برلين وبروكسل تطالبان بالإفراج عن رئيس النيجر "فورا"

أدانت وزارة الخارجية الألمانية محاولة الإنقلاب في النيجر بعد إعلان الجيشالاستيلاء على السلطةهناك، ودعت الوزارة لإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم على الفور.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الخميس (27 تموز/ يوليو) بالعاصمة برلين: "إننا نتابع الأحداث في النيجر بقلق بالغ... إننا ندين محاولة قطاعات من الجيش إسقاط النظام الديمقراطي الدستوري بالنيجر ونناشدها إطلاق سراح الرئيس المنتخب ديمقراطيا (محمد) بازوم على الفور"، وأكد المتحدث أن العنف ليس وسيلة لتنفيذ مصالح سياسية أو شخصية.

وناشد المتحدث المواطنين الألمان في النيجر إتباع إرشادات السلامة والسفر الخاصة بوزارة الخارجية الألمانية وتسجيل أنفسهم في قائمة التأهب لمواجهة أية أزمات الخاصة بالوزارة.

من جانبه طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بالافراج "الفوري" عن رئيس النيجر. وقالت نبيلة مصرالي الناطقة باسم الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد يطالب بالافراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته وأوساطه" مشددة على أن الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة في الجهود المبذولة "لإيجاد حل سلمي لمحاولة الانقلاب هذه".

وأضافت "النيجر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل، وزعزعة استقراره لن تخدم مصالح أي شخص في البلاد والمنطقة وخارجها".

وأطلق الاتحاد الأوروبي "مهمة شراكة عسكرية" في النيجر في وقت سابق من هذا العام لدعم البلاد في قتالها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

ورداً على سؤال اعتبرت نبيلة مصرالي أنه من السابق لأوانه التحدّث عن مستقبل هذه المهمة، "لكننا بالطبع سنقيّم كل هذا في ضوء تطور الوضع في البلاد".

وأعلن عسكريون انقلابيون عبر التلفزيون الوطني مساء الأربعاء الإطاحة بالرئيس المنتخب ديموقراطياً محمد بازوم، الذي يتولى السلطة منذ العام 2021. وأعلن رئيس القوات المسلّحة في النيجر الجنرال عبده صدّيق عيسى الخميس "تأييد إعلان" العسكريين الانقلابيين "لتجنب مواجهة دامية بين القوى المختلفة".

وكان الكولونيل أمادو عبد الرحمن قد أعلن أن الجيش في النيجر علق جميع المؤسسات وأغلق جميع الحدود في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. وصباح أمس الأربعاء، احتجز الحرس الرئاسي، وهو وحدة نخبة من الجيش، محمد بازوم، في قصره في نيامي ومنع الوصول إلى القصر والعديد من الوزارات.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا، أ ف ب)