 برمجة سترات تمكّن الصمّ من الاستمتاع بالموسيقى | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 28.07.2023

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منوعات

برمجة سترات تمكّن الصمّ من الاستمتاع بالموسيقى

في ابتكار يتوقع أن يزيد من قاعدة عشاق الموسيقى حول العالم، نجح خبراء في تصميم سترات لمسية تمكن الصم من الاستمتاع بالموسيقى. فكرة مصممي السترة تكمن في إعادة إنتاج الوظيفة التي تؤديها في العادة طبلة الأذن.

ليدي غاغا

الاستمتاع بالموسيقى ممكن حتى للصم،

ترنّ آلات الكمان في القفص الصدري، ويصدح التشيلو والكونترباس في نقطة أدنى بقليل من الجسم، في حين تشعر الكتفان بالآلات النحاسية، ويرصد الرسغان العزف المنفرد، وهي إحدى الوسائل التي اختارها خبير الصوتيات باتريك هانلون، لبرمجة ستراته اللمسية الهادفة إلى تمكين مشاهدين صمّ أو ضعاف السمع من الاستمتاع بحفلة أوركسترالية.

وخلال حفلة موسيقية كلاسيكية أُقيمت أخيراً في مركز لينكولن الشهير في مانهاتن، أتيحت للحاضرين فرصة ارتداء سترات لاسلكية تعمل باللمس وتحوي 24 نقطة اهتزاز تعيد نسخ الموسيقى المؤداة على المسرح.

مختارات

وتكمن فكرة مصممي السترة في إعادة إنتاج الوظيفة التي تؤديها في العادة طبلة الأذن المتمثل دورها خصوصاً في نقل الترددات الصوتية إلى العظم. ثم تصبح هذه الترددات المُضخمة نبضات عصبية. وعند ارتداء السترات اللمسية تؤدي البشرة دور النقل هذا.

ويقول باتريك هانلون لوكالة فرانس برس قبيل الحفلة إنّ "السترات تساهم في جعل أجساد مرتديها منخرطة في العملية"، مما يوفر للمشاركين "تجربة غامرة ثلاثية الأبعاد بفضل الترددات".

ويضيف "لا أحد يتوقع أن يكون ذلك آخذاً"، ورد الفعل هذا "يُرصَد  في عيون الناس. إنه سحر".

وهذا الخبير الصوتي هو المؤسس المشارك لمشروع "ميوزك: نَت إمبَسيبل" التابع لشركة "نَت إمبَسيبل لابس" التكنولوجية التي تسعى إلى تبديد الحواجز الاجتماعية وتحديداً تلك المتعلقة بالإعاقات.

في السابق، كان بعض الصم أو ضعاف السمع يضعون أيديهم على مكبرات الصوت أو يمسكون بالوناً ليشعروا بالترددات عبر أطراف أصابعهم للاستمتاع بالموسيقى "الحية".

ويتمثل هدف هذه السترات وأشرطة المعاصم والكواحل في توفير تجربة لكامل الجسد، وإثارة أحاسيس تُعيد المشاعر التي تحرّكها الموسيقى.

ويقول المؤلف الموسيقي جاي زيمرمان "آمل على المدى البعيد أن نتمكن من توفير تجارب مع ترددات فعلية للأطفال الصم (...) حتى يبدأوا في بناء مكتبة الذاكرة السمعية هذه".

 وشارك زيمرمان الذي تضررت حاسة سمعه جراء هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، في عملية ابتكار السترات من خلال مشروع "ميوزيك: نَت إمبَسيبل".

وبدأ مركز لينكولن في مانهاتن تعاونه مع الشركة عام 2021. وخلال أسبوع الفنون الكورية الأخيرة، جرى توفير 75 سترة في حفلة موسيقية أُقيمت في الهواء الطلق. من بين مَن حضروا الحفلة ليزا فيول-متى التي رغم عدم معاناتها ضعفاً في السمع، أبدت حماسة لفكرة تجربة هذه التكنولوجيا.

وتقول إنّ "الموسيقى هي حبي الأول، وفكرة أن تكون هناك تجربة حسية للموسيقى يستمتع بها أي شخص" مثيرة للاهتمام.

 وتشرح رئيسة القسم التجاري في "ميوزك: نَت إمبَسيبل" فلافيا نسلوسكي كيف تمكنت المغنية ماندي هارفي التي خسرت حاسة سمعها عقب إصابتها بأحد الأمراض، من التناغم مع الموسيقى بعدما شعرت بالترددات التي أُعيد نسخها. وتقول "أدركنا في تلك اللحظة أننا على المسار الصحيح".

ولا تقتصر هذه السترات على أنواع معينة من الموسيقى، فيما يشير باتريك هانلون إلى أنّ مهندسي الصوت أمثاله يمكنهم ضبط نقاط الاهتزاز لتتلاءم مع أجواء الحفلة، سواء كانت حفلة لموسيقى الروك أو الديسكو.

 وجرى الاستعانة بهذه السترات في حفلات لفرقة "غريتا فان فليت" لموسيقى الروك ولملكة البوب ليدي غاغا.

 ويبدي زيمرمان رغبة في معرفة ما يمكن أن تحققه هذه التكنولوجيا، إلا أنّ ثمة مراحل كثيرة لا يزال يتعيّن اجتيازها.

ويقول "إنّ الهدف الرئيسي بالنسبة إلي يتمثل في أن أكون قادراً على الشعور بنغمات الكمان بهدوء، وأن يكون هذا الأمر مذهلاً لجسدي وعقلي لدرجة تأثّري وذرفي بعض الدموع".

ر.م/ف.ي (أ.ف.ب)

  • View of the Beethoven Statue on Münster Square, with colorful Beethoven statues at front (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    كل الأماكن تعرفه ـ بون مسقط رأس بيتهوفن وحبه الأول

    تمثال بيتهوفن

    رأى الموسيقي الألماني لودفيغ فان بيتهوفن النور في مدينة بون في ديسمبر/كانون الأول سنة 1770. وقضى بيتهوفن الـ 22 عاماً الأولى من حياته في هذه المدينة. وشيد تمثال بيتهوفن (الصورة) سنة 1845 بمساهمة مالية سخية من المؤلف الموسيقي وعازف البيانو فرانز ليست. ويوجد تمثال بيتهوفن في ساحة "مونستر بلاتس"، ويُعد من أبرز معالم مدينة بون، التي تقع في ولاية شمال الراين ويستفاليا.

  • Ludwig van Beethoven's baptismal font at Bonn's St. Remigius Church. (Beethoven Jubiläums GmbH )

    كل الأماكن تعرفه ـ بون مسقط رأس بيتهوفن وحبه الأول

    تعميد بيتهوفن

    ظهرت موهبة بيتهوفن في سن مبكر للغاية، ففي الثانية عشرة من عمره كان بيتهوفن يكتب موسيقاه الخاصة. ورغم أنه لا يُعرف التاريخ الفعلي لميلاد هذا الموسيقار الألماني الشهير، إلاّ أنه تم تعميد لودفيغ بيتهوفن في أبرشية القديس ريميغوس سنة 1770.

  • Beethovensaal in the Redoute in Bonn Bad-Godesberg (Müller-Rieger GmbH)

    كل الأماكن تعرفه ـ بون مسقط رأس بيتهوفن وحبه الأول

    مكان بديع

    مكان رائع للغاية مع زخرفة من الجص وأكثر من شمعدان ضخم. إنه قصر "ريدوت"، الذي يقع في الجزء الجنوبي من مدينة بون. ويُقال إنه في هذا المكان (الصورة) لعب بيتهوفن في أوائل العشرينيات من عمره مع الموسيقار النمساوي جوزيف هايدن. كما يُعتقد أنه في نفس هذا المكان تم تقديم أحد العروض الأولى لأوبرا "الناي السحري"، التي لحنها الموسيقي النمساوي فولفانغ أماديوس موزارت.

  • Roisdorf Fountain (Beethoven Jubiläums GmbH )

    كل الأماكن تعرفه ـ بون مسقط رأس بيتهوفن وحبه الأول

    مياه علاجية

    قديماً، استمتع الرومان بالمياه الطبيعية لنافورة "رويسدورف". وبعدها بقرون كان يتم تصدير هذه المياه ذات الصفات العلاجية إلى روسيا. أما بيتهوفن، فقد كان يأخذ معه هذه المياه خلال زيارات منتظمة مع عائلته. وبعد تدهور حالة بيتهوفن الصحية في وقت لاحق في مدينة فيينا النمساوية، فإنه كان يزور المنتجعات الصحية الطبيعية للاستفادة من التأثير العلاجي للمياه المعدنية.

  • View from the Petersberg of the valley below (Beethovenfest Bonn/Sonja Werner)

    كل الأماكن تعرفه ـ بون مسقط رأس بيتهوفن وحبه الأول

    بيترسبيرغ

    منطقة الجبال السبعة و بيترسبيرغ (جبل بيتر) كانت من الأماكن التي يزورها بيتهوفن بانتظام في مدينة بون. وتتمتع هذه الأماكن بطبيعتها الخلابة، حيث كان بيتهوفن المُحب للطبيعة مفتوناً على ما يبدو بالمناظر المذهلة لهذه الأماكن القريبة والمطلة على نهر الراين.

  • The Rhine with the Petersberg and Drachenfels . (picture-alliance/imagebroker/S. Ziese)

    كل الأماكن تعرفه ـ بون مسقط رأس بيتهوفن وحبه الأول

    حب نهر الراين

    كان يعني نهر الراين بالنسبة لبيتهوفن الوطن. ومن مدينة فيينا، كتب بيتهوفن عن الراين قائلاً "المنطقة التي رأيت فيها نور العالم لأول مرة ما تزال جميلة أمام عيني"، معتبرا الفترة التي قضاها في هذه الأماكن من أسعد لحظات حياته.

  • In autumn on the Drachenfels, with a view of a sign with descriptive information (BTHVN2020)

    كل الأماكن تعرفه ـ بون مسقط رأس بيتهوفن وحبه الأول

    صخرة التنين

    مرتفع دراخن فليس أو صخرة التنين (الصورة)، حيث يمكن التمتع بمنظر رائع من هذا المكان. وكانت الطبيعة بالنسبة لبيتهوفن مصدراً للإلهام وكذلك الترويج عن النفس، فغالبا ما كان يذهب إلى هذا المكان ومعه بعض الأوراق لتدوين أفكاره الموسيقية. إعداد: بيتينا باومان/ر.م


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