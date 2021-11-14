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برلين: مدينة لا تتوقف عن التحول

كما هي الحال في العديد من المدن الكبيرة الأخرى لا تختفي مواقع البناء في برلين. المصور ألكسندر ستيفن أراد توثيق بعض المواقع المميزة وحفظ آثار من زمن آخر للأجيال المقبلة.