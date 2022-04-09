برلين وبروكسل تدينان حظر موسكو مؤسسات ومنظمات حقوقية

نددت وزارة الخارجية الألمانية بالإجراءات الروسية ضد مؤسسات ألمانية ومنظمات دولية لحقوق الإنسان. وقالت متحدثة باسم الوزارة في برلين اليوم السبت (التاسع من نيسان/أبريل 2022) إن الحكومة الروسية تظهر للعالم مرة أخرى وجهها الحقيقي بإغلاق مؤسسات ألمانية ومنظمات أخرى .
وأضافت المتحدثة: "مع عمليات الحظر والرقابة المستهدفة، يُجرى إسكات جميع الأصوات التي تعمل من أجل الشفافية والحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان والديمقراطية - على حساب الشعب الروسي".
وذكرت المتحدثة أن "القمع القاسي للمعارضة داخل روسيا" هو انعكاس لعدوان النظام الروسي على العالم الخارجي، وقالت: "المؤسسات والمنظمات التي مُنعت الآن من العمل في روسيا تعمل منذ عقود على تعزيز الحوار بين المجتمع المدني"، مضيفة أن الحكومة الروسية تمزق الآن أيضاً هذه الروابط المهمة بين روسيا والعالم.
وأعلنت وزارة العدل في موسكو أمس الجمعة عن سحب تسجيل مؤسسات "هاينريش بول" و"فريدريش إيبرت" و"كونراد أديناور" و"فريدريش ناومان" الألمانية. وهي أربع مؤسسات قريبة من الأحزاب الرئيسية الألمانية.
وشملت الإجراءات على وجه الخصوص منظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" المعنيتين حقوق الإنسان، وتسع منظمات غير حكومية أخرى، بسبب "انتهاكات مزعومة لتشريعات معمول بها في روسيا الاتحادية".
من جهته أدان الاتحاد الأوروبي حظر روسيا العديد من المنظمات الدولية. وقال المتحدث باسم التكتل لشؤون السياسة الخارجية، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي يأسف بشدة لقرار وزارة العدل الروسية سحب تسجيل 15 منظمة معترف بها على نطاق واسع.
وأضاف المتحدث أنه ليس هناك شيء في أنشطة المنظمات التي تتركز على حماية حقوق وحريات المواطنين، يبرر اتخاذ مثل هذه الخطوة، ورأى أن القيادة السياسية في روسيا بقرار الحظر تواصل حرمان الشعب من الحق في التعبير الحر عن الرأي وحرية التفكير.
من جانبه قال رئيس مؤسسة فريدريش-ناومان، كارل-هاينتس باكي، بعد إعلان الحظر أمس الجمعة: "من يعمل في روسيا من أجل حقوق الإنسان والمواطنين، يتعرض للعقاب والتهديد والتشهير"، مشيراً إلى أن تعديات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على قيم الحرية والديمقراطية تجاوزت أوكرانيا على نحو واسع.
وقال رئيس المؤسسة المقربة من الحزب الليبرالي الألماني إن "موجة الطرد الجديدة لمنظمات المجتمع المدني هي خطوة جديدة من الاستبداد إلى الشمولية".
ويشكو نشطاء حقوق الإنسان وصحفيون روس من تزايد القمع في أكبر دولة في العالم من حيث المساحة. وفي سياق الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تم حظر العديد من وسائل الإعلام المستقلة في الأسابيع الأخيرة أو تم إيقافها تحت ضغط من السلطات.
م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)
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فستان الزفاف ضد العنف
هل هي الأميرة ليا وهي متأهبة للمعركة ضد جيش دارث فيدر؟ للوهلة الأولى يبدو المشهد وكأنه من سلسة أفلام "حرب النجوم”. لكن الصورة من روسيا البيضاء، حيث احتج عشرات الآلاف بشكل سلمي ضد رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو عام 2020 .ارتدى كثير من المتظاهرين والمتظاهرات ملابس بيضاء، مثل هذه الفتاة التي اختارت فستان الزفاف كرمز للاحتجاج ضد القمع والعنف.
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التشبث بالحرية
سواء أكان المتظاهرون يرتدون الأبيض أو الأحمر، فإنهم يتحدون قوات الأمن البيلاروسية التي ترتدي الزي العسكري. هذه الشابة أيضا تحتج ضد لوكاشينكو، لكنها بدلاً من فستان الزفاف، اختارت احتضان هذا الجندي الشاب. بينما تتظاهر بكل جوارحها وجسدها من أجل السلام والحرية، يبدو الجندي في حيرة من أمره ولا يعرف كيف يتعامل مع الموقف. نجحت المصورة البيلاروسية فيوليتا سافشيتس في التقاط صورتين قويتين رمزياً.
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صور القمع
متظاهرون يعبرون عن رغبتهم في تغيير البلاد ويحتجون ضد قوات الأمن التركية في اسطنبول من أجل حقوقهم. وضع المتظاهرون أيديهم على دروع ومصدات شرطة مكافحة الشغب. لا يتعرض المتظاهرون وحدهم للضغط السياسي في تركيا، بل الكثير من الصحفيين أيضاً. المصور الصحفي ياسين أكغول نجح في التقاط صور رائعة وقوية مثل هذه.
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الجانب السلبي للصورة!
لولا الرجل بالزي العسكري، قد تبدو مثل صورة زوجين أمام فندق والموظف ينتظر حمل أمتعتهما. لكنها للصحفي قادري غورسل عند إطلاق سراحه واستقبال زوجته له أمام بوابة السجن. أثرت الصورة على الكثيرين في تركيا، حتى على الحكومة. يقول المصور ياسين أكغول: "منذ ذلك الحين، لم يعد يتم الإفراج عن السجناء أمام بوابة السجن (...) ولكن في محطات الخدمة على الطريق السريع وهذا هو الجانب السلبي لهذه الصورة الناجحة".
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رحيل بلا وداع
لقي أكثر من 400 ألف شخص حتفهم بسبب وباء كورونا في البرازيل.هذا ما جعلها الدولة الأكثر تسجيلاً للوفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم ذلك يقلل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو من شأن الجائحة، ويتحدث عن أنفلونزا خفيفة ولا يتخذ أي إجراءات لحماية السكان. والنتيجة مقابر جماعية مثل مقبرة ساو لويز في ضواحي ساو باولو. تغيرت طقوس الجنازات ولم يعد لدى الناس الحزينين فرصة لإلقاء نظرة الوداع على أحبائهم.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
جسر فوق الرأس
حتى هؤلاء الأشخاص الذين لا مأوى لهم في ساو باولو لا يستطيعون حماية أنفسهم من كورونا. فقط بطانية رقيقة تفصلهم عن الرصيف الصلب والسيارات تمر من حولهم، لكن هناك "جسر" فوق رؤوسهم. الصورة للمصور لالو دي ألميدا الذي أراد استخدام صوره للفت الانتباه إلى الأزمة في بلد يبلغ عدد سكانه 200 مليون نسمة. إنه يصور أشخاصا لا تعتبر وقاية الفم والنظافة أكبر مشاكلهم، بل العثور على ما يكفي من الطعام لهم ولأطفالهم.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
النوم في أخطر الأماكن
بدلاً من تحت الجسر، ينام الناس هنا تحت مضخة الغاز. كان مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية أكبر مخيم للاجئين في الاتحاد الأوروبي قبل الحريق الهائل الذي دمره في سبتمبر/ أيلول 2020. كان اللاجئون يعيشون في ظروف صعبة "لا إنسانية" في المخيم المكتظ، لكن بعد الحريق، بات هؤلاء بلا مأوى واضطروا للنوم في الشارع، أو تحت سقف محطة الوقود كما في هذه الصورة.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
خطوات صغيرة نحو حياة أفضل
حريق مخيم موريا والأوضاع السيئة للاجئين في جزيرة ليسبوس تزامن مع تفشي وباء كورونا، مما دفع بعض الدول الأوروبية إلى استقبال بعض اللاجئين من بين 12 ألف لاجئ ممن كانوا في المخيم. كذلك الأمر بالنسبة للفتاة الصغيرة في الصورة والتي تسير نحو الحافلة في ميناء بيرايوس بالقرب من أثينا. التقطت المصورة لويزا جولياماكي الصورتين للاجئين.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
العيش وسط الدمار
هذه البنايات كانت في السابق مبان سكنية قبل الحرب. من الصعب اليوم تخيل أن الناس ما زالوا يعيشون هنا. تقع هذه المباني في مدينة بنغازي القديمة شرقي ليبيا. أعقبت الإطاحة بالقذافي في عام 2011 تسع سنوات من الحرب الأهلية. والبنية التحتية المدمرة التي يظهرها المصور الصحفي الأيرلندي إيفور بريكيت في صوره، شاهدة على الدمار الذي لحق بالبلاد.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
الحلوى ضد مرارة الحرب
تقع عربة الحلوى هذه في ساحة الشهداء بوسط مدينة طرابلس الليبية. حلوى غزل البنات أم الفشار؟ هذا سؤال لا يثير اهتمام الناس في بلد ابتلي بحرب أهلية وبالموت والدمار، لكنه مازال يحتفظ ببعض أوجه الحياة. بعض الحلوى قد تنسي المآسي بعض الوقت. هذه الصورة أيضا للمصور الإيرلندي إيفور بريكيت الذي زار ليبيا الآن للمرة الثانية منذ عام 2011. إعداد: ماركو مولر/ إيمان ملوك