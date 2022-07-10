بروتين من ثاني أكسيد الكربون؟

الانجذاب للضوء و"الدم الحلو" وغيرهما.. خرافات تلاحق البعوض!

عندما نتعرض للدغ من البعوض، كثيراً ما يتردد على مسامعنا أننا نمتاز بدم حلو الطعم أو أن تشغيل ضوء الغرفة، قد جذب البعوض إلينا. هذه الخرافات ظلت تلاحق البعوض، لكنه بريء منها!