 برنامج نبذ التطرف لإعادة تأهيل الإرهابيين في إندونيسيا | DW الأخبار | DW | 12.10.2022

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برنامج نبذ التطرف لإعادة تأهيل الإرهابيين في إندونيسيا

إعادة تأهيل الإرهابيين المدانين في إندونيسيا بواسطة برنامج حكومي لنبذ التطرف.

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