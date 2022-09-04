 برلين: يهود ومسلمون يجوبون شوارع المدينة على الدراجات لنشر ثقافة احترام الآخر | DW الأخبار | DW | 05.09.2022

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برلين: يهود ومسلمون يجوبون شوارع المدينة على الدراجات لنشر ثقافة احترام الآخر

جاب العشرات من المسلمين واليهود شوارع برلين بالدراجات الهوائية بهدف تعزيز التواصل والتسامح بين أتباع الديانتين. وتأتي المبادرة لنشر ثقافة احترام الآخر.

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