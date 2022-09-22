بروتين نباتي أم حيواني؟

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ثلاثة أسابيع بدون لحوم وبيض وألبان، والاكتفاء بالبروتينات النباتية - ما تأثير ذلك على نظام الجسم الغذائي، وهل يؤثر ذلك على صحة الجسم وأدائه؟
دراستان منفصلتان توصلتا إلى نتائج مماثلة حول أهمية التغذية السليمة في كبح خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. فبماذا تنصح الدراستان؟
صالات الرياضة والتمارين القاسية وحدها لا تكفي للحصول على عضلات مشدودة والتمتع بصحة بدنية ولياقة عالية. يجب اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتينات إلى جانب الرياضة. ما هي الأطعمة الغذائية المثالية لذلك؟
تنويع غذاء الأطفال وإعطائهم كميات معقولة من اللحوم والأسماك لمساعدتهم على النمو أمر يحرص عليه الآباء والأمهات. بيد أن بعض الأطفال لا يحبون اللحوم ويرفضون تناولها، فكيف يمكن التعامل مع هذا الأمر وهل يتوجب علينا القلق.
إذا كنت تتطلع إلى جعل نظامك الغذائي يعتمد على النباتات، فمن المحتمل أنك جربت نوعا واحدا أو أكثر من أنواع الحليب النباتي، مثل حليب الصويا أو اللوز أو الشوفان، فما هي الفائدة التي حملها حليب الشوفان لأجسامنا؟
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