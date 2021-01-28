 برلين ـ القبض على رجل وجه تعليمات ″خطيرة″ لطيارين في الجو | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 29.01.2021

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منوعات

برلين ـ القبض على رجل وجه تعليمات "خطيرة" لطيارين في الجو

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل في العاصمة برلين بتهمة مراسلة طيارين خلال قيادتهم طائرات، أو مروحيات، عبر اللاسلكي وإعطائهم أوامر، ما عرض حركة النقل الجوي للخطر. وتم القبض على الرجل متلبسا ومعه دليل الاتهام.

طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا في مطار فرانكفورت (صورة رمزية)

كان من الممكن أن تتسبب تدخلات الرجل في وقوع كوارث جوية (صورة رمزية)

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة (29 يناير/كانون الثاني 2021) أن تعليمات الطيران التي وجهها المتهم للطيارين على مدار ستة أشهر بدت "أكثر احترافية بمرور الوقت".

وذكرت الشرطة أنه كان من الممكن أن تؤدي هذه التعليمات إلى "مناورات طيران خطيرة".

مختارات

عادت الحوادث الدموية للطيران المدني في باكستان، إذ تحطمت طائرة كانت على وشك الهبوط في مطار كراتشي، والحصيلة لحد الآن كارثية، إذ لم تكتب النجاة سوى لراكب وحيد.

وألقت الشرطة القبض على الرجل البالغ من العمر 32 عاما متلبساً ليلة الخميس/الجمعة، بحي كوبنيك في برلين، والذي يبعد عن مطار برلين بنحو عشرة كيلومترات.

ويُشتبه في أن الرجل أجرى اتصالات لاسلكية متعددة مع طائرات ركاب وطائرات نقل وكذلك مع المروحية المشتركة للشرطة الاتحادية وشرطة برلين.

وشكلت الشرطة الاتحادية لجنة من متخصصين في خدمات الطيران والاستخبارات الفنية للتحقيق في الجرائم، وقدمت الدعم في ذلك الوكالة الاتحادية للشبكات.

وتم العثور بحوزة الرجل على جهازي لاسلكي بالتردادت التي استخدمت في المراسلات. وصودرت الأجهزة كأدلة.

ويُجرى التحقيق مع الرجل للاشتباه الملح في ارتكاب تدخلات متعددة خطيرة في حركة السكك الحديدية والسفن والحركة الجوية.

ع.ج.م./ع.ح. (د ب ا)

  • Iran | Überreste des abgestürzten Flugzeugs der Ukraine International Airlines (Reuters/West Asia News Agency)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

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    نفت إيران البداية أن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بفعل فاعل لكن دائرة الاتهامات حاصرتها لتعود وتعترف بأنها أسقطت بصاروخ "عن طريق الخطأ". من سوء حظ ركاب طائرة الـ 176 والذين قضوا نحبهم جميعا، أن صادف مرور طائرتهم (من طراز بوينج 737-800) يوم 08.01.2020 في سماء طهران في أجواء عسكرية متوترة، وفي الليلة التي قصفت فيها إيران قاعدتين أمريكيتين في العراق انتقاما لمقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

  • Flugzeugunglück in Russland September 2008 (AP)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

    الطيران الروسي في المقدمة

    حدث ذلك يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر 2008، إذ تحطمت طائرة روسية من طراز بوينغ 737-500، بالقرب من مدينة بيرم في منطقة الأورال. مات جراء ذلك 88 شخصا، ستة منهم أفراد طاقمها. الطائرة انفجرت في الجو قبل سقوطها، وكانت تديرها شركة الطيران الوطني الروسية إيروفلوت.

  • Boeing 737 der Turkish Airlines (picture-alliance/dpa)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

    تركيا تنعي طائراتها أيضا

    سقطت الطائرة التابعة للخطوط التركية من نوع بوينغ 800-737 في 25 فبراير/ شباط 2009. حيث تحطمت قريبا من مطار سكيبول في أمستردام بهولندا، بعد هبوط اضطراري للطائرة نتيجة توقف محركها عن الاشتغال. وصل عدد القتلى فيها 9 وتجاوز عدد الجرحى 86.

  • Bahia Bakari, einzige Überlebene des Flugzeugabsturzes vor den Komoren (AP)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

    رحلة يمنية إلى جزر القمر

    طفلة واحدة استطاعت النجاة في هذه الرحلة، في حين لقي 152راكبا آخرا حتفهم. الرحلة انطلقت من مطار صنعاء الدولي في 30 يونيو/ حزيران 2009، وكانت متجهة إلى مطار الأمير سعيد ابراهيم بمدينة موروني في جزر القمر. لكنها لم تتمكن من الوصول إلى وجهتها وسقطت قبل وصولها إلى المطار.

  • Trauer nach Flugzeugabsturz in Russland (picture-alliance/dpa)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

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    كان أهم حادث جوي في عام 2011، حيث تحطمت طائرة من نوع ياك-42. وقتل حينها 43 شخصا. وكان على متن الطائرة فريق ومدربي "لوكوموتيف ياروسلافل" لهوكي الجليد، ووقعت هذه الحادثة بالقرب من مدينة ياروسلافل الروسية.

  • Tupolew Tu-154 (picture alliance / dpa)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

    الطائرة الداغستانية

    في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2010، تحطمت الطائرة الداغستانية من طراز توبوليف 154 وهي متوجهة من موسكو إلى محج قلعة (عاصمة جمهورية داغستان). راح ضحية الحادث شخصان، من بينهما شقيق رئيس جمهورية داغستان حينذاك، كما جرح العشرات من الركاب.

  • Symbolbild Malaysia Airlines Boeing 777-200 (picture alliance / dpa)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

    أعقد ألغاز حوادث الطيران في التاريخ

    انقطع الاتصال بالطائرة بعد اقلاعها بساعتين تقريبا وفقدت رحلة الطيران رقم 370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية. الطائرة من نوع بوينغ 777-200 إي أر. عرف عام 2014، بعام ألغاز حوادث الطيران في التاريخ. فالرحلة المنظمة بين كوالالمبور(ماليزيا) و بكين (الصين) لم تعرف طريق الوصول وكانت نهايتها غير معروفة لغاية الآن.

  • Absturz Germanwings-Maschine/Trümmerteile (picture-alliance/dpa)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

    انتحار أودى بالطيران الألماني

    لم يكتب للطائرة الألمانية من طراز إيرباص إيه 320 والتابعة لشركة " Germanwings" التابعة بدورها للخطوط الأم "Lufthansa"، طريق الوصول إلى وجهتها عام 2015. فقد تحطمت في جنوب فرنسا وبالتحديد في منطقة جبال الألب، مما تسبب في مقتل 150شخصا. أثبتت التحقيقات أن مساعد الطيار Andreas Lubiz أسقطها عمدا، إذ كان يعاني من مرض نفسي وقرر الانتحار وهو على متن الطائرة.

  • EgyptAir MS804 Wrackteil (picture-alliance/abaca)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

    رحلة انتهت في البحر

    سقطت الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران في البحر المتوسط يوم21 مايو/ أيار 2016، وعلى متنها 66 شخصا. الرحلة كانت قادمة من مطار شارل ديغول في باريس متوجهة نحو مطار القاهرة. ولم تعرف أسباب سقوط الطائرة حتى الحين.

  • Russland - Bergungsarbeiten nach Flugzeugabsturz (picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

    حادث في روسيا أيضا...

    تحطمت طائرة خطوط ساراتوف الروسية يوم 11 شباط/ فبراير 2018 بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو وعلى متنها 71 شخصا. الرحلة، حسب ما نقلته الأخبار المحلية، انتهت في ضواحي موسكو ولم يكتب لها الوصول إلى وجهتها. وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة المحطمة من طراز "أن148".

  • Iran Flugzeugabsturz (Farsnews)

    حوادث مأسوية في السماء حيرت من في الأرض

    الطيران الإيراني

    صباح الأحد (18 فبراير/ شباط 2018) تحطمت طائرة إيرانية في محافظة أصفهان وسط إيران على بعد نحو 480 كلم جنوب طهران، وكان على متنها أكثر من 50 راكبا. وتعمل فرق الإنقاذ الإيرانية منذ سقوط الطائرة على تحديد موقع حطامها، غير أن الثلوج والتضاريس الجبلية عاقت جهود البحث ولم يعثر على أي شيء لغاية الآن. إعداد: مريم مرغيش.


 

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