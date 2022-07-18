برنامج بيغاسوس للتجسس

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يعتبر "بيغاسوس" من أخطر برامج التجسس وأكثرها تعقيدا، وهو يستهدف بشكل خاص الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس" (iOS). يمكن لبعض الشركات المصنعة الآن التعرف على البرنامج. حتى رؤساء الدول كانوا يخضعون للمراقبة باستخدام بيغاسوس.
في أحدث فصول فضيحة برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، كشفت صحيفة ألمانية كيفية تورط أمير سعودي في التجسس على صحفية عربية شهيرة، في حين تشهد المجر أول دعوى قضائية ضد دولة أوروبية لاستخدامها البرنامج ضد صحفيين وناشطين.
سياسة جديدة تتعلق بالخصوصية واستخدام البيانات أعلن عنها تطبيق واتساب للتراسل. لكن السياسة الجديدة لم تمر مرور الكرام وإنما قوبلت بعاصفة عالمية من الانتقادات الشديدة. فما أبرز ملامح تلك التغييرات؟ وما الذي قد يثير القلق؟
تعتقد شركة فيسبوك أن جهاز الأمن الوقائي وراء حوالي 300 حساب مزيف أو مخترق لاستهداف مراسلين ونشطاء ومعارضين فلسطينيين، بالإضافة لمجموعات أخرى في سوريا ومناطق أخرى بالشرق الأوسط. ويرفض الأمن الوقائي تلك الاتهامات.
تعتبر "بيغاسوس" من أكبر فضائح التجسس في عصرنا. التجسس الرقمي خطر، ولكن لا حياد عنه، بحسب ما يرى كريستوفر نيرنغ في مقاله التحليلي.
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