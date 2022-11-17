برنامج من الفيفا لتشجيع كرة القدم في المدارس

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الفيفا يتولى مهمة تدريب طلاب مدارس في أفريقيا ومناطق أخرى لأجل إبقائهم في المدارس وفي ذات الوقت مواصلة مسيرتهم في كرة القدم. نجاح التجربة في ساحل العاج.
العنف ضد المرأة - الإساءة للشباب في مدارس كرة القدم، هي جوانب مظلمة تخيم على بريق كرة القدم الأرجنتينية. لكن هناك بوادر أمل مع تعيين مسؤولة عن قسم للمساواة بين الجنسين في الاتحاد الأرجنتيني لمتابعة هذه القضايا.
تابع الإعلام الألماني باهتمام تعاقد السعودية مع رائدة الكرة النسائية الألمانية مونيكا شتاب لإنشاء منتخب سعودي للسيدات. شتاب تعرف الدول العربية والخليجية بالتحديد، وتتمتع بخبرة دولية واسعة في نشر الثقافة الكروية النسائية.
قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين المنتخبين القطري والجزائري في نصف نهائي كأس العرب، بات من اللافت أن عروض العنابي المبهرة في البطولة قد زادت من حماس القطريين تجاه الساحرة المستديرة قبل استضافة مونديال كأس العالم 2022.
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