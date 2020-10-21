برلين ـ تفتيش مسجد بشبهة التحايل للحصول على إعانات ضد كورونا

شنت الشرطة الألمانية والادعاء العام حملة تفتيش على عدة شركات ومسجد في حي كرويتسبرغ ببرلين للاشتباه في التحايل للحصول على إعانات مخصصة لمواجهة أزمة جائحة كورونا. وشارك في الحملة نحو 150 عنصرا صباح اليوم.

وأعلن الادعاء العام اليوم الأربعاء (21 أكتوبر/تشرين الأول 2020) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم مصادرة 7 آلاف يورو نقدية ووسائط تخزين مختلفة وجهاز كمبيوتر وملفات خلال الحملة. وبحسب البيانات، فإن الاشتباه موجه ضد ثلاثة أشخاص متهمين بالتقدم بطلبات للحصول على مساعدات كورونا فورية دون وجه حق.

ووفقا للسلطات، تقدم المشتبه بهم بطلب للحصول على نحو 70 ألف يورو كمساعدات طارئة، وتم صرف حوالي 45 ألف يورو منها. وفي حالة واحدة على الأقل تدفقت الأموال على حساب مسجد في حي كرويتسبرغ. وشملت الحملة ستة مواقع.

وهذه ليست الحالة الأولى التي يتم فيها التحايل للحصول على الإعانات المخصصة لمواجهة أزمة جائحة كورونا، من قبل شركات صغيرة وأفراد.

وفي أيار/مايو الماضي قامت السلطات بتفتيش عدة شقق لأشخاص ينتمون للتيار السلفي على خلفية اشتباه في احتيال يتعلق بالحصول على مساعدات طارئة خاصة بمكافحة وباء كورونا. وشملت حملة التفتيش آنذاك غرف مسجد لم يعد يتم يستخدم كمكان عبادة، حسب ما كشف المدعي العام، لكن المكان تحول ـ وفق الاستخبارات الداخلية بألمانيا ـ إلى نقطة التقاء لإسلاميين، وكان من ضمنهم أنيس عمري منفذ الاعتداء في سوق عيد الميلاد ببرلين في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)