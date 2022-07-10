بروتين من ثاني أكسيد الكربون؟

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اللحوم مادة غذائية مهمة للكثيرين كمصدر للبروتين، لكن إنتاجه يتسبب في انبعاثات ضارة. فهل يمكن اعتماد ثاني أكسيد الكربون كمصدر لإنتاج البروتين؟ شركة فنلندية ناشئة ترى أنه ممكن.
عندما نتعرض للدغ من البعوض، كثيراً ما يتردد على مسامعنا أننا نمتاز بدم حلو الطعم أو أن تشغيل ضوء الغرفة، قد جذب البعوض إلينا. هذه الخرافات ظلت تلاحق البعوض، لكنه بريء منها!
مع تزايد الحوادث الناتجة عن التغيرات المناخية، بدأ الكثيرون بالانتباه للمخاطر المترتبة على تلك التغيرات. وبعيدا عن قرارات الدول الكبرى، يمكننا كأفراد المساهمة من خلال اختياراتنا لما نتناوله من طعام في حماية البيئة. كيف؟
معلومات كاذبة ومضللة حول كورونا، ومزاعم مغرضة عن فيضانات ألمانيا وأخبار زائفة عن وقوع هجمات لم تقع، لقد تسببت الأخبار الزائفة بمخاوف لدى كثير من الناس في عام 2021. DW تستعرض أكثر هذه الأخبار فجاجة وما الذي يقف خلفها.
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