شولتس وماكرون يطالبان إسرائيل بإنهاء الهجوم في رفح

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الضيافة الحكومي الألماني في ميزيبيرغ بالقرب من العاصمة الألمانية برلين، مساء الثلاثاء (28 مايو/أيار 2024)، إن الوضع في رفح "مروع. يجب أن تنتهي العمليات الإسرائيلية في رفح".

وأضاف ماكرون أن بلاده أدانت من البداية هجمات حركة حماس على إسرائيل ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها " لكن- مثل أي نظام ديمقراطي- مع الالتزام بالقانون الدولي".

وبدوره، قال شولتس مطالبا: "يجب على إسرائيل أن تراعي القانون الدولي في إجراءاتها"، ووصف قصف مخيم للنازحين في رفح والذي أسقط العديد من القتلى بأنه "حادث مأساوي" مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن إجراء تحقيق في الواقعة، وقال: "هذا مهم وضروري بنفس القدر".

وأضاف شولتس أن "هذا الحادث يظهر مرة أخرى لماذا أعربت ألمانيا، مثل العديد من الدول الأخرى، مرارا وتكرارا عن معارضتها لهجوم بري واسع النطاق في رفح - لأنه لا يمكن توفير حماية كافية للمدنيين هناك". لافتا إلى أنه لا يمكن تصور أي سيناريو أو أي شكل من أشكال العمل العسكري هناك "لا يرتبط بسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بشكل غير مسؤول".

وطالب شولتس مجددا بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة وتوصيل ما يكفي من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الطريق البري، وقال إن " مسؤولية جعل هذا الأمر ممكنا تقع على عاتق إسرائيل". وصرح بأن هذه المسألة تتعلق بإرسال ما يبلغ 500 شاحنة إلى القطاع في اليوم.

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وجدد شولتس مع ماكرون الدعم لـ" حل الدولتين " بوصفه يوفر أفقا طويل المدى لتسوية الصراع.

واشنطن "حزينة" لمقتل فلسطينيين في رفح

من جانبها أعربت الولايات المتحدة عن "حزن عميق" لمقتل فلسطينيين الأحد في رفح في جنوب قطاع غزة، وأكدت أنها تنتظر نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي داعية إلى أن يكون "سريعا وشفافا".

وشدّد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء على أن ضربته الجوية وحدها "لا يمكن" أن تكون قد تسببت في الحريق المميت، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري للصحافيين "ذخائرنا وحدها لا يمكن ان تشعل حريقا بهذا الحجم".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لصحافيين "سنتابع من كثب نتائج هذا التحقيق"، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستواصل "الإصرار على إسرائيل بشأن التزامها بالامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، وتقليل تأثير عملياتها على المدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها".

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء أن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر أن العملية الإسرائيلية في رفح "محدودة". وقالت مساعدة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ في مؤتمر صحافي "ما زلنا نعتبر أن ما يجري في رفح، ما يفعله الجيش الإسرائيلي، محدود النطاق".

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء مقتل 21 شخصا في قصف إسرائيلي على مخيم للنازحين في رفح في جنوب قطاع غزة، بيد أن الجيش الإسرائيلي نفي ذلك وقال في بيان "الجيش لإسرائيلي لم يقصف المنطقة الإنسانية في المواصي"، في إشارة إلى المنطقة التي خصصها للنازحين من رفح ووجههم للتجمع فيها عندما شن الجيش هجومه البري في 7 أيار/مايو.

ف.ي/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)