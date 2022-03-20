برلين .. مصورة توثق الحياة التقليدية في القرى الأوكرانية

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لا يزال آلاف الأوكرانيين يفرون من الحرب في اتجاه مختلف المدن الألمانية ومنها برلين. لكن عشرات الآلاف من الأوكرانيين أو الذين لديهم جذور أوكرانية يعيشون ويعملون هنا في العاصمة الألمانية.
العقوبات الغربية على روسيا وخطط تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات رغم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لأن ذلك قد يعرقل عملية التخلص التدريجي من الفحم والاعتماد على الغاز المسال.
روسيا تستخدم لليوم الثاني على التوالي صواريخ فرط صوتية لاستهداف مواقع بأوكرانيا، ووزارة الدفاع البريطانية تؤكد فشل موسكو في السيطرة على المجال الجوي، فيما تتفاقم معاناة المدنيين الأوكران على وقع قصف مستمر.
في زيارة تأتي ضمن محاولات ألمانيا البحث عن مصادر بديلة للغاز الروسي، وزير الاقتصاد هابيك يلتقي في الدوحة أمير قطر، الإمارة الخليجية التي فتح لها الغزو الروسي لأوكرانيا آفاقا ديبلوماسية وتجارية جديدة.
تسببت الحرب في أوكرانيا في تشريد 10 ملايين شخص، حسبما أكدت الأمم المتحدة. وفيما وصف زيلينسكي الحصار الذي تضربه روسيا على ماريوبول بـ"جريمة الحرب"، أعلنت أنقرة أن موسكو وكييف حققتا تقدما في المفاوضات بينهما.
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