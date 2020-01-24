 برلين وبروكسل تؤكدان على ″حل الدولتين″ عن طريق التفاوض | أخبار | DW | 28.01.2020

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أخبار

برلين وبروكسل تؤكدان على "حل الدولتين" عن طريق التفاوض

أكد الاتحاد الأوروبي التزامه الثابت بـ "حل الدولتين عن طريق التفاوض"، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب خطته للسلام، فيما اعتبر وزير خارجية ألمانيا أن الحل المقبول من الطرفين هو وحده يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم.

مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

في رد الاتحاد الأوروبي على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط، والتي عرفت بـ"صفقة القرن"، أكد مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان باسم دول التكتل اليوم (الثلاثاء 28 كانون الثاني /يناير 2020) أن الاتحاد "سيدرس ويجري تقييما للمقترحات المقدمة". وتابع أنه سيفعل ذلك على أساس ما أعرب عنه سابقا، داعياً إلى "إعادة إحياء الجهود اللازمة بشكل عاجل" بهدف تحقيق هذا الحل التفاوضي ودعا البيان إلى "ضرورة مراعاة التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، مع احترام جميع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة". وتابع "يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا استعداده للعمل من أجل استئناف مفاوضات جادة بهدف حل جميع المسائل المتعلقة بالوضع الدائم وتحقيق سلام عادل ودائم".

مختارات

توالت ردود الفعل على خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ففيما رحبت بها إسرائيل، رفضتها القيادة الفلسطينية، بينما تباينت ردود فعل العواصم العربية والعالمية. (28.01.2020)

في السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس اعتزامه دراسة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط، بشكل مكثف. وذكرت الخارجية الألمانية مساء اليوم الثلاثاء أن:" المقترح الأمريكي يطرح أسئلة سنناقشها مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، ومن بينها أسئلة عن إشراك طرفي الصراع في عملية تفاوض وعن علاقتها بالمعايير والمواقف القانونية المعترف بها".

وقال ماس إن حل الدولتين التفاوضي المقبول للطرفين هو وحده فقط الذي يمكنه أن يؤدي إلى سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، وعلى هذا الأساس يمكن الترحيب بأي دفعة تعيد الحركة مرة أخرى إلى عملية السلام في الشرق الأوسط المتجمدة منذ فترة طويلة. وأضاف الوزير:" سنتعامل بشكل مركز مع المقترح ونفترض أن كل الشركاء سيفعلون هذا الشيء أيضا".

وكان ترامب طرح خطته الخاصة بالسلام في الشرق الأوسط في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بحضور رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وقد وعد ترامب الفلسطينيين بدولة "يمكن أن تكون عاصمتها في القدس الشرقية"، مؤكدا أن "القدس ستظل عاصمة غير مقسمة لإسرائيل".

م.م/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

  • Leerstehende Haus in Lifta (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بيوت مهجورة

    هذا البيت الفارغ في لفتا هو رمز لإحدى جذور نزاع الشرق الأوسط. والقرية الواقعة غربي القدس وجب التخلي عنها أثناء فترة تأسيس اسرائيل في 1948 من قبل ساكنيها ـ فلسطينيون عرب ـ. فاليهود وكذلك العرب يدعون امتلاك المنطقة لأسباب تاريخية أو دينية. ولا وجود لحل في أفق مستقبل منظور.

  • Zerstörter Flughafen von Gaza-Stadt (Reuters/I. Abu Mustafa)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    حطام مطار

    حطام مشروع بالملايين: مطار مدينة غزة. من بين الدول الممولة ألمانيا وتم افتتاحه في 1998 بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وتعرض للتدمير من قبل اسرائيل في بداية عام 2000. والسبب يعود لما يُسمى الانتفاضة الثانية التي نُفذت خلالها اعتداءات إرهابية.

  • Jassir Arafats Hubschrauber als Ausstellungsstück in Gaza-Stadt (Reuters/I. Abu Mustafa)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    مروحية بدون مروحة

    في علاقة مع الانتفاضة الثانية دمرت اسرائيل طائرة الهليكوبتر التابعة للرئيس الفلسطيني والحائز على جائزة نوبل للسلام ياسر عرفات. وفي الأثناء يتم عرض حطام الطائرة بمدينة غزة مكشوفة للناظرين ومثبتة على سقالة.

  • Strand von Zikim (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    شاطئ زكيم

    شاطئ زكيم يُعد من العناوين السرية السياحية في اسرائيل. فعلى جانب توجد كثبان رائعة، وعلى الجانب الآخر نظرة إلى البحر المتوسط. وبينهما برج مراقبة اسرائيلي مهجور، لأن هذه البقعة الساحرة كانت دوما مسرحا لنزاع الشرق الأوسط. والشاطئ يقع بحوالي ثلاثة كيلومترات شمالي الحدود مع قطاع غزة.

  • Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بقايا خطيرة

    وفي الطريق إلى أماكن استجمام محبوبة في اسرائيل يمر المرء أحيانا بالقرب من هذا النوع من اللافتات. ففي مرتفعات الجولان تحذر من الألغام خلف السياج. وأثناء حرب الأيام الستة احتلت اسرائيل في 1967 المنطقة في الشمال الشرقي على الحدود مع سوريا وضمتها في النهاية. وغالبية الدول لا تعترف بهذا الإجراء. وتطالب سوريا باستعادة الجولان.

  • Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    دبابة في النهر

    دبابة سورية مقلوبة تصدأت في نهر الأردن ـ في المحمية الطبيعية بنياس في الهامش الغربي لمرتفعات الجولان المحتلة من طرف اسرائيل. ومنذ 1974 تراقب وحدات سلام تابعة للأمم المتحدة منطقة معزولة ضيقة في المنطقة المتنازع عليها. ووضع مرتفعات الجولان كان حاجزا أمام مفاوضات السلام بين اسرائيل وسوريا.

  • Verlassene Moschee in den Golanhöhen (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    لم يعد يُرفع الأذان

    وإحدى نتائج حرب الستة أيام: فقط خمسة كيلومترات غربي المنطقة المعزولة في المنطقة التي ضمتها اسرائيل كانت توجد حتى عام 1967 قرية سورية. وما تبقى هو المسجد المهجور. ولم تعد تُقام هنا الصلاة. فقط عشاق رسوم الغرافيتي يمرون أحيانا من هنا.

  • Zugewachsener Bunker in den Golanhöhen (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    استحواذ بطيء من قبل الطبيعة

    هذا الخندق الذي غطاه العشب في مرتفعات الجولان يشهد كذلك على عمليات القتال في المنطقة الجبلية قبل 52 عاما. وخلال الحرب الأهلية السورية تحولت المنطقة إلى نقطة ساخنة ـ بهجمات صاروخية من سوريا واسرائيل.

  • Jerusalem | Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بريطانيون في فلسطين

    وتمتد جذور نزاع الشرق الأوسط إلى ما هو أبعد: وطبقا لاتفاقية مبرمة في 1916 كان الانتداب البريطاني قائما في فلسطين وكانت وحدات منتشرة هنا. هذه الرسوم على جدران خندق قديم في القدس تبين جنودا بريطانيين.

  • Ammunition Hill in Ostjerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    موقع حرب يتحول إلى متحف

    ما يُسمى بـ "Ammunition Hill" في القدس الشرقية عايش عدة مواجهات. وفي الأصل تم استخدام الهضبة من قبل قوة الانتداب البريطانية لإيداع الذخيرة للشرطة. واستولت الأردن على المنطقة في 1948 وطردت اسرائيل الأردنيين في 1967. وبعض الخنادق القديمة ماتزال موجودة. واليوم يوجد متحف فوق الهضبة يخلد حرب حزيران.أوتا شتاينفير/دانيل هاينريش/م.أ.م


مختارات

شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

عقود من المواجهات والحروب بين اسرائيل والفلسطينيين ودول مجاورة، مثل سوريا، خلفت آثارا عميقة في المنطقة. في صور.. نكشف عن آثار جروح النزاع في الشرق الأوسط. (08.07.2019)  

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