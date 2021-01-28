برلين ـ القبض على رجل وجه تعليمات "خطيرة" لطيارين في الجو

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة (29 يناير/كانون الثاني 2021) أن تعليمات الطيران التي وجهها المتهم للطيارين على مدار ستة أشهر بدت "أكثر احترافية بمرور الوقت".

وذكرت الشرطة أنه كان من الممكن أن تؤدي هذه التعليمات إلى "مناورات طيران خطيرة".

وألقت الشرطة القبض على الرجل البالغ من العمر 32 عاما متلبساً ليلة الخميس/الجمعة، بحي كوبنيك في برلين، والذي يبعد عن مطار برلين بنحو عشرة كيلومترات.

ويُشتبه في أن الرجل أجرى اتصالات لاسلكية متعددة مع طائرات ركاب وطائرات نقل وكذلك مع المروحية المشتركة للشرطة الاتحادية وشرطة برلين.

وشكلت الشرطة الاتحادية لجنة من متخصصين في خدمات الطيران والاستخبارات الفنية للتحقيق في الجرائم، وقدمت الدعم في ذلك الوكالة الاتحادية للشبكات.

وتم العثور بحوزة الرجل على جهازي لاسلكي بالتردادت التي استخدمت في المراسلات. وصودرت الأجهزة كأدلة.

ويُجرى التحقيق مع الرجل للاشتباه الملح في ارتكاب تدخلات متعددة خطيرة في حركة السكك الحديدية والسفن والحركة الجوية.

ع.ج.م./ع.ح. (د ب ا)