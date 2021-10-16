برنامج نبذ التطرف لإعادة تأهيل الإرهابيين في إندونيسيا

ليونورا ميسينغ - قصة التحاقها بداعش وعودتها إلى ألمانيا

في سن الخامسة عشرة غادرت ليونورا ميسينغ سرّا منزل عائلتها في ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق ألمانيا. لقد خطّطت بدقة لرحلتها، بالسفر أولا السفر إلى تركيا ومنها إلى سوريا.