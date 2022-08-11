برلين ـ مظاهرة لـ"البديل" ضد التضخّم وسياسة الطاقة ومظاهرة مضادة

تظاهر آلاف الأشخاص السبت (8 أكتوبر/تشرين الأول 2022) في وسط برلين بدعوة من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي احتجاجاً على التضخّم وسياسة الطاقة التي تنتهجها حكومة المستشار أولاف شولتس.

ونظّمت مسيرة احتجاجية تحت شعار "أمن الطاقة وحماية من التضخم، بلدنا يأتي في المقام الأول"، وقد شارك فيها وفق الشرطة نحو ثمانية آلاف شخص قرب مقر البرلمان وبوابة براندنبورغ في وسط العاصمة الألمانية، فيما ذكر موقع RBB 24 الألماني أن عدد المتظاهرين بلغ نحو 10 آلاف شخص، بحسب ما نقل عن الشرطة.

ويسعى اليمين إلى استغلال تدهور شعبية حكومة شولتس في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر شح مواردها مع توقف إمدادات الغاز والنفط الروسيين.

وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة لمواكبة المسيرة التي نظّمت بالقرب منها تظاهرات مضادة عدة شارك فيها نحو 1400 من النشطاء المناهضين للعنصرية.

وأطلق المتظاهرون الذين رفع بعضهم الأعلام الألمانية والروسية وأيضا أعلاماً بالأسود والأبيض والأحمر ترمز لليمين في ألمانيا، هتافات على غرار "نحن الشعب" و"ليرحل هابيك"، في إشارة إلى وزير الاقتصاد الألماني المنتمي لحزب الخضر.

ورفع متظاهرون لافتات كُتب عليها "لا للتسليح والحرب" احتجاجاً على تزويد أوكرانيا أسلحة غربية، وأيضاً "أريد الغاز والنفط الروسيين".

وتسجل شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" صعوداً منذ أسابيع وفق الاستطلاعات، وبلغت 15 بالمئة، بعدما تراجعت منذ العام 2020 وحتى منتصف العام الحالي من جراء انقساماته الداخلية ومعارضته تدابير مكافحة كوفيد.

وتنظّم الحركة اليمينية التي تنشط خصوصاً في المناطق التي كانت سابقا ضمن "الجمهورية الألمانية الديموقراطية" (ألمانيا الشرقية سابقا)، مساء كل يوم اثنين تظاهرات في مدن ألمانية عدة.

وذكرت الشرطة أن متظاهرين مناوئين لمظاهرة حزب البديل تجمعوا في أنحاء متفرقة من العصمة. وأوضح متحدث باسم الشرطة أن من الصعب تقدير مدى تأثيرات الاضطرابات الكبيرة لحركة المواصلات البعيدة في كل أنحاء شمال ألمانيا والتي تأثرت بها برلين أيضا، على عدد المشاركين.

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احتجاجات للتنديد بارتفاع الإيجارات

وفي سياق متصل شهدت العديد من المدن الألمانية حركات احتجاجية للتنديد بالارتفاع الزائد عن الحد في قيمة الإيجارات، وذكر المنظمون أن عدة آلاف من الأشخاص شاركوا في هذه الاحتجاجات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال المتحدث باسم تحالف "حملة وقف الإيجارات"، ماتياس فاينتسيرل في بيان إن الإقبال على الاحتجاجات "أسعدنا للغاية وأوضح لنا مدى القلق

الموجود لدى الناس حيال احتمال عدم تمكنهم من دفع الإيجار".

ويضم التحالف، وفقا لبياناته، أكثر من 160 مبادرة بينها منظمات مثل الاتحاد الألماني للمستأجرين وجمعية المساواة والاتحاد الألماني

للنقابات واتحاد رفاهية العاملين.

يذكر أن هدف الحملة هو تثبيت الإيجارات لمدة ستة أعوام في كل أنحاء ألمانيا، ويطالب التحالف بالبدء في تنفيذ إصلاحات لسوق العقارات في

الوقت الراهن ومن ذلك وضع قانون اجتماعي للأراضي وزيادة بناء الشقق ذات الإيجارات المعقولة.



ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، د ب أ)