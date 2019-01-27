برلين.. معرض لتشجيع اللاجئين على امتهان التمريض ورعاية المسنين

"النصر يجري في دمي". هذا ما يقرأه المرء موشوماً على عظم ترقوة ماريلدا موراتي. بثقة عالية بالنفس تقف الشابة ذات الثلاثة والعشرين ربيعاً أمام مجموعة من الزائرات للمعرض متحدثة باللغة الألبانية. موضوع الحديث هو التدريب المهني الذي تنهيه في مجال الرعايا بالمرضى والتمريض. ماريلدا موراتي في السنة الثانية.
احتضن مبنى حكومة برلين في ساحة ألكسندر بلاتس يوم الاثنين (14 كانون الثاني/يناير 2019) المعرض، الذي استهدف تشجيع اللاجئين على امتهان الرعايا بكبار السن والتمريض. لوحات عرض كبيرة معلقة على الحيطان. لاجئون يتحدثون العربية والفارسية والأوردو وبعض الألمانية يتبادلون الحديث ويرتشفون القهوة. يشارك في المعرض حوالي ثلاثين مشفى ومؤسسة، على رأسها مشفى شاريتيه الكبير في برلين. وزيرة الاندماج والعمل والشؤون الاجتماعية في ولاية برلين، إيلكا برايتنباخ، كانت في مقدمة الحضور. وكانت الوزيرة قد ساهمت بلمّ شمل عائلة سورية لاجئة.
ماريلدا موراتي في حديث مع إحدى الزائرات
مدرسة مهنية للاجئين
يكثر الحديث في ألمانيا منذ سنين عن قلة عدد أخصائيي رعاية كبار السن والمرضى. وهي مهنة ليست سهلة وتتطلب مجهوداً وراتبها ليس مشجعا. وتوصلت دراسة حديثة لمؤسسة بيرتسلمان إلى أنه وبحلول عام 2030 سيرتفع عدد المحتاجين للرعاية من كبار السن بمعدل الثلث عما هو عليه اليوم.
مدير مدرسة Paulo-Freire المهنية ماركو هان، يقول إن "شريحة المهاجرين من كبار السن هي واحدة من أكثر الشرائح نمواً في ألمانيا". تركز المدرسة في عملها على تقديم التدريب المهني للاجئين والمهاجرين، من بينهم ماريلدا موراتي. "اللاجئون لديهم كفاءات عابرة للثقافات ما يمكنهم من تقديم الرعاية للمرضى المنحدرين من مختلف الثقافات"، حسب ماركو هان.
عدم الاعتراف بالمؤهلات وامتحان B2
قدمت ماريلدا موراتي من ألبانيا إلى ألمانيا قبل أربع سنوات. وكانت قبل ذلك التاريخ قد درست لسنة واحدة في كلية الطب في بلدها، إلا أن الجامعات هناك تعج بالفساد: "يتعين على المرء تقديم مبلغ من المال للنجاح في الامتحان"، تقول الشابة وكلها أمل أن تنال فرصاً أفضل هنا في ألمانيا.
بعد وصولها إلى ألمانيا حلت نزيلة في أحد مآوي اللجوء. سارعت بالتسجيل في أحد دورات تعليم اللغة الألمانية. وها هي بعد أربع سنوات تتحدث اللغة الألمانية بطلاقة تقريباً واجتازت مستوى B2. الوصول لهذا المستوى المتقدم من إتقان اللغة ليس بالأمر الهين؛ إذ أن الكثيرين يرسبون في الامتحان النهائي.
يواجه بعض المتقدمين لتعلم مهنة الرعاية والتمريض مشكلة عدم الاعتراف بمؤهلاتهم السابقة في بلدانهم: "مارس البعض من طلابنا المهنة لسنوات في أوطانهم"، يقول ماركو هان.
ماركو هان وجمهرة من رواد المعرض
لا حياة مع اليأس
لم يكن درب ماريلدا موراتي في ألمانيا مفروشا بالورود؛ إذ أنها كانت مهددة بالترحيل قبل أن تحصل على فرصة التدريب المهني الذي وفر لها سبباً قانونياً لمنحها إقامة.
لا ترغب الشابة بالعودة إلى ألبانيا؛ إذ أن التدريب المهني على التمريض والرعاية يجعلها سعيدة والدراسة ممتازة والتفاهم جيد مع زملاء الدراسة والقائمين على المدرسة المهنية. ولا حاجة لمهنتها في ألبانيا، على عكس الحال هنا في ألمانيا.
ولكن ماذا عن خططها المستقبلية بعد إتمام التدريب المهني؟ على هذا السؤال تجيب بأنها تتمنى "دراسة الطب البشري في برلين. ولكن لا أعرف فيما إذا كنت سأحقق هذا الحلم، إلا أني متفائلة".
لوكس هانزن/ خ.س - مهاجر نيوز
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ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن
اعتداء زولينغن الرهيب
بحضور المستشارة ميركل ووزير الخارجية التركي، أحيت ألمانيا الذكرى 25 لاعتداء زولينغن الرهيب الذي راح ضحيته خمسة أشخاص من عائلة ذات أصول تركية وهم امرأتان وثلاث فتيات. ففي 29 من مايو/ أيار أضرم أربعة شبان النيران في منزل العائلة. وتبين فيما بعد أنهم على صلة باليمين المتطرف.
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ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن
نصب تذكاري
وتمّ تشييد نصب تذكاري في مكان الاعتداء كتبت عليه أسماء الضحايا. وبمنسبة الذكرى الـ25، اعتبر رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا أرمين لاشيت الاعتداء بأنه الأسوأ في تاريخ المدينة منذ الحرب العالمية الثانية كما حذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من خطر اليمين المتطرف في البلاد، مشددا أن "واجب الابقاء على ذكرى الضحايا (زولينغن) مسؤوليتنا جميعا".
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ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن
مقتل شاب جزائري
في نهاية عام 1999 طارد عدد من الشبان المتطرفين أفارقة داخل مركز مدينة غوبين بولاية برادنبورغ بشرق البلاد. وأسفر ذلك عن مقتل شاب جزائري.
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ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن
قنبلة مسامير تنفجر في شارع الأتراك بكولونيا
في شارع كويبشتراسه بكولونيا (كولن)، الذي يسكنه عدد كبير من الأتراك، انفجرت قنبلة مسامير شديدة الانفجار أصابت 22 شخصا إصابات خطيرة. واستبعدت التحقيقات التي استمرت أزيد من عشر سنوات، في بادئ الأمر خلفيات عنصرية وراء الاعتداء ليتضح فيما بعد أن خلية "إن إس يو NSU" اليمينية المتطرفة هي من نفذته.
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ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن
خلية "إن إس يو"
كانت هذه الخلية تضم ثلاثة عناصر نفذوا إلى جانب اعتداء كولونيا اعتداءات أخرى في ألمانيا، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص (أتراك ويونانيين) إضافة إلى شرطي ألماني. ومنذ خمس سنوات تتواصل جلسات محاكمة "بيآته تشيبه" العنصر الوحيد المتبقي على قيد الحياة ضمن المجموعة المتطرفة، غير أن الأخيرة تلوذ الصمت ولم تدل بأي معلومات حول عمل الخلية.
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ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن
موظف يضرم النيران من مسكن للاجئين
في فبراير من 2015، قام موظف من مكتب الضرائب بإضرام النيران في منزل كان من المفترض أن يصبح منزلا لعائلة عراقية في مدينة إيشبورغ. وفي ذات السنة دخلت أمواج كبيرة من اللاجئين إلى ألمانيا، ورافق ذلك مجموعة من الاعتداءات على منازل وملاجئ للاجئين. في هذا العام وحده سجلت الشرطة أكثر من 1000 اعتداء بدواعي الكراهية ما بين إحراق واعتداءات جسدية وبمواد متفجرة. وللمقارنة سجل في العام الذي سبقه 200 اعتداء.
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ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن
خلية "فرايتال"
بين شهري تموز/ يوليو إلى تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2015، ظهرت خلية "فرايتال" التي ضمت ثمانية عناصر، نفذوا خمسة هجمات بعبوات متفجرة على نزل للاجئين ومعارضين سياسين لهم في مدينتي فرايتال ودريسدن. محكمة دريسدن صنفت الخلية على أنها إرهابية وأصدرت أحكاما تراحت ما بين 10 و11 عاما سجنا على أعضائها.
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ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن
أرقام مقلقة في عام 2017
مدن كبامبارغ وغيرها، تحولت إلى مسرح لحلقات جديدة من سلسلة الاعتداءات ضد الأجانب. في عام 2017 سجل نحو 2200 اعتداء من هذا القبيل، وفق بيانات الشرطة غير أن منظمات حقوقية تشدد أن العدد أكبر بكثير من المعلن عنه.
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ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن
ظهور حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام
في موازاة ذلك ومع موجة اللاجئين التي دخلت ألمانيا، ظهرت حركات اعتبرت نفسها أنها "تدافع" عن قيم المجتمع، فخرجت تظاهرات كل أسبوع في عدد من المدن خاصة شرق البلاد نظمتها حركات كـ"بيغيدا" وغيرها تنادي بـ "حماية البلاد من الأسلمة"، كما اتهمت هذه الحركات المستشارة ميركل بـ "خيانة" البلاد.
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ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن
حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي
انبثق هذا الحزب عن حركة مناهضة لسياسية ميركل وأوروبا عموما لانقاذ اليورو واليونان المتخبط في أزمة الديون السيادية، إلا أن "البديل" سريعا ما وجد في موضوع اللاجئين ضالته لحشد الأصوات. ويتهم بأنه يذكي خطاب الكراهية والعنصرية ضد الأجانب، لكنه أيضا استطاع أن يصبح أقوى قوة معارضة في البوندستاغ إثر فوزه في الانتخابات الأخيرة بـ12,6 بالمائة من أصوات الناخبين.
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ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن
أصوات معارضة للبديل
في 27 من الشهر الجاري (أيار/ مايو 2018) نظم الحزب في برلين مظاهرة تطالب بتشديد سياسة اللجوء. وكان حزب البديل يأمل في مشاركة عشرات الآلاف، لكنه لم يحصل سوى على خمسة آلاف فقط. في حين شارك نحو 25 ألف شخص في المظاهرة الموازية والتي خرجت ضد هذا الحزب الشعبوي وأفكاره.
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ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن
دريسدن تنتفض ضد التطرف
وكثيرة هي المظاهرات التي خرجت في السنوات الأخيرة ترفض وبوضوح الأفكار اليمينية المتطرفة وتدعم أسس الانفتاح داخل المجتمع. والصورة توثق لأكبر مظاهرة مناهضة للتطرف أقيمت في مدينة دريسدن التي اقترن اسمها مؤخرا باليمين المتطرف والشعبوي. وشارك في هذه المظاهرة المغني الشهير "كامبينو" إضافة إلى نجوم آخرين من عالم الفن والغناء.
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ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن
كراهية الأجانب "تطيح بأسس الدين المسيحي"
الكنيسة سواء الكاتوليكية أو الإنجيلية تبرأت من هذه الحركات واعتبرت أن الأفكار التي تروج لها "بيغيدا" وغيرها تحت ذريعة الحفاظ على الأسس الدينية للدولة، لا علاقة لها إطلاقا بالدين المسيحي الذي يدعو إلى التسامح. وازداد عدد الحالات التي قدمت فيها الكنيسية اللجوء الكنسي إلى لاجئين.
الكاتب: وفاق بنكيران