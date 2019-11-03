برلين: متظاهرات يطالبن بأن يصبحن قسيسات على غرار الرجال

تظاهر نحو 100 من مؤيدي الحركة النسائية الكاثوليكية "ماريا 2.0" الأحد (الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر) من خلال إحياء قداس أمام كاتدرائية سانت هيدفيغ البرلينية للمطالبة بالسماح للنساء في أن يصبحن قسيسات. وقالت رئيسة الأبرشية لجمعية النساء الكاثوليكية الألمانية باربارا جون: "حان الوقت لأن تصبح المرأة في أوروبا قسيسة أيضاً. ويجب على الكنيسة الكاثوليكية العالمية أن تتأقلم مع هذا الأمر".

بدورها أشارت نائبة المتحدثة باسم جمعية النساء الكاثوليكيات أنغيليكا بلومبه إلى أن النساء في جميع أنحاء العالم ساهمن في استمرار التقاليد الكنسية. وأضافت المتحدثة بالقول: "إن الكنيسة التي تريد أن تسمع صوتها في مختلف المواضيع، يجب أن تكون متساوية بين الجنسين". وكان من بين المشاركين في القداس أمام الكاتدرائية الرئيس الأسبق للبرلمان الألماني "بوندستاغ" قولفغانغ تيرزه ورئيس مجلس أبرشية الكاثوليك في أسقفية برلين برند شترايش.

وعلى هامش حفل استقبال نُظم في المنتدى الكنسي خاطب رئيس الأساقفة الكاثوليكي هاينر كوخ هو الآخر المشاركين في التظاهرة، مؤكداً أن من المهم بالنسبة له أن تبقى الكنيسة موحدة.

وتأسست حركة الإصلاح الكاثوليكية "ماريا 2.0" في كانون الثاني/ يناير 2019 في مدينة مونستر الألمانية. وآنذاك طالبت مؤمنات من أبرشية الصليب المقدس الحبر الأعظم فرانسيس في رسالة مفتوحة بقبول النساء في جميع مكاتب التكريس وإلغاء شرط العزوبة الإجبارية والتحقيق الكامل والشفاف في حالات سوء المعاملة بالكنيسة الكاثوليكية.

ع.غ/ ع.ج.م