برلين وباريس تطلقان "تحالف أنصار التعددية"

تسعى ألمانيا وفرنسا إلى المضي قدما في تأسيس "تحالف أنصار التعددية" لتعزيز التعاون الدولي. واتفق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الفرنسي جان-إيف لودريان في نيويورك الثلاثاء (الثاني من أبريل/ نيسان 2019) على تكثيف التعاون من أجل تنفيذ هذا المشروع.

وقال ماس: "التعددية مهددة في آلية تطبيقها"، موضحا أن المبادرة تهدف إلى تعزيز المنظمات الدولية والنظام العالمي القائم على قواعد. وكان ماس أطلق هذه المبادرة في تموز/يوليو الماضي.

مشاهدة الفيديو 13:02 شارك مسائية DW: "التنين الصيني" يطل على أوروبا.. من يحتاج إلى من؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3FhRi مسائية DW: "التنين الصيني" يطل على أوروبا.. من يحتاج إلى من؟

وبجانب فرنسا ترغب اليابان وكندا في المشاركة في هذا المشروع الذي يهدف إلى تكوين شبكة من الدول التي تريد الدفاع عن النظام العالمي الحالي ضد السياسات القومية المنفردة. ولم تتضح بعد الهيئة التي سيكون عليها هذا التحالف.

وذكر ماس أن هذا التحالف سيظل مفتوحا أيضا أمام دول مثل الولايات المتحدة، إذا عملت على تدعيم التعاون الدولي، وأضاف: "في النهاية يجب على كل طرف أن يقرر بنفسه أي اتجاه يدعم".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبع منذ أكثر من عامين سياسة خارجية تحمل شعار "أمريكا أولا"، وقام ترامب بإلغاء العديد من الاتفاقيات الدولية والتشكيك في منظمات دولية.

ومن جانبه، قال لودريان: "الأمر برمته ليس موجها ضد شخص، بل يدور حول شخص يتصدى للتعددية"، مضيفا أن أنصار التعددية هم أغلبية صامتة منذ فترة طويلة، لأنها كانت تفترض أن التعددية أمر بديهي، وقال: "لم يعد هذا هو الحال حاليا".

و.ب/ح.ز (د ب أ)