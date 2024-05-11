برلين وبروكسل تحذران إسرائيل من تنفيذ عملية برية في رفح

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إسرائيل إلى عدم تنفيذ عملية برية في رفح، منتقدا الأوامر بإخلاء المنطقة من المدنيين، فيما قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الهجوم البري على رفح سيكون غير مسؤول "ونحذر منه".

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت (11 مايور/ أيار 2024) إن شن إسرائيل هجوما بريا على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة سيكون عملا "غير مسؤول" وسيؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين .

وأضاف شولتس خلال فعالية تم بثها عبر الإنترنت ونظمتها مجموعة "آر.إن.دي" (RND) الإعلامية الألمانية: "نعتقد أن الهجوم على رفح سيكون غير مسؤول، ونحذر منه".

وتابع شولتس: "لا نعتقد أن هناك أي نهج لا يؤدي في نهاية المطاف إلى خسائر لا تصدق في أرواح المدنيين الأبرياء"، مضيفا أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلك.

في الوقت نفسه، أكد شولتس على أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ومحاربة حركة حماس ، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وأكد السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه يجب وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ويجب توفير منظور للتعايش السلمي، حيث يمكن لدولتين أن تتعايشا جنبا إلى جنب.

من ناحيته اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن أوامر إسرائيل بإجلاء المدنيين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مدينة رفح في جنوب قطاع غزة "غير مقبولة".

وقال ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن "أوامر إجلاء المدنيين المحاصرين في رفح إلى مناطق غير آمنة غير مقبولة".

وأضاف على منصة إكس: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى احترام القانون الإنساني الدولي ونطالبها بعدم تنفيذ عملية برية في رفح". وتابع: "يجب أن تعمل نقاط العبور بكامل طاقتها والسماح بمرور المساعدات الإنسانية الأساسية وسط مجاعة متنامية".

كما دعا ميشيل إلى مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار .

وفي وقت سابق السبت، أمر الجيش الإسرائيلي سكان رفح بمغادرة مزيد من المناطق في شرق المدينة وشمال قطاع غزة، في إشارة أخرى إلى أن الجيش سيمضي قدما في خططه لشن هجوم بري .

ودعا المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان على منصة "إكس"، سكان "بعض الأحياء في شرق رفح... إلى التوجه فوراً إلى المنطقة الإنسانية الموسّعة في المواصي".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أنّ "ما يناهز 300 ألف شخص نزحوا حتى الآن إلى المنطقة الإنسانية في المواصي" إلى الشمال الغربي من رفح، منذ صدر أوامره بإخلائها في السادس من أيار/مايو مع بدئه عمليات برية.

فيما ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، أن ما يقرب من 150 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ مطلع الأسبوع، خوفا من تقدم إسرائيلي في المدينة.

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت الجمعة أنّ عدد النازحين من رفح تخطى 100 ألف شخص، موضحة أنّ حوالي 30 ألف شخص يفرّون "يومياً" من المدينة إلى أماكن أخرى يسودها الدمار.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية في شرق مدينة رفح يوم الإثنين الماضي ، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات شن عملية عسكرية في المدينة التي يوجد بها قرابة 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من أنحاء القطاع جراء العمليات العسكرية المستمرة منذ سبعة أشهر.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)