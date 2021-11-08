 برلين .. قمة لمنظمة الصحة العالمية حول التحديات الصحية | مسائية DW | DW | 25.10.2021

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مسائية DW

برلين .. قمة لمنظمة الصحة العالمية حول التحديات الصحية

انطلقت ببرلين أعمال قمة منظمة الصحة العالمية التي تعقد سنويا وتجمع ممثلي الشركات وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم من أجل ايجاد حلول للتحديات الصحية وعلى رأسها كورونا.

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