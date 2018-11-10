برلين في ذكرى "ليلة الكريستال"- تظاهرات حاشدة ضد العنصرية

في الذكرى السنوية لما عرف بـ(ليلة الكريستال) قبل ثمانين عاما، والتي شهدت حملة قتل واعتقالات وتخريب ضد اليهود من قبل النازيين، خرجت في العاصمة الألمانية برلين (ليلة الجمعة التاسع من نوفمبر) 11 مظاهرة احتجاجا على التطرف اليمين، ومعاداة السامية، والعنصرية والشوفينية، شارك فيها عدة آلاف، حسب وصف الشرطة، فيما اخترقت تظاهرة لليمين منطقة مؤسسات الحكومة الألمانية.

ولم يشارك في "المسيرة الجنائزية من أجل الموتى" التي نظمتها مجموعات يمينية متطرفة وشعبوية سوى 150 متظاهرا، فيما نشرت الشرطة 1200 من عناصرها في المنطقة.

وكانت وزارة داخلية ولاية برلين قد سعت إلى حظر مبكر لمظاهرة تحالف اليمين المعروف بتحالف "نحن لأجل ألمانيا". وجاء في خطاب، بعثت به الهيئة المعنية بمنح تصاريح للتجمعات، إلى منظمي المظاهرة أن هذه المظاهرة "ستتنافى بشكل صارخ مع معنى وقيمة هذه اليوم". وأوضحت الهيئة أن الحظر ممتد ليشمل كل الندوات البديلة.

لكن تحالف "نحن لأجل ألمانيا" تقدم بشكوى ضد الحظر إلى المحكمة الإدارية العليا، التي أعطت في اللحظات الأخيرة الضوء الأخضر للمسيرة المثيرة للجدل.

م.م/ ع.ج.م (أي بي دي، د ب أ)