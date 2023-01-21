برلين: مشاركة عربية متميزة في فعاليات "الأسبوع الأخضر"

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تتواصل ببرلين فعاليات الأسبوع الأخضر بعد تعليقها لعامين خلال جائحة كوفيد. ويتم تمثيل نحو 1400 عارض من 60 دولة في المعرض. دويتشه فيله عربية زارت بعض الأروقة العربية.
بعد توقف لمدة عامين بسبب كورونا تنطلق ببرلين فعاليات معرض "الأسبوع الأخضر". يأتي ذلك في قت يواجه فيه قطاع الزراعة والغذاء في ألمانيا تحديات جديدة بسبب معدلات التضخم انعكاسات الحرب في أوكرانيا.
أعلنت أوكرانيا وتركيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما، في خطوة قوبلت بترحيب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. انخفاض الشحنات من أوكرانيا عقب الغزو الروسي، كان أحد أسباب أزمة أسعار الغذاء العالمية.
وسط "أزمة جوع عالمية غير مسبوقة"، تزداد الدعوات للدول، وخصوصًا الفقيرة، لتقليل الاعتماد على استيراد المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. فهل يمكن لدول عربية تحقيق ذلك؟ وما التحديات؟
سواء في العراق الغني بالنفط أو المغرب الفقير به، يتظاهر الناس احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدانها. وفي وقت تتزايد فيه التحذيرات من احتجاجات تطال دولا أخرى، فإن السؤال المطروح هو: كيف السبيل لمواجهة الأزمة؟
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