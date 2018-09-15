برلين يتصدر الدوري مؤقتاً ودورتموند يخسر نقطتين في هوفنهايم

شهدت المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) انتصارات لفرق الوسط في جدول الدوري، فيما تعثر دورتموند أمام هوفنهايم وسقط في فخ التعادل بهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما السبت (22 أيلول/ سبتمبر 2018) وعلى أرض الأخير. أما برلين فقد أحرز صدارة الدوري بعد فوزه المثير على مونشنغلادباخ بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وفي بقية مباريات هذه الجولة، فاز نورنبرغ على هانوفر بهدفين مقابل لا شيء، وفيردر بريمن على آوغسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفرايبوغ على فولفسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وسقط بوروسيا دورتموند في فخ التعادل الإيجابي مع مضيفه هوفنهايم، في مباراة شهدت هتافات من جانب جماهير دورتموند ضد ديتمار هوب، رئيس نادي هوفنهايم. وتقدم هوفنهايم بهدف سجله جيلينتون في الدقيقة 44، قبل أن يتعادل كريستيان بوليسيتش لدورتموند في الدقيقة 84. وأنهى دورتموند المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبدو ديالو في الدقيقة 75. ورفع هوفنهايم رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر، كما رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث.
وفي المباراة الثانية، تصدر هيرتا برلين جدول الترتيب بشكل مؤقت عقب فوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ بأربعة أهداف مقابل هدفين. وسجل أهداف هيرتا برلين فيداد إيبسيفيتش (هدفين) في الدقيقتين 31 و63 وفالنيتينو لازارو في الدقيقة 34 وأوندريج دودا في الدقيقة 73، فيما سجل هدفي بوروسيا مونشنغلادباخ تورجان هازارد في الدقيقة 29 من ركلة جزاء والحسن بليا في الدقيقة 67. ورفع هيرتا برلين رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد مونشنغلادباخ عند سبع نقاط في المركز السابع.
وفي المباراة الثالثة، فاز نورنبرغ على هانوفر بهدفين مقابل لا شيء. وسجل هدفي نورنبرغ فالدمار أنتون، لاعب هانوفر، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76 وتورليس نول في الدقيقة 77. وشهدت المباراة طرد ميكو ألبورنوز، لاعب هانوفر، في الدقيقة 29. ورفع نورنبرغ رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن، بينما توقف رصيد هانوفر عند نقطتين في المركز الخامس عشر.
وفي المباراة الرابعة، انتزع فيردر بريمن فوزاً صعباً من مضيفه آوغسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وسجل أهداف فيردر بريمن ماكس كروز وماكسيمليانو إيجيستين ودافي كلاسين في الدقائق 34 و36 و75 على الترتيب، فيما سجل هدفي آوغسبورغ كوو جا تشيول وفيليب ماكس في الدقيقتين 48 و74.
ورفع بريمن رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف دورتموند، وتوقف رصيد آوغسبورغ عند أربع نقاط في المركز العاشر مناصفة مع هوفنهايم.
وفي المباراة الخامسة، فاز فرايبورغ على مضيفه فولفسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف. وسجل أهداف فرايبوغ رونالد سالاي في الدقيقة السابعة ونيلز بيترسن في الدقيقة 21 من متابعة لركلة جزاء أهدرها سالاي، ومايك فرانتز في الدقيقة 50، فيما سجل هدف فولفسبورغ أدمير محمدي في الدقيقة 61. ورفع فرايبورغ رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد فولفسبورغ عند سبع نقاط في المركز السادس.
وكانت المرحلة الرابعة قد بدأت يوم أمس الجمعة بمباراة بين شتوتغارت وفورتونا ديسلدورف انتهت بالتعادل السلبي.
ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ)
-
عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بايرن ميونيخ المهيمن على كل شيء
حصد بايرن ميونيخ لقب الدوري للستة مواسم الأخيرة ليكون مجموع ما حصده من ألقاب على مر تاريخ البوندسليغا 28 لقبا. ويعتبر النادي البفاري رياضيا واقتصاديا هو الأول دون منافس في ألمانيا: إذ بلغت إيراداته السنوية حوالي 600 مليون يورو، فيما كان مجموع ما يتقاضاه كوادره سنويا قرابة 265 مليون يورو. أما قيمة كوادره السوقية فقد بلغت نحو 845 مليون يورو، ما يجعله رائداً بكل المقاييس.
-
عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بين صعود وهبوط
نادي نورينبيرغ يلفت الانتباه لكونه الفريق الذي سجل رقماً قياسياً في الصعود والهبوط من وإلى دور الأضواء، ففي موسم 2017/2018 صعد نورينبيرغ للمرة الثامنة إلى دور الدرجة الأولى بعد أن قضى أربعة أعوام متتالية في الدرجة الثانية. يلحقه نادي فورتونا دوسلدورف الذي صعد للمرة السادسة إلى دور الأضواء. تمكن الفريقان معا من الصعود والهبوط 14 مرة. فهل يستطيع الفريقان البقاء في دوري الدرجة الأولى هذه المرة؟
-
عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
ثورة تقنية على مقاعد المدربين
نظام التواصل عبر سماعات دقيقة في الأذن بين الحكام أمر معروف، هذه الثورة التقنية وصلت الآن إلى مقاعد المدربين ومساعديهم، وبالتحديد وصلت إلى آذانهم، حيث يسمح باستخدام ثلاثة أجهزة للفريق الواحد أثناء المباراة من أجل تحديد التوجه التكتيكي للفريق. ويجوز استخدام المعلومات المعروفة عن اللاعبين لتحسين الأداء حتى اثناء المباراة، كما يتم استخدام المعلومات المخزونة لتحسين وتسريع علاج اللاعبين المصابين.
-
عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
تقنية الفيديو المساعدة للحكام
تقنية الفيديو المساعدة للحكام دخلت الدوري الألماني في موسم 2017/2018 ولكن بنتائج متواضعة. نقادها رفضوها لأنها، حسب رأيهم، بطيئة وغير شفافة ومثيرة للشكوك. وشهدت تقنية الفيديو تحسناً كبيراً، بعد نجاحها في بطولة العالم بروسيا. وأهم تغيير طرأ على هذه التقنيات يتثمل في عرض الصور التلفزيونية وقرارات الحكام على شاشة فيديو كبيرة بهدف إزالة قدر كبير من الشكوك.
-
عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بونديسليغا يسحر الجماهير
المنصة الجنوبية في ملعب نادي دورتموند توفر مكانا لوقوف 24.454 متفرجا، وتمثل رمزا لسحر البونديسليغا، وهي أكبر منصة للوقوف في أوروبا، وتكون مليئة تماما بالمشجعين. وبالمناسبة، يعتبر الدوري الألماني من أكبر الدوريات الجذابة للمتفرجين بمعدل حضور 43.878 متفرجا لكل مباراة في الموسم الماضي. وهو رقم قياسي دون منافس في أوروبا. معدل الحضور في انجلترا قرابة 36.000 متفرج، أما إسبانيا فبحضور نحو 27.000 متفرج.
-
عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بونديسليغا موطن المتفرجين وقوفا
ما يميز الدور الألماني هو وجود أماكن الوقوف الشهيرة للمشجعين في ملاعب الأندية والتي كانت في الماضي ملزمة على الأندية توفيرها، لكنها اختفت في دول كروية مثل انجلترا وإيطاليا وإسبانيا. من مميزات منصات الوقوف في الملاعب: اسعار رخيصة للتذاكر، وأجواء حماسية رائعة بين المشجعين الواقفين. ولهذا السبب تشهد ملاعب الأندية الألمانية زيارة عشرات الآلاف من المشجعين الانجليز وذلك فقط للتفرج على المباراة وقوفا.
-
عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
أول امرأة "تتحكم" بلعبة الرجال
حالة نادرة غير موجود في دوريات أوروبا: امرأة حكم. فبعد عملها في مباريات الدرجتين الثانية والثالثة، دخلت السيدة بيبيانا شتاينهاوز في العاشر من أيلول/ سبتمبر 2017 مجال التحكيم في دوري الدرجة الأولى وذلك في مباراة هيرتا برلين أمام بريمن. وبعد شهر حكّمت شتاينهاوز مباراتها الثانية بين نادي شالكه وماينتز. شتاينهاوز البالغة من العمر 39 عاما حكّمت خلال مسيرتها القصيرة في الدوري الألماني ثماني مباريات.
-
عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
كورينتين توليسو أغلى لاعب منتقل
حصل بايرن ميونيخ عام 2017 على خدمات اللاعب الفرنسي كورنتين توليسو مقابل 41,5 مليون يورو، ما شكل رقما قياسيا في انتقال لاعب إلى نادي من أندية البوندسليغا. توليسو بات أغلى من نظيره وزميله في النادي البفاري الإسباني خافي مارتينز بحدود 1,5 مليون يورو. أما أغلى صفقة انتقال من ناد ألماني إلى الخارج فكانت صفقة عثمان ديمبلي الذي غادر نادي دورتموند متوجها إلى برشلونة بقيمة 100 مليون يورو.
-
عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
لا حدود لعدد اللاعبين الأجانب
على عكس الدوريات الأوروبية الأخرى، لا يحدد الدوري الألماني عددا معينا للاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة فيه، سواء أكانوا من دول الاتحاد الأوروبي أو من خارجه. أينتاراخت فرانكفورت مثلا دخل المباراة الخامسة له في الموسم الماضي 2017/2018 أمام نادي كولونيا بفريق ينحدر اللاعبون فيه من 11 دولة مختلفة. في النهاية حسم المباراة بديلان ألمانيان هما ماركو روس وماريوس فولف بنتيجة هدف مقابل لا شيء.
-
عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
ملاعب ومعابد وقاعات مغلقة
الكثير من المشجعين يطلقون تسمية "معبد" على ملاعب أنديتهم، وهي تسمية في حالة فرانكفورت وبرلين وشالكه غير مبالغ فيها. ففي الملاعب الثلاثة توجد فعلا قاعات للعبادة، "كنائس صغيرة". فيما يعتبر ملعب شالكه فريد من نوعه في كل أوروبا، لأنه الملعب الوحيد الذي يمكن إغلاق سقفه بشكل تام ليتحول المستطيل الأخضر إلى قاعة مغلقة. قاعة عملاقة للممارسة لعبة كرة القدم متوفرة فقط في الدوري الألماني لكرة القدم.