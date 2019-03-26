 برلين وباريس تطلقان ″تحالف أنصار التعددية″ | أخبار | DW | 03.04.2019

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أخبار

برلين وباريس تطلقان "تحالف أنصار التعددية"

أمام الموجة المسيطرة المشككة في مدى أهمية التحالفات المتعددة الأطراف، على غرار حلف الناتو، والتي يقودها الرئيس الأمريكي ترامب، تبحث ألمانيا وفرنسا عن بدائل من بينها مبادرة "تحالف أنصار التعددية".

USA New York Pressekonferenz Jean-Yves Le Drian und Heiko Maas (Getty Images/AFP/D. Emmert)

تسعى ألمانيا وفرنسا إلى المضي قدما في تأسيس "تحالف أنصار التعددية" لتعزيز التعاون الدولي. واتفق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الفرنسي جان-إيف لودريان في نيويورك الثلاثاء (الثاني من أبريل/ نيسان 2019) على تكثيف التعاون من أجل تنفيذ هذا المشروع.

وقال ماس: "التعددية مهددة في آلية تطبيقها"، موضحا أن المبادرة تهدف إلى تعزيز المنظمات الدولية والنظام العالمي القائم على قواعد. وكان ماس أطلق هذه المبادرة في تموز/يوليو الماضي.

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وبجانب فرنسا ترغب اليابان وكندا في المشاركة في هذا المشروع الذي يهدف إلى تكوين شبكة من الدول التي تريد الدفاع عن النظام العالمي الحالي ضد السياسات القومية المنفردة. ولم تتضح بعد الهيئة التي سيكون عليها هذا التحالف.

وذكر ماس أن هذا التحالف سيظل مفتوحا أيضا أمام دول مثل الولايات المتحدة، إذا عملت على تدعيم التعاون الدولي، وأضاف: "في النهاية يجب على كل طرف أن يقرر بنفسه أي اتجاه يدعم".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبع منذ أكثر من عامين سياسة خارجية تحمل شعار "أمريكا أولا"، وقام ترامب بإلغاء العديد من الاتفاقيات الدولية والتشكيك في منظمات دولية.

ومن جانبه، قال لودريان: "الأمر برمته ليس موجها ضد شخص، بل يدور حول شخص يتصدى للتعددية"، مضيفا أن أنصار التعددية هم أغلبية صامتة منذ فترة طويلة، لأنها كانت تفترض أن التعددية أمر بديهي، وقال: "لم يعد هذا هو الحال حاليا".

و.ب/ح.ز (د ب أ)

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  • Bundeskanzler Schmidt und Giscard d'Estaing (picture-alliance/dpa)

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  • Elysee Projekt Hauteville (DW)

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    توأمة المدن

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  • Deutschland Frankreich Geschichte Helmut Kohl und Francois Mitterand in Verdun (ullstein bild/Sven Simon)

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    لحظة بهجة ألمانية فرنسية: 1984 يتصافح الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران والمستشار الألماني هلموت كول خلال احتفال بذكرى ضحايا الحربين العالميتين في فردان. وأصبحت هذه الصورة فيما بعد رمزا للمصالحة الألمانية الفرنسية.

  • Frankreich Verdun Nikolas Gutknecht , Patrick Pulsfort (DW/B. Wesel)

    ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات

    هيئة الشبيبة الألمانية الفرنسية

    ديغول وآديناور ركزا اهتمامهما منذ البداية على الشبيبة من البلدين التي وجب عليها التعارف والتعلم من بعضها البعض. الشاب الألماني نيكولاس غوتكنيشت والفرنسي باتريك بولسفور قاما في 2016 برعاية شباب عند إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى. ومنذ 1963 قامت هيئة الشباب بربط التواصل بين تسعة ملايين من الشباب الفرنسيين والألمان.

  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات

    الفرقة الألمانية – الفرنسية

    الأعداء السابقون يشكلون اليوم وحدة عسكرية مشتركة. واُنشأت هذه الوحدة في 1989 وتم إدماجها في الفيلق الأوروبي في 1993. وعملياتها الرئيسية كانت في البلقان وأفغانستان ومالي.

  • Francois Hollande und Angela Merkel (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات

    العلاقات بين أنغيلا وفرانسوا

    من الناحية السياسية لم يكونا قريبين من بعضهما البعض: المسيحية الديمقراطية أنغيلا ميركل والاشتراكي فرانسوا أولاند، خاصة خلال أزمة الديون الحكومية الأوروبية عندما كانت ميركل تضغط من أجل التقشف، فيما دعا أولاند إلى برامج إصلاح اقتصادية. وبالرغم من ذلك وجد الاثنان قاعدة مشتركة، وذلك من أجل تحمل المسؤولية السياسية تجاه أوروبا.

  • Deutschland Opel Übernahme durch PSA (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات

    تصادم ألماني فرنسي

    لقد عانى الفرنسيون لفترة طويلة لأن ألمانيا هي الشريك الاقتصادي الأقوى. لكن في عام 2017 حدث العكس، إذ استحوذت شركة السيارات الفرنسية "بيجو القابضة" التي تضم بيجو وسيتروين على شركة صناعة السيارات أوبل الألمانية الأصل. ومنذ ذلك حين يخشى الكثير من العمال لدى أوبل في ألمانيا من فقدان وظائفهم.

  • Frankreich Gedenktag Erster Weltkrieg - Waffenstillstand 1918 (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات

    تقريبا متزوجين؟

    في ذكرى مرور مائة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مدينة كومبيين، حيث وقع وقف إطلاق النار في عام 1918. مشهد يبقى في الذاكرة: شاهدة عيان اعتقدت بأن ميركل هي زوجة ماكرون. إلا أن الصداقة الألمانية الفرنسية ليست وثيقة بعد إلى هذه الدرجة.


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