برلين: يهود ومسلمون يجوبون شوارع المدينة على الدراجات لنشر ثقافة احترام الآخر

في "عيد الفصح".. البابا يحث سكان القدس على السلام والتعايش

أحيا مسيحيون حضروا من أنحاء العالم قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة في القدس، فيما دعا بابا الفاتيكان إلى ضمان الدخول "بحرية" إلى الأماكن المقدسة، متمنياً أن يعيش جميع سكان المدينة المقدسة والحجاج بسلام وأخوة.