برلين ـ مجموعة السبع تنسق التحقيقات في "جرائم الحرب" في أوكرانيا

تريد الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) العمل معًا بشكل وثيق في التحقيقات في جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا، بحسب ما أعلن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان اليوم الثلاثاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) بعد اجتماع مع نظرائه في برلين.

وتطرق وزراء العدل بمجموعة السبع الكبرى في اجتماعهم في برلين إلى التحقيقات في جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا. ودعا بوشمان وفدا من أوكرانيا إلى المشاركة في المحادثات. وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تترأس هذا العام مجموعة السبع، التي تضم أيضا فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال بوشمان للصحافيين إن "التدمير المنهجي لإمدادات الكهرباء والتدفئة" قبل أبرد أشهر الشتاء تشكل "جريمة حرب رهيبة". وأضاف الوزير أن الأحداث الجارية في أوكرانيا تعزز "مسؤوليتنا في التعاون بشكل أوثق في مكافحة جرائم الحرب" قائلا إن هذا هو سبب الاجتماع، الأول من نوعه، بحسب قوله، بين وزراء عدل دول مجموعة السبع.

وشدد بوشمان على أن "هذه رسالة واضحة للعالم: مجرمو الحرب لا ينبغي ولا يمكنهم الشعور بالأمان أينما كانوا". وقال الوزير الألماني، الذي تترأس بلاده مجموعة السبع حتى نهاية هذا العام إن "أي جريمة حرب يجب ألا تفلت من العقاب".

وقال بوشمان: يجب على كل دولة من دول مجموعة السبع إنشاء نقطة اتصال وطنية مركزية لمحاكمة مرتكبي مثل هذه الجرائم. وشدد على أنه "في النهاية، يجب ألا يمر أي مجرم عبر الشبكة (التي سننشئها) بعد الآن".

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ووفقًا لما يسمى بمبدأ "عالمية القانون"، من الممكن لسلطات إنفاذ القانون الألمانية التحقيق في جرائم الحرب والمعاقبة عليها حتى لو لم يكن الجاني ولا الضحية مواطنين ألمانا وكانت الجريمة قد ارتكبت في الخارج.

واعترف بوشمان بأن التحقيق القانوني في الفظائع في الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا قد يستغرق سنوات، وربما عقودًا. مستدركا: "لكننا سنكون مستعدين جيدًا – وسيكون لدينا نفس طويل".

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الإنجيلية (ي ب د)، حضر الاجتماع أيضًا مفوض الاتحاد الأوروبي للعدل، ديدييه رايندرز، وكذلك وزير العدل الأوكراني دينيس مالجوسكا، والمدعي العام الأوكراني أندري كوستين، ورئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان.

وزير العدل الألماني ماركو بوشمان عقب اجتماع مع نظرائه في مجموعة السبع الكبرى في برلين (29/11/2022)

أوكرانيا تطالب بمحكمة وتعويضات

ومن جهته كرر المدعي العام الأوكراني أندري كوستين دعوة المسؤولين الأوكرانيين الذين يريدون إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الجرائم التي ارتكبتها روسيا منذ غزوها لأوكرانيا قبل أكثر من تسعة أشهر.

وأشار بوشمان إلى أن السلطات الأوكرانية سجلت حتى الآن نحو 50 ألف حالة جرائم حرب مفترضة.

ومن جانبه أكد وزير العدل الأوكراني دينيس مالجوسكا مطلب بلاده بأن تدفع روسيا ثمن أضرار الحرب، موضحا أنه يعتمد في ذلك على دعم مجموعة السبع. وقال مالجوسكا في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء: "يجب على روسيا أن تدفع للشعب الأوكراني ثمن الضرر الذي تسببت فيه في هذه الحرب... على روسيا أن تدفع تعويضات كما رأينا في مناطق أخرى في الحروب الماضية".

وقدر الوزير الأضرار بنحو 150 مليار دولار، موضحا أن هذا "لا يشمل الأضرار الاقتصادية أو تكاليف تعويضات جرحى وضحايا الحرب وعائلاتهم". وطالب الوزير بـ"آلية تعويض، يتم بموجبها تحويل الأموال الروسية الموجودة في الحسابات الأوروبية والتي تم تجميدها كجزء من العقوبات إلى أوكرانيا.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، ي ب د)