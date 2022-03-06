برلين ـ فعالية فنية ضد الحرب وتضامنا مع أوكرانيا بحضور شولتس

أقامت دار الأوبرا العامة في العاصمة الألمانية برلين حفلا للإعراب عن معارضة الحرب على أوكرانيا، وحضر الحفل المستشار أولاف شولتس. وبدأ الحفل ظهر اليوم الأحد (السادس من مارس/آذار 2022) بدقيقة صمت إحياء لذكرى ضحايا الصراع والأشخاص الذين يعانون بسببه.

وقال قائد الأوركسترا دانيل بارنبويم: "من المرجح أنني لست الوحيد الذي كان يعتقد أن الحرب العالمية الثانية كانت آخر حرب في أوروبا". وأضاف بارنبويم أن الجميع تأثر بشجاعة وعزم الأوكرانيين الذين يدافعون عن بلادهم وحريتهم باستبسال في مواجهة الغزو الوحشي لقوة متفوقة "لكن الأمر أكثر من ذلك" مشيرا إلى أن الأوكرانيين يدافعون "عن حريتنا أيضا".

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وإلى جانب شولتس، حضر الحفل أيضا وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت ووزير المالية كريستيان ليندنر ورئيس البنك المركزي الألماني يوأخيم ناجل ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

وتضمن برنامج الحفل عزف السلام الوطني لأوكرانياوعزف سيمفونيات لشوبرت وبيتهوفن. ومن المنتظر تخصيص إيرادات الحفل للصندوق الإنساني لأوكرانيا التابع للأمم المتحدة.

وتحدث بارنبويم في بداية الحفل عن جديه المنحدرين من بيلاروسيا وأوكرانيا "فقد فرا إلى الأرجنتين في بداية القرن العشرين من المذابح المعادية للسامية"، وقال إنه لم يكن يتوقع - كغالبية الناس في أوروبا على الأرجح- أن من الممكن أن يكون هناك مثل هذا الصراع بعد الحرب العالمية الثانية. وأضاف بارنبويم أنه يريد أن يحذر "من أن نقع في فخ وضع كل الروسيات والروس تحت الاشتباه العام، فالثقافة الروسية لا تشبه السياسة الروسية".

مشاهدة الفيديو 01:39 مساعدات ألمانية للاجئين الأوكرانيين على حدود بولندا

وزير النقل: الوضع مأساوي

أعلن وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ أن بلاده سوف ترسل مساعدات عبر السكك الحديدية إلى أوكرانيا في ظل أزمتها الحالية. وقال فيسينغ لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "تجمع هيئة السكك الحديدية الألمانية حاليًا مساعدات على نطاق واسع في جميع أنحاء ألمانيا من المنتجين وتجار الجملة، يتم تجميعها في حاويات ونقلها عبر السكك الحديدية إلى أوكرانيا". وأضاف: "من المقرر ألا يكون كل ذلك حدثًا لمرة واحدة، لكننا نؤسس بذلك جسرا للسكك الحديدية يساعد شعب أوكرانيا بصورة دائمة".

يشار إلى أن أوكرانيين يغادرون بلدهم حاليا بسبب الحرب في بلادهم. ووصل حتى الآن نحو 922 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا إلى بولندا وحدها.

وبحسب تصريحات وزير النقل الألماني، فإن الوضع على الحدود البولندية-الأوكرانية مأساوي، وقال: "إننا نساعد بولندا في نقل اللاجئين إلى داخل البلاد. تستعين دويتشه بان هناك بقطارات خاصة".

مشاهدة الفيديو 02:21 وصول لاجئين أوكرانيين وأجانب إلى برلين - ألمانيا

عمدة برلين : نواجه تحديا كبيرا

من جانبها أعلنت عمدة ولاية برلين أن الولاية وصلت إلى حدود قدراتها في ظل وصول آلاف اللاجئين الأوكرانيين يوميا إلى العاصمة الألمانية. وقالت فرانتسيسكا غيفاي اليوم لبرنامج "مورغن ماغازين" بالقناة الثانية بالتليفزيون الألماني (زد دي إف): "لدينا حدث ديناميكي للغاية وقع خلال أسبوع: في البداية كانوا 45 شخصا قمنا بإيوائهم، وحاليا يأتي أكثر من 10 آلاف شخص في اليوم، ويعد ذلك تحديا ضخما نحاول التغلب عليه بوسائل مختلفة".

وتابعت عمدة برلين أنه نظرا لأن أغلب الأوكرانيين يصلون إلى برلين، فإنه لابد أن يكون هناك حاليا تنظيم وتوزيع للاجئين على مستوى اتحادي، "لأننا لن ننجز ذلك بمفردنا في إطار نطاق الهياكل القائمة ببرلين".

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)