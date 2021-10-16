برنامج نبذ التطرف لإعادة تأهيل الإرهابيين في إندونيسيا

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إعادة تأهيل الإرهابيين المدانين في إندونيسيا بواسطة برنامج حكومي لنبذ التطرف.
بتهمة التطرف والمشاركة في ميليشيات "داعش" الإرهابية، ستمثل سيدة تبلغ من العمر 23 عاما أمام المحكمة بمدينة هاله الألمانية. ما خلفيات وحيثيات القضية؟
في سن الخامسة عشرة غادرت ليونورا ميسينغ سرّا منزل عائلتها في ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق ألمانيا. لقد خطّطت بدقة لرحلتها، بالسفر أولا السفر إلى تركيا ومنها إلى سوريا.
يُنظر إلى التطرف الديني والسياسي في ألمانيا باعتباره تهديدا للديمقراطية. وفي هذا الصدد، يعد "مركز مكافحة الإرهاب" حلقة الوصل والتعاون بين الأجهزة الأمنية والشرطة في ألمانيا لمنع وقوع هجمات. فهل تؤتي جهود المركز أكلها؟
هجوم انتحاري يستهدف الأحد كاتدرائية ماكاسار شرق أندونيسيا حيث أقيم قدّاس الشعانين أسبوعا قبل أعياد الفصح، ويسفر عن سقوط جرحى وفق مصادر أمنية محلية والرئيس جوكو ويدودو يندد بـ"الهجوم الإرهابي".
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