برلين: يهود ومسلمون يجوبون شوارع المدينة على الدراجات لنشر ثقافة احترام الآخر

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جاب العشرات من المسلمين واليهود شوارع برلين بالدراجات الهوائية بهدف تعزيز التواصل والتسامح بين أتباع الديانتين. وتأتي المبادرة لنشر ثقافة احترام الآخر.
تشهد القدس عدة احتفالات بمناسبات دينية متزامنة، إذ يحتفل اليهود بعيد الفصح والمسيحيون بعيد القيامة فيما لا يزال المسلمون يحيون شهر رمضان. بيد أن التوتر الذي تشهده المدينة طغى على الأجواء الروحانية.
سافرت زينب المسرار وجعفر عبد الكريم بتكليف من مؤسسة دويتشه فيله إلى 10 دول على ضفاف المتوسط لأكثر من سنتين. ستكون محطتنا هذه المرة إسرائيل، فهذا البلد الواقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط موطن اليهود والمسلمين والمسيحيين
أحيا مسيحيون حضروا من أنحاء العالم قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة في القدس، فيما دعا بابا الفاتيكان إلى ضمان الدخول "بحرية" إلى الأماكن المقدسة، متمنياً أن يعيش جميع سكان المدينة المقدسة والحجاج بسلام وأخوة.
تم تعيين تسولت بالا أول حاخام في الجيش الألماني بعد 76 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية. ويأتي ذلك وسط حديث عن تطرف يميني داخل الجيش الألماني وتزايد حوادث معاداة السامية في المجتمع. فما دلالات هذا التعيين؟
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