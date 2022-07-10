 بروتين من ثاني أكسيد الكربون؟ | المستقبل الآن | DW | 17.07.2022

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المستقبل الآن

بروتين من ثاني أكسيد الكربون؟

اللحوم مادة غذائية مهمة للكثيرين كمصدر للبروتين، لكن إنتاجه يتسبب في انبعاثات ضارة. فهل يمكن اعتماد ثاني أكسيد الكربون كمصدر لإنتاج البروتين؟ شركة فنلندية ناشئة ترى أنه ممكن.

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لحوم من المختبر 17.07.2022

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أبقار من المختبرات 17.07.2022

©PHOTOPQR/LA NOUVELLE REPUBLIQUE/Mathieu Herduin ; POITIERS ; 07/01/2022 ; Une fleur de CBD. Le 7 janvier 2022 dans une boutique a Poitiers. Photo NR Mathieu Herduin

القنب وعلم الوراثة 17.07.2022

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المستقبل الآن - أبقار من المختبرات 17.07.2022

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