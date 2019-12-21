برلين وموسكو وبروكسل تدين العقوبات الأمريكية ضد "نورد ستريم2"

أعربت الحكومة الألمانية عن أسفها إزاء العقوبات الأمريكية ضد الشركات المشاركة في مشروع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، الذي ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، في برلين اليوم السبت (21 كانون الأول/ ديسمبر 2019) "ترفض الحكومة الألمانية هذا النوع من العقوبات المتجاوزة للحدود الإقليمية.. إنها تمس شركات ألمانية وأوروبية وتعتبر تدخلا في شؤوننا الداخلية".

وذكرت ديمر أنه بالنظر إلى المحادثات الروسية-الأوكرانية السارية بشأن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، فإن "هذه العقوبات الأمريكية، المبررة على وجه الخصوص بحماية أوكرانيا، غير مفهومة تماما". وأشارت ديمر إلى أنه بدعم المفوضية الأوروبية والحكومة الألمانية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين أوكرانيا وروسيا حول اتفاقية جديدة لنقل الغاز عبر أوكرانيا اعتبارا من عام 2020، وقالت: "نرحب بالتمكن من توقيع اتفاق محدد".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مساء أمس الجمعة حزمة تشريعات متعلقة بميزانية الدفاع، تتضمن قانون العقوبات ضد "نورد ستريم 2" . وتبرر واشنطن هذه الخطوة بأن ألمانيا تعرض نفسها عبر هذا المشروع للاعتماد على روسيا.

لكن ألمانيا لن ترد على هذه العقوبات بإجراءات مضادة حسب منسق الحكومة الألمانية لشؤون التعاون عبر الأطلسي، بيتر باير، الذي صرح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الإجراءات العقابية لن تكون موجهة ضد ألمانيا، لكن ضد شركات خاصة. وأضاف "لهذا السبب، لن تتخذ ألمانيا أية إجراءات مضادة. لو كان الأمر كذلك، لابد أن يحدث ذلك على المستوى الأوروبي على أي حال، لكن هذا لن يحدث أيضا".

موسكو تتعهد الرد على العقوبات بالمثل

في حين أدانت موسكو العقوبات الأمريكية بشدة وصرحت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بأن العقوبات الأمريكية ضد الشركات المساهمة في مشروع "نورد ستريم 2" تمنع دولا أخرى من "تنمية اقتصاداتها". وكتبت زاخاروفا على صفحتها على فيسبوك أن "دولة يبلغ دينها 22 ألف مليار دولار تمنع بلدانا تتمتع بالملاءة من تدوير اقتصاداتها الفعلية"، قبل أن تدين "الأيديولوجيا الأمريكية التي لا تحتمل المنافسة العالمية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال أول أمس الخميس إن روسيا سوف سترد بإجراءات مماثلة، وقال بوتين في مؤتمر صحفي "سوف نرد بالمثل" مضيفا "هذا بالطبع سوف يؤثر على العلاقات بين حكومتينا".

كذلك أعلن الاتحاد الأوروبي عن رفضه ومعارضته للعقوبات الأمريكية على الشركات المشاركة في مشروع نورد ستريم 2. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد الأوروبي يعارض من حيث المبدأ فرض عقوبات على شركات أوروبية تمارس أعمالاً مشروعة".

ومن المقرر أن ينقل "نورد ستريم 2" الغاز الروسي العام المقبل إلى ألمانيا مباشرة بمنأى عن بولندا وأوكرانيا. وبحسب بيانات ائتلاف الشركات المشاركة في إنشاء المشروع، تم حتى الآن الانتهاء من مد الأنابيب المزدوجة في مسافة تزيد على 2100 كيلومتر، ويتبقى حاليا نحو 300 كيلومتر.

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)