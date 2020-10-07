 برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يفوز بجائزة نوبل للسلام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يفوز بجائزة نوبل للسلام

برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يفوز اليوم الجمعة بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 عن جهوده في مكافحة الجوع في العالم، وفق لجنة نوبل النرويجية.

Friedensnobelpreis 2020 Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (Niklas Elmehed for Nobel Media)

 رئيسة لجنة نوبل قالت في بيان  إن منح الجائزة لبرنامج الأغذية العالمي  يمثل "دعوة للمجتمع الدولي لعدم خفض التمويل" للبرنامج

منحت جائزة نوبل للسلام   لعام 2020 إلى برنامج الأغذية العالمي الجمعة (التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر)، لجهوده في محاربة الجوع وتحسين الظروف لإحلال السلام في مناطق النزاع، حسبما أعلنت عنه لجنة نوبل.

مختارات

فازت منظمة حقوقية من بيلاروسيا ومحامية إيرانية ومحامٍ أمريكي بجائزة نوبل البديلة لعام 2020، التي تمنحها مؤسسة "رايت لايفليهود". ونظرت لجنة التحكيم هذا العام في أمر 182 مرشح من 71 دولة مختلفة.

منحت جائزة نوبل للكيمياء للفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأمريكية جنيفر داودنا، وهما عالمتا وراثة "مقصات جزيئية" قادرة على تعديل الجينات البشرية.

وأوضحت اللجنة في حيثيات قرارها أن برنامج الأغذية العالمي كوفئ على "جهوده لمحاربة الجوع ومساهمته في تحسين الظروف لإحلال السلام في المناطق التي تشهد نزاعات ولكونه محركا للجهود المبذولة  للحؤول دون استخدام الجوع كسلاح حرب".
وفي أول ردّ فعل عن منحه الجائزة، قال الناطق باسم البرنامج الأممي أن الجائزة "مصدر فخر". 
وأعاد البرنامج على موقعه الرسمي في توتير نشر تغريدة الأكاديمية السويدية حول منحه الجائزة،   
معتبرا أنها تأتي تقديرا لجهوداته اليومية لإيصال الغذاء إلى أكثر من 100 ألف طفل حول العالم، ومشددا أن "السلام والقضاء على الجوع متلازمان" لا يفترقان.

 رئيسة لجنة نوبل النرويجية  بيريت ريس- أندرسن قالت في بيان  إن منح جائزة نوبل للسلام لبرنامج الأغذية العالمي 
يمثل "دعوة للمجتمع الدولي لعدم خفض التمويل" للبرنامج الأممي الذي تتخذ  من روما مقرا لها.

أسس برنامج الأغذية العالمي العام 1961 ومقره في روما وتموله بالكامل تبرعات طوعية

أسس برنامج الأغذية العالمي العام 1961 ومقره في روما وتموله بالكامل تبرعات طوعية


وأضافت في تصريحات بمعهد نوبل في العاصمة النرويجية أوسلو: "هذا التزام-  في أذهاننا- على جميع دول العالم لنضمن عدم معاناة الناس من الجوع".
وتابعت بالقول إن "جائحة (فيروس كورونا) والتحديات التي تثيرها تعزز  أسباب الجائزة بالتأكيد"، مشيرة إلى الحاجة إلى المعونات الغذائية، والتي تشمل الاستثمار في الزراعة ومساعدة المجتمعات المعزولة.
وقالت: "تظهر الجائحة أيضا أن التعاون متعدد الجوانب ضروري للغاية لمواجهة التحديات العالمية. ويبدو أن التعددية تفتقر إلى الاحترام هذه الأيام".

وأوضحت رئيسة لجنة نوبل إن جائحة فيروس كورونا "عززت" المنطق وراء منح جائزة نوبل للسلام لعام 2020 لـ "برنامج الغذاء العالمي".

وأسس برنامج الأغذية العالمي العام 1961 ومقره في روما وتموله بالكامل تبرعات طوعية. ويؤكد البرنامج أنه وزع 15 مليار وجبة طعام وساعد 97 مليون شخص في 88 بلدا العام الماضي. إلا أن هذا الرقم الهائل لا يشكل سوى جزء ضئيل من الحاجة الإجمالية.
 ويوزع البرنامج مساعداته مستعينا بمروحيات أو على ظهور فيلة أو جمال ويشكل "أكبر منظمة إنسانية" وضرورة كبرى إذ أن 690 مليون شخص وفق تقديراته، كانوا يعانون من نقص مزمن في التغذية في 2019، أي شخص من كل 11 في العالم. 
ويرجح أن يرتفع هذا العدد خلال السنة الراهنة بسبب وباء كوفيد-19. وكان رئيس وزراء إثيوبيا ابيي احمد قد   نال الجائزة العام الماضي . 

و ب / ع.أ.ج (ا ف ب، د ب ا، رويترز)


مشاهدة الفيديو 01:45

منح جائزة نوبل للفيزياء لثلاثة علماء

مواضيع ذات صلة

Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis 2016 Preisträgerinnen

نوبل الكيمياء لعالمتين طورتا "مقصات" لتعديل الجينات البشرية 07.10.2020

منحت جائزة نوبل للكيمياء للفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأمريكية جنيفر داودنا، وهما عالمتا وراثة "مقصات جزيئية" قادرة على تعديل الجينات البشرية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  