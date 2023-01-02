برنامج بيغاسوس للتجسس

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يعتبر "بيغاسوس" من أخطر برامج التجسس وأكثرها تعقيدا، وهو يستهدف بشكل خاص الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس" (iOS). يمكن لبعض الشركات المصنعة الآن التعرف على البرنامج. حتى رؤساء الدول كانوا يخضعون للمراقبة باستخدام بيغاسوس.
مواقع التواصل الاجتماعي رعم إيجابياتها، فإنها بها كثير من الجوانب السلبية ومنها "ظاهرة الابتزاز الإلكتروني" التي بدأت تظهر في المجتمع اليمني المحافظ وأكثر ضحاياها من النساء، فيما تعجز السلطات عن وضع حلول لها.
تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورا رئيسيا في توثيق جرائم الغزو الروسي لأوكرانيا وحشد الدعم الدولي لكييف. لكن في المقابل يتم استغلال هذه المنصات لتزييف الحقائق ونشر الأخبار الكاذبة أيضا.
في القضية المرفوعة ضد الناشط الحقوقي باتريك زكي ، تم تأجيل الجلسة مجدداً للاستماع، فيما لا تلوح نهاية في الأفق حتى الآن لقضيته. يرى مراقبون أن إطالة أمد تداول القضايا هي استراتيجية جديدة لإرهاق النشطاء السياسيين.
في أحدث فصول فضيحة برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، كشفت صحيفة ألمانية كيفية تورط أمير سعودي في التجسس على صحفية عربية شهيرة، في حين تشهد المجر أول دعوى قضائية ضد دولة أوروبية لاستخدامها البرنامج ضد صحفيين وناشطين.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول