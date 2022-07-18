كليك

برنامج بيغاسوس للتجسس

يعتبر "بيغاسوس" من أخطر برامج التجسس وأكثرها تعقيدا، وهو يستهدف بشكل خاص الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس" (iOS). يمكن لبعض الشركات المصنعة الآن التعرف على البرنامج. حتى رؤساء الدول كانوا يخضعون للمراقبة باستخدام بيغاسوس.