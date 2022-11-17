 برنامج من الفيفا لتشجيع كرة القدم في المدارس | DW الأخبار | DW | 17.11.2022

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برنامج من الفيفا لتشجيع كرة القدم في المدارس

الفيفا يتولى مهمة تدريب طلاب مدارس في أفريقيا ومناطق أخرى لأجل إبقائهم في المدارس وفي ذات الوقت مواصلة مسيرتهم في كرة القدم. نجاح التجربة في ساحل العاج.

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