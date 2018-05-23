 برلين.. مبادرة لإدماج التلاميذ المهاجرين في النظام المدرسي | سياسة واقتصاد | DW | 09.09.2018

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سياسة واقتصاد

برلين.. مبادرة لإدماج التلاميذ المهاجرين في النظام المدرسي

اندماج التلاميذ اللاجئين في النظام المدرسي أمر ليس بالهين دائماً. ومن هنا أطلقت سيدة ألمانية، تعلق قلبها بسوريّ وبدمشق، مبادرة تمكن التلاميذ من التعلم ذاتياً تحت إشراف أخصائيين. DW عربية تطلعكم على المزيد بهذا التقرير.

Back on the Track Initiative (Back on the Track )

كان الطقس غائماً وحبات المطر تتساقط زخات زخات حينما التقينا السيدة بيترا بيكر أمام بناية عتيقة في حي شارلوتنبورغ البرليني الراقي. بادرتنا السيدة بيترا بالتحية بلهجة شامية ثم لوحت بيدها نحو باب البناية وكأنها تطلب منا الدخول إلى البناية الكبيرة التي يعود بنائها إلى بدايات القرن المنصرم. "كانت هذه البناية الكبيرة مهجورة منذ ما يزيد عن خمس عشرة سنة، لقد تحولت اليوم إلى فضاء يلتقي فيه الوافدون الجدد للمشاركة في برامج اندماجية." هكذا وصفت لنا المرأة الشقراء بإيجاز المهمة التي اتخذها المبنى على عاتقه خلال السنتين الأخيرتين، ثم مضت تقول بأن برنامجها التعليمي الذي يحمل اسم Back on Track "باك أون تراك" يأخذ هنا في إحدى قاعات البناية مكاناً ثابتاً يتحصل فيه الأطفال والشبان على دعم معرفي وعلمي باللغة العربية مرة في الأسبوع.

ألمانيّة بآفاق مفتوحة

تنحدر السيدة بيترا من قرية صغيرة في أعماق ولاية شمال الراين-ويستفاليا الواقعة في غرب جمهورية ألمانيا الاتحادية. ما أن تحصلت السيدة الشابة على شهادة الثانوية العامة وهي في التاسعة عشرة من عمرها حتى تملكتها فكرة السفر والتعرف على ثقافات أخرى، فكانت وجهتها نحو العالم العربي والإسلامي: تونس ثم تركيا. كان إعجابها بالثقافة العربية والإسلامية لا حدود له، ما جعلها تختار تعلم اللغة العربية ودخول عالم الاستشراق في جامعة منستر العريقة من بابه الواسع، ثم استرسلت  قائلة: "زيارتي لهاتين الدولتين وإعجابي الكبير بالحضارة العربية والإسلامية جعلني أدق أبواب جامعة منستر لدراسة العلوم الإسلامية".

مختارات

البعض يرى في حجاب التلميذات تعبيرا عن حرية العبادة وممارسة المعتقد الديني، فيما يرى فيه آخرون رمزا للاضطهاد والقمع. منظمة "تير دي فومس" المعنية بحقوق المرأة أطلقت حملة تواقيع لمنع الحجاب عن الفتيات في المدارس. (23.08.2018)

كشفت دراسة حديثة أن حوالي 25 في المائة من الطلاب الجامعيين والتلاميذ المنحدرين من عائلات مهاجرة في ألمانيا يشعرون بالتمييز ضدهم في مجال التعليم. (14.08.2013)

كان لها ما أرادت حينما أضحت طالبة في الجامعة، إلا أنها أرادت أن تدخل العالم العربي وتعلم اللغة العربية في بلد عربي، فوقع اختيارها على سوريا عوضاً عن الكويت التي كانت تكاليف العيش فيها مرتفعة مقارنة بسوريا آنذاك. لم تكن السيدة بيترا وهي الشابة اليافعة في عمر الورد حينها تنوي سوى البقاء سنة واحدة لإتقان لغة الضاد ثم العودة إلى مقاعد الجامعة وإتمام دراستها الجامعية، إلا أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن.

الوقوع في حب شاب ومدينة

 "وقعت في حب شاب سوري وسيم الأمر الذي جعلني أمدد إقامتي إلى سنة إضافية عوضاً عن سنة واحدة يتيمة". قالت السيدة بيكر هذه الكلمات ضاحكة ثم أضافت بأنها تزوجته وأنجبت منه بنتين. لم تقضي السيدة الألمانية مع زوجها سوى عقداً من الزمن في ألمانيا، إذ نظراً لصعوبة الحياة في العاصمة الألمانية برلين، أقفلا عائدين إلى "الشام" (دمشق).

حبها لسوريا لم ينقطع بموت زوجها الذي فارق الحياة، قبل اندلاع "الثورة السورية"، بل أبت إلا أن تظل مع ابنتيها في وطن شعرت فيه بالطمأنينة وكرم الضيافة. غير أن تدهور الوضع الأمني في الغوطة حيث كانت تعيش جعلها تغادر-مكرهة- بمعية ابنتيها وطنها سوريا الذي أحبته لتحط الرحيل في مدينة برلين من جديد.

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صيام التلاميذ في ألمانيا

"تفادي" أخطاء الماضي و"رد" للجميل

"باك أون تراك يعني نرجع على السكة" بهاتين العبارتين الموجزتين ترجمت السيدة الشقراء اسم برنامجها التعليمي الذي بعثته إلى الحياة سنة 2016 في إحدى قاعات مبيت جماعي في حي ليشتنبرغ ببرلين، ثم انتقلت إلى البناية العتيقة. وحول انطلاقة البرنامج تقول الباعثة للمشروع: "لقد فوجئنا بالإقبال الكبير للراغبين من الأطفال في المشاركة في الحصص التعليمية، بالرغم من كثرة العدد وصغر القاعة التي قدمت لنا من قبل المبيت الجماعي استوعبنا كل الأطفال". بلغ عدد الأطفال في بادئ الأمر 120 طفلاً.

أما مصدر الفكرة كما تقول المستشرقة الألمانية: "نريد أن نتفادى الأخطاء التي ارتكبت في الثمانينات من القرن المنصرم، حيث لم يتم الاهتمام بالأطفال والشباب العرب من اللبنانيين الفارين من الحرب الأهلية فهم لم يتقنوا لا لغتهم الأم ولا الألمانية ما جعل غالبيتهم تواجه صعوبات في مراحل التكوين والتأهيل والاندماج". وتضيف بأنها تريد رد الجميل لبلد قدم لها الكثير وباتت جزءاً منه: "أريد أن أقدم للأطفال ضحايا الحرب أجمل شيء وهو التأقلم والنجاح في مجتمع جديد."

التعلم "الذاتي"

وحتى تنجح في مهمتها أحضرت ثلة من الأكاديميين السوريين والعرب ليشرفوا على برنامج التدريس المتميز. يعتمد المشروع على منهاج اليونيسيف المعدل لدعم الأطفال السوريين في الرياضيات والعلوم واللغة العربية بطريقة التعلم الذاتي. الأكاديميون العاملون في البرنامج ليسوا بمعلمين، بل مجرد مشرفين لا يساعدون عند الحاجة.

وحول مهمتها كمشرفة تقول الوافدة السورية شذى أحمد في تصريح خاص بـ DW عربية: "أشرف على مادة اللغة الإنجليزية  كما أن مادة العربية تأخذ حيزاً كبيراً من عملي مع الأطفال، يجب على هذا الجيل أن يبقى على اتصال متواصل مع الحضارة العربية لأنه جزء منها". الشابة العربية شذي تدرس في الجامعة البرلينية وعلاقتها بالمدرسة والأطفال تعود بحياتها في دمشق حيث كانت تحضر حصص التدريس في مدرسة خاصة تابعة لوالدتها حيث تعلمت أبجديات التدريس. الشيء الذي ساعدها على دعم الأطفال في حصص تقدم مرة في الأسبوع هو "الحاجة الملحة للدعم وتزايد عدد الأطفال الرغبين في المشاركة في هذه الحصص".

Back on Track (DW/C. Chebbi)

السيدة بيترا بيكر مع أولياء أمور تلاميذ

ولأولياء الأمور كلمتهم

الحماس لم نجده فقط لدى مديرة المشروع أو المشرفين على التعليم بل أيضاً لدى أولياء الأمور على غرار السيد عبد الوهاب الزغبي الذي التقته DW عربية في حديقة البناية مع ابنتيه اللتين تحضران بدون انقطاع حصص البرنامج: "أرى أن هذا البرنامج مناسب ويتماشى مع طلبات واحتياجات الأطفال. انطباعات أطفالي وتجاربهم إيجابية جداً". تزور ابنتي السيد عبد الوهاب المشروع منذ ما يزيد عن السنة، وكما يقول بأن ابنته الكبرى تمكنت من تحسين مستوها الدراسي في الثانوية ويلاحظ أن ابنته الصغرى التي لاتزال في المرحلة الابتدائية تعد من المتميزات في فصلها التعليمي. السيد عبد الوهاب الوافد الجديد القادم من مدينة إدلب معتز وفخور بهذا البرنامج وما تقدمه السيدة بيترا بيكر للأطفال والشبان السوريين وينصح الأطفال من الوافدين الجدد استغلال هذا العرض المتميز في المدينة.

شكري الشابي / برلين

  • 25 Jahre nach Solinger Brandanschlag (dpa)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    اعتداء زولينغن الرهيب

    بحضور المستشارة ميركل ووزير الخارجية التركي، أحيت ألمانيا الذكرى 25 لاعتداء زولينغن الرهيب الذي راح ضحيته خمسة أشخاص من عائلة ذات أصول تركية وهم امرأتان وثلاث فتيات. ففي 29 من مايو/ أيار أضرم أربعة شبان النيران في منزل العائلة. وتبين فيما بعد أنهم على صلة باليمين المتطرف.

  • Deutschland Jahrestag 25 Jahre Solinger Brandanschlag | Gedenkstein (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    نصب تذكاري

    وتمّ تشييد نصب تذكاري في مكان الاعتداء كتبت عليه أسماء الضحايا. وبمنسبة الذكرى الـ25، اعتبر رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا أرمين لاشيت الاعتداء بأنه الأسوأ في تاريخ المدينة منذ الحرب العالمية الثانية كما حذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من خطر اليمين المتطرف في البلاد، مشددا أن "واجب الابقاء على ذكرى الضحايا (زولينغن) مسؤوليتنا جميعا".

  • Stadtschild Guben (picture-alliance/dpa/Patrick Pleul)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    مقتل شاب جزائري

    في نهاية عام 1999 طارد عدد من الشبان المتطرفين أفارقة داخل مركز مدينة غوبين بولاية برادنبورغ بشرق البلاد. وأسفر ذلك عن مقتل شاب جزائري.

  • Foto vom Tag des Nagelbombenanschlags vom 9.6.2004 in der Kölner Keupstraße (DW/A. Grunau)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    قنبلة مسامير تنفجر في شارع الأتراك بكولونيا

    في شارع كويبشتراسه بكولونيا (كولن)، الذي يسكنه عدد كبير من الأتراك، انفجرت قنبلة مسامير شديدة الانفجار أصابت 22 شخصا إصابات خطيرة. واستبعدت التحقيقات التي استمرت أزيد من عشر سنوات، في بادئ الأمر خلفيات عنصرية وراء الاعتداء ليتضح فيما بعد أن خلية "إن إس يو NSU" اليمينية المتطرفة هي من نفذته.

  • Deutschland NSU-Prozess in München | Angeklagte Beate Zschäpe (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    خلية "إن إس يو"

    كانت هذه الخلية تضم ثلاثة عناصر نفذوا إلى جانب اعتداء كولونيا اعتداءات أخرى في ألمانيا، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص (أتراك ويونانيين) إضافة إلى شرطي ألماني. ومنذ خمس سنوات تتواصل جلسات محاكمة "بيآته تشيبه" العنصر الوحيد المتبقي على قيد الحياة ضمن المجموعة المتطرفة، غير أن الأخيرة تلوذ الصمت ولم تدل بأي معلومات حول عمل الخلية.

  • Asylbewerberheim in Escheburg (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    موظف يضرم النيران من مسكن للاجئين

    في فبراير من 2015، قام موظف من مكتب الضرائب بإضرام النيران في منزل كان من المفترض أن يصبح منزلا لعائلة عراقية في مدينة إيشبورغ. وفي ذات السنة دخلت أمواج كبيرة من اللاجئين إلى ألمانيا، ورافق ذلك مجموعة من الاعتداءات على منازل وملاجئ للاجئين. في هذا العام وحده سجلت الشرطة أكثر من 1000 اعتداء بدواعي الكراهية ما بين إحراق واعتداءات جسدية وبمواد متفجرة. وللمقارنة سجل في العام الذي سبقه 200 اعتداء.

  • Dresden - Urteile im Prozess gegen «Gruppe Freital» (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    خلية "فرايتال"

    بين شهري تموز/ يوليو إلى تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2015، ظهرت خلية "فرايتال" التي ضمت ثمانية عناصر، نفذوا خمسة هجمات بعبوات متفجرة على نزل للاجئين ومعارضين سياسين لهم في مدينتي فرايتال ودريسدن. محكمة دريسدن صنفت الخلية على أنها إرهابية وأصدرت أحكاما تراحت ما بين 10 و11 عاما سجنا على أعضائها.

  • Deutschland Brand in Asylunterkunft in Bamberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    أرقام مقلقة في عام 2017

    مدن كبامبارغ وغيرها، تحولت إلى مسرح لحلقات جديدة من سلسلة الاعتداءات ضد الأجانب. في عام 2017 سجل نحو 2200 اعتداء من هذا القبيل، وفق بيانات الشرطة غير أن منظمات حقوقية تشدد أن العدد أكبر بكثير من المعلن عنه.

  • Pegida Demonstration in Dresden (Reuters/H. Hanschke)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    ظهور حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام

    في موازاة ذلك ومع موجة اللاجئين التي دخلت ألمانيا، ظهرت حركات اعتبرت نفسها أنها "تدافع" عن قيم المجتمع، فخرجت تظاهرات كل أسبوع في عدد من المدن خاصة شرق البلاد نظمتها حركات كـ"بيغيدا" وغيرها تنادي بـ "حماية البلاد من الأسلمة"، كما اتهمت هذه الحركات المستشارة ميركل بـ "خيانة" البلاد.

  • Berlin AfD-Demonstration (Getty Images/C. Koall)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي

    انبثق هذا الحزب عن حركة مناهضة لسياسية ميركل وأوروبا عموما لانقاذ اليورو واليونان المتخبط في أزمة الديون السيادية، إلا أن "البديل" سريعا ما وجد في موضوع اللاجئين ضالته لحشد الأصوات. ويتهم بأنه يذكي خطاب الكراهية والعنصرية ضد الأجانب، لكنه أيضا استطاع أن يصبح أقوى قوة معارضة في البوندستاغ إثر فوزه في الانتخابات الأخيرة بـ12,6 بالمائة من أصوات الناخبين.

  • Berlin Gegendemo zu AFD Demonstration (DW/W. Glucroft)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    أصوات معارضة للبديل

    في 27 من الشهر الجاري (أيار/ مايو 2018) نظم الحزب في برلين مظاهرة تطالب بتشديد سياسة اللجوء. وكان حزب البديل يأمل في مشاركة عشرات الآلاف، لكنه لم يحصل سوى على خمسة آلاف فقط. في حين شارك نحو 25 ألف شخص في المظاهرة الموازية والتي خرجت ضد هذا الحزب الشعبوي وأفكاره.

  • Deutschland Campino und Tote Hosen in Dresden (picture-alliance /dpa/A. Burgi)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    دريسدن تنتفض ضد التطرف

    وكثيرة هي المظاهرات التي خرجت في السنوات الأخيرة ترفض وبوضوح الأفكار اليمينية المتطرفة وتدعم أسس الانفتاح داخل المجتمع. والصورة توثق لأكبر مظاهرة مناهضة للتطرف أقيمت في مدينة دريسدن التي اقترن اسمها مؤخرا باليمين المتطرف والشعبوي. وشارك في هذه المظاهرة المغني الشهير "كامبينو" إضافة إلى نجوم آخرين من عالم الفن والغناء.

  • Kirchenasyl (Imago/C. Mang)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    كراهية الأجانب "تطيح بأسس الدين المسيحي"

    الكنيسة سواء الكاتوليكية أو الإنجيلية تبرأت من هذه الحركات واعتبرت أن الأفكار التي تروج لها "بيغيدا" وغيرها تحت ذريعة الحفاظ على الأسس الدينية للدولة، لا علاقة لها إطلاقا بالدين المسيحي الذي يدعو إلى التسامح. وازداد عدد الحالات التي قدمت فيها الكنيسية اللجوء الكنسي إلى لاجئين.

    الكاتب: وفاق بنكيران


مختارات

ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

أحيت ألمانيا الذكرى الـ 25 لاعتداء الحرق بمدينة زولينغن، الذي استهدف منزل عائلة ذات أصول تركية وأسفر عن مقتل خمسة من أفرادها وجرح أربعة. بيد أنه لم يكن الاعتداء الوحيد الذي شهدته ألمانيا في العقود الأخيرة ضد الأجانب. (29.05.2018)  

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صيام التلاميذ في ألمانيا  

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