 برلين .. مصورة توثق الحياة التقليدية في القرى الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 22.03.2022

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DW الأخبار

برلين .. مصورة توثق الحياة التقليدية في القرى الأوكرانية

لا يزال آلاف الأوكرانيين يفرون من الحرب في اتجاه مختلف المدن الألمانية ومنها برلين. لكن عشرات الآلاف من الأوكرانيين أو الذين لديهم جذور أوكرانية يعيشون ويعملون هنا في العاصمة الألمانية.

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