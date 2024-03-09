برلين: مطالبات بتعزيز حماية شبكات الطاقة عقب اعتداء تسلا

في رد فعل جديد على الهجوم الذي استهدف إمدادات الطاقة المغذية لمصنع تسلا للسيارات الكهربائية بالقرب من برلين، طالبت جهة اتحادية بتعزيز حماية شبكات الطاقة. كيف ذلك؟

انضمت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم البنية التحتية في مجالي الطاقة والاتصالات، إلى الدعوات التي تطالب بتعزيز الإجراءات الأمنية الخاصة بشبكات الطاقة في أعقاب الهجوم الذي تم مؤخراً على إمدادات الطاقة المغذية لمصنع تسلا للسيارات الكهربائية، بالقرب من برلين.

وقالت متحدثة باسم وكالة الشبكات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يؤكد الحادث الحاجة إلى هياكل قوية لإمدادات الطاقة في ألمانيا." وأضافت: "يعمل الشارع حالياً على تحديد متطلبات أمن البنية التحتية الحيوية، بما يشمل مواجهة التهديدات الفعلية. والهدف رفع مستوى الأمن." وأوضحت أنه في الوقت نفسه، يتعين وضع المتطلبات الفعلية بحسب المخاطر المحددة التي يواجهها القائمون على عمليات التشغيل.

وتولى الادعاء العام في ألمانيا التحقيق في واقعة إضرام النار عمداً في مصدر إمدادات الطاقة الخاص بمصنع تسلا، وذلك حسبما صرحت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام في مدينة كارلسروه أمس الجمعة. وأوضحت المتحدثة أن الواقعة تنطوي على اشتباه أولي في تهم تتضمن الانتماء إلى منظمة إرهابية والقيام بعمل تخريبي معاد للدستور وإضرام النار عمداً بشكل تنظيمي أو جماعي.

وكان مجهولون قاموا يوم الثلاثاء الماضي بإضرام النار في برج كهرباء في حقل يزود المصنع ومباني أخرى بالطاقة. وعلى إثر ذلك، توقف الإنتاج في مصنع تسلا الوحيد في أوروبا. كما أسفر الهجوم أيضاً عن انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من سكان المنطقة.

وفي هذا الصدد كانت مجموعة "فولكان جروبه" (مجموعة البركان) اليسارية المتطرفة قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم كما جاء في خطاب اعتراف، وذكرت الشرطة أن هذا الخطاب حقيقي. وتبحث الشرطة عن شهود رأوا الجريمة أو يمكنهم تقديم معلومات عن المشتبه بهم في الجريمة.

ومنذ وقوع الهجوم، تعذر إمداد تسلا ومركز لوجستي تابع لشركة "إديكا" بالكهرباء حتى الآن. وأعلنت شركة "إديس" المشغلة للشبكة عن حدوث أضرار جسيمة في برج الكهرباء والأجزاء الحاملة للتيار.

وأفادت البيانات الصادرة عن الشركة الأمريكية بأن من المحتمل أن يستمر وقف الإنتاج في المصنع الواقع في منطقة غرونهايده بقرب برلين حتى غد الأحد، وهي مدة أطول مما كان متوقعاً في البداية.

وأظهر العديد من موظفي مصنع تسلا للسيارات الكهربائية تضامنهم مع الشركة، وذلك خلال حشد نظمه مجلس الأعمال مساء أمس الجمعة خارج المصنع.

خ.س/ه.د (د ب أ)