية في ملعب دورتموند وفي المؤتمرات الصحافية، كاشفة أن شعار الشركة سيكون متواجداً بصحبة الفريق في تحضيراته لخوض مواجهة السبت حيث يسعى للفوز باللقب القاري المرموق للمرة الثانية في تاريخه.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أرمين بابيرغر إن راينميتال ودورتموند يتقاسمان "طموحات وسلوكيات وأصولاً متشابهة". وشهدت الشركة الألمانية الأكبر في صناعة المعدات العسكرية ارتفاعاً كبيراً في الطلب على منتجاتها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ودفع غزو أوكرانيا بالحكومات الأوروبية الى ضخّ المزيد من الأموال في مجال الدفاع رداً على التهديد الروسي المتزايد، لاسيما في ألمانيا حيث تخلّت الحكومة عن موقفها الحذر السابق وزادت الإنفاق العسكري بشكل كبير.

وقال المدير التنفيذي لدورتموند هانز يواكيم فاتسكه في البيان إن "الأمن والدفاع هما حجر الزاوية الأساسي لديمقراطيتنا... لاسيما في يومنا هذا، عندما نرى كل يوم كيف يجب الدفاع عن الحرية في أوروبا". ورأى أنه "يجب أن نتعامل مع هذا الوضع الجديد"، مضيفاً أن النادي "يفتح أبوابه بوعي للحوار" حول هذه القضية.

وأثار قرار الموافقة على صفقة الرعاية مع راينميتال والبالغة قيمتها بين مليون ومليوني يورو سنوياً، نقاشاً حاداً داخل النادي وفقاً لصحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية. وذكرت الصحيفة أن مسؤولي النادي كانوا على دراية بالمخاطر المحتملة لتوقيع الاتفاقية مع شركة الأسلحة، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى الى تغيير موقف الكثير من الألمان حيال مسألة الانفاق على الدفاع وتجاه روسيا، وطال ذلك عالم الرياضة.

وتخلى شالكه، الغريم اللدود لدورتموند والذي يلعب حالياً في دوري الدرجة الثانية، عن عقد رعاية مع شركة الطاقة الروسية الحكومية غازبروم بعد بدء الحرب في أوائل 2022. واختفى شعار غازبروم عن قمصان الفريق واستقال ممثل شركة الغاز العملاقة من المجلس الإشرافي لشالكه.

ع.غ/ ح.ز (آ ف ب)