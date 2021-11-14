برلين: مدينة لا تتوقف عن التحول

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كما هي الحال في العديد من المدن الكبيرة الأخرى لا تختفي مواقع البناء في برلين. المصور ألكسندر ستيفن أراد توثيق بعض المواقع المميزة وحفظ آثار من زمن آخر للأجيال المقبلة.
أخذ الفنان مراد سبيع الملقب بـ"بانكسي" اليمن على عاتقه توثيق فضائع الحرب في بلاده، وهذا ما أكد عليه وجسده خلال حضوره مهرجان برلين لأفلام حقوق الإنسان بلوحات جدارية توثق كيف أن "أهوال الحرب تبتلع كل شيء".
قامت المافيا الإيطالية ببناء شبكة إجرامية في شرق ألمانيا منذ سقوط جدار برلين. يعود هذا الوثائقي الاستقصائي إلى أكثر من 30 عاما إلى الوراء، ويظهر كيف وصلت المافيا الإيطالية إلى شرق ألمانيا.
كان يفترض إسقاط كرة مطاطية على ملعب ميونيخ احتجاجا على "فولكسفاغن" راعية كأس الأمم الأوروبية، لكن المحتج باسم "السلام الأخضر" ارتكب أخطاء فأصاب شخصين وأتلف معدات وألقي القبض عليه وأدانت برلين ما قام به محذرة من آثاره.
قضت المحكمة الإدارية العليا لولايتي برلين وبراندنبورغ بوقف إزالة المزيد من الأشجار في موقع بناء مصنع شركة تسلا للسيارات الكهربائية بالقرب من برلين. هذا الحكم يأتي في صالح الأفاعي الملساء والسحالي الرملية. كيف ذلك؟
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