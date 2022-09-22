 بروتين نباتي أم حيواني؟ | صحتك بين يديك | DW | 22.09.2022

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صحتك بين يديك

بروتين نباتي أم حيواني؟

ثلاثة أسابيع بدون لحوم وبيض وألبان، والاكتفاء بالبروتينات النباتية - ما تأثير ذلك على نظام الجسم الغذائي، وهل يؤثر ذلك على صحة الجسم وأدائه؟

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