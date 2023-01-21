 برلين: مشاركة عربية متميزة في فعاليات "الأسبوع الأخضر" | DW الأخبار | DW | 23.01.2023

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برلين: مشاركة عربية متميزة في فعاليات "الأسبوع الأخضر"

تتواصل ببرلين فعاليات الأسبوع الأخضر بعد تعليقها لعامين خلال جائحة كوفيد. ويتم تمثيل نحو 1400 عارض من 60 دولة في المعرض. دويتشه فيله عربية زارت بعض الأروقة العربية.

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