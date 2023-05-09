برلين ـ تلاميذ من خلفيات مهاجرة يتعرضون لتهديدات عنصرية

تحقق الشرطة في برلين في دوافع تعرض تلاميذ خلال رحلة مدرسية إلى تهديدات ومضايقات عنصرية. وبحسب صحيفة برلينر تسايتونغ فإن تلاميذ في فصل دراسي في برلين تعرضوا للإهانات العنصرية في معسكر عطلة في منطقة Heidesee في جنوب براندنبورغ مساء الأحد (السابع من أيار/ مايو). وأكدت الشرطة وقوع الحادثة وقالت أنها تحقق في القضية.

وبحسب الصحيفة الألمانية فإن الجناة هم من الشباب اليميني المتطرف، تعرضوا لتلاميذ من خلفيات مهاجرة، وكان من بين الطلاب يتواجد محجبات. وكان الطلاب وأعمارهم تتراوح بين 15 و 16 عاما يحتفلون بعيد ميلاد أحدهم، إلا أنهم تعرضوا لشتائم وتهديدات عنصريةمن مجموعة من الشباب كانوا يتواجدون في المكان. وبحسب الشرطة فإن التهديدات تضمنت ايماءات وتهديدات لفظية.

و بحسب برلينر تسايتونغ فإن شجارا وقع بعد هذه الملاسنات، فيما حاولت مجموعة الشباب اليميني المتطرف من اقتحام نزل شباب، والذي كان الطلاب يقيمون به، ما استدعى تدخل الشرطة لتوفير الحماية. وغادر الطلاب والمعلمون المكان تحت حماية الشرطة، في حين اتصلت المدرسة بالأهالي للحضور واصطحاب أبنائهم.

وفقًا للصحيفة الألمانية فإن والد أحد الطلاب أعرب للصحيفة عنصدمة أبنائهم، وقال إنه تلقى اتصالا لاصطحاب ابنه الساعة الثالثة صباحا، ووجد بقية الطلاب في حالة هلع، مضيفا أنهم لم يواجهوا مثل هذه الظروف سابقا.

وقالت المدرسة أنها تبحث تأجيل اختبار الرياضيات المقرر هذا الأسبوع جراء ما حصل. واستجوبت قوات الشرطة الشهود خلال الليل. وتحاول الوصول إلى صور للمهاجمين.

صحيفة زود دويتشه تسايتونغ نشرت استنكار عضو مجلس الولاية كاتارينا غونتر-فونش وقالت في بيان صحفي إن هذه التصرفات غير مقبولة، وطالبت بدعم الطلاب الذين تعرضوا للحاثة.

كما أدانت رئيسة وزراء ولاية براندنبورغ ديتمار فوديكي الحادث ووصفته بأنه "مثير للاشمئزاز" و "مرعب".

ع.أ.ج