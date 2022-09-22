بروتين نباتي أم حيواني؟

حقائق غذائية وفوائد صحية - هل حليب الشوفان صحي؟

إذا كنت تتطلع إلى جعل نظامك الغذائي يعتمد على النباتات، فمن المحتمل أنك جربت نوعا واحدا أو أكثر من أنواع الحليب النباتي، مثل حليب الصويا أو اللوز أو الشوفان، فما هي الفائدة التي حملها حليب الشوفان لأجسامنا؟