برنامج من الفيفا لتشجيع كرة القدم في المدارس

كرة القدم الأرجنتينية ليست ميسي فقط.. بل هناك جوانب مظلمة

العنف ضد المرأة - الإساءة للشباب في مدارس كرة القدم، هي جوانب مظلمة تخيم على بريق كرة القدم الأرجنتينية. لكن هناك بوادر أمل مع تعيين مسؤولة عن قسم للمساواة بين الجنسين في الاتحاد الأرجنتيني لمتابعة هذه القضايا.