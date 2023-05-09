 برلين ـ تلاميذ من خلفيات مهاجرة يتعرضون لتهديدات عنصرية | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 09.05.2023

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منوعات

برلين ـ تلاميذ من خلفيات مهاجرة يتعرضون لتهديدات عنصرية

تبحث الشرطة ملابسات حادثة عنصرية تعرض لها تلاميذ من خلفيات مهاجرة، كانوا في رحلة مدرسية، وحاولت مجموعة من الشباب اليميني المتطرف التعرض للطلبة كما حاولوا اقتحام نزل الشباب الذي يقيمون به، ما استدعى تدخل الشرطة.

رجال شرطة ألمانيا

ما تزال الشرطة تحقق فيما أثارت الحادثة استنكارا وتنديدات

تحقق الشرطة في برلين في دوافع تعرض تلاميذ خلال رحلة مدرسية إلى تهديدات ومضايقات عنصرية. وبحسب صحيفة برلينر تسايتونغ فإن تلاميذ في فصل دراسي في برلين تعرضوا للإهانات العنصرية في معسكر عطلة في منطقة Heidesee  في جنوب براندنبورغ مساء الأحد (السابع من أيار/ مايو). وأكدت الشرطة وقوع الحادثة وقالت أنها تحقق في القضية.

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يصادف 21 آذار / مارس اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري وهذا العام تحت شعار "ضرورة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري - بعد مرور 75 عاماً من اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". ماذا عن الإسلاموفوبيا في ألمانيا؟

بعد أن احتفلت دوسلدورف بإطلاق لافتة بالعربية على أحد شوارع المدينة قام مجهولون بتشويه اللافتة وألصقوا عليها ملصقات تتضمن عبارات معادية للأجانب، ما أثار الاستياء فيها.

في تقريرها السنوي الأول، كشفت مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة العنصرية أن العنصرية تشكل تهديدا للديمقراطية في البلاد. ودعت المسؤولة إلى ضرورة مكافحة العنصرية وإنهاء سنوات من تجاهلها، مشيرة إلى خطة عمل في هذا الإطار.

وبحسب الصحيفة الألمانية فإن الجناة هم من الشباب اليميني المتطرف، تعرضوا لتلاميذ من خلفيات مهاجرة، وكان من بين الطلاب يتواجد  محجبات. وكان الطلاب وأعمارهم تتراوح بين 15 و 16 عاما يحتفلون بعيد ميلاد أحدهم، إلا أنهم تعرضوا لشتائم وتهديدات عنصريةمن مجموعة من الشباب كانوا يتواجدون في المكان. وبحسب الشرطة فإن التهديدات تضمنت ايماءات وتهديدات لفظية.

و بحسب برلينر تسايتونغ فإن شجارا وقع بعد هذه الملاسنات، فيما حاولت مجموعة الشباب اليميني المتطرف من اقتحام نزل شباب، والذي كان الطلاب يقيمون به، ما استدعى تدخل الشرطة لتوفير الحماية. وغادر الطلاب والمعلمون المكان تحت حماية الشرطة، في حين اتصلت المدرسة بالأهالي للحضور واصطحاب أبنائهم.

وفقًا للصحيفة الألمانية فإن والد أحد الطلاب أعرب للصحيفة عنصدمة أبنائهم، وقال إنه تلقى اتصالا لاصطحاب ابنه الساعة الثالثة صباحا، ووجد بقية الطلاب في حالة هلع، مضيفا أنهم لم يواجهوا مثل هذه الظروف سابقا.

وقالت المدرسة أنها تبحث تأجيل اختبار الرياضيات المقرر هذا الأسبوع جراء ما حصل. واستجوبت قوات الشرطة الشهود خلال الليل. وتحاول الوصول إلى صور للمهاجمين. 

صحيفة زود دويتشه تسايتونغ نشرت استنكار عضو مجلس الولاية كاتارينا غونتر-فونش وقالت في بيان صحفي إن هذه التصرفات غير مقبولة، وطالبت بدعم الطلاب الذين تعرضوا للحاثة. 

كما أدانت رئيسة وزراء ولاية براندنبورغ ديتمار فوديكي الحادث ووصفته بأنه "مثير للاشمئزاز" و "مرعب".

ع.أ.ج

العنصرية في ألمانيا