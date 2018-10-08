برلين وباريس ولندن تدعو الرياض لـتوضيح قضية اختفاء خاشقجي

دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا السلطات السعودية والتركية اليوم الأحد (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) إلى إجراء "تحقيق موثوق به" في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي قائلة إنها تتعامل مع هذا الحادث "بأقصى درجات الجدية".

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك "هناك حاجة لإجراء تحقيق موثوق به لمعرفة حقيقة ما حدث وتحديد المسؤولين عن اختفاء جمال خاشقجي وضمان محاسبتهم". وأضاف الوزراء الثلاثة "نشجع الجهود السعودية التركية المشتركة ونتوقع أن تقدم الحكومة السعودية ردا كاملا ومفصلا. وقد نقلنا هذه الرسالة بشكل مباشر إلى السلطات السعودية".

وأضاف البيان المشترك أن "حماية التعبير عن الرأي الحر والصحافة الحرة وكذلك ضمان حماية الصحفيين تمثل للدول الثلاث أهمية رئيسية".

يذكر أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي لم يعثر له على أثر منذ دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول التركية يوم الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. ويتوقع محققون أتراك أن يكون خاشقجي، الناقد للحكومة السعودية، قد تمت تصفيته على يد عملاء سعوديين في القنصلية، بينما تنفى الرياض ذلك غير أنها لم تقدم حتى الآن دليلا على مغادرة خاشقجي للقنصلية.

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)