 برلين ـ إطلاق نار وإصابة عدة أشخاص بجراح خطيرة! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.12.2020

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برلين ـ إطلاق نار وإصابة عدة أشخاص بجراح خطيرة!

قالت الشرطة إن عدة اشخاص أصيبوا في واقعة إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين في الساعات الأولى من صباح يوم السبت. ونقل الجرحى إلى المستشفى بعد إصابتهم في شجار في منطقة كوريتسبرغ، ولا يوجد ما يدل على وجود دوافع سياسية.

تدخل شرطة برلين في حي كرويتسبيرغ بعد حادث إطلاق نار

تدخل شرطة برلين في حي كرويتسبيرغ بعد حادث إطلاق نار وإصابة عدة أشخاص

سمع صوت إطلاق انار في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت 26 ديسمبر/ كانون الأول 2020) الذي يوافق اليوم الثاني من يومي عيد الميلاد هذا العام حسب التقويم المسيحي للكنائس الغربية.

مختارات

قبل عام اعتمدت وزارة الداخلية في ولاية برلين مخططا من خمس نقاط للتحرك بقوة ضد المنتمين لما بات يعرف بـ "العصابات الإجرامية العربية". وترى الشرطة اليوم أن هذه الإجراءات باتت تعطي أُكلها رغم أن التحقيقات تسير بصعوبة.

أجريت في ولايتين ألمانيتين حملة اعتقالات واسعة بمشاركة أكثر من 300 عنصر أمني. و"عائلة عربية" إجرامية متواجدة منذ مدة تحت مجهر المحققين ضمن من طالتهم الحملة لشبهات منها غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وقالت الشرطة والادعاء العام اليوم السبت إن إطلاق النار وقع في حي برلين كرويتسبيرغ بالعاصة الألمانية. وأضافت الشرطة والادعاء العام أن أربعة رجال أصيبوا بجروح خطيرةجراء ذلك.

وأفادت المعلومات المتوافرة حتى الآن أن السكان أبلغوا الشرطة التي سمعت إطلاق النار في شارع شتريزيمان بالمنطقة المجاورة مباشرة لمقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وذلك قبل الساعة الرابعة صباحا بقليل. وعثرت قوات الشرطة على ثلاثة جرحى في المكان الذي يعتقد أنه مسرح الجريمة، بينما قفز جريح رابع في قناة لاندفير القريبة، وأخرجته قوات الشرطة لاحقا منها.

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تعرف على العصابات العربية في ألمانيا

وتعتقد سلطات الادعاء العام أن الأمر يتعلق بحادث عنف ضمن أجواء جماعات الجريمة المنظمة. وفتشت الشرطة الشجيرات المحيطة بضفة القناة وحول محطة موكرنبريكه باستخدام مصابيح كهربائية. ونقل المصابون الذين تبلغ أعمارهم بين 30 و39 و42 عاما إلى المستشفيات المحيطة لتلقي العلاج، وفقا لما قالته خدمة المعلومات الخاصة بالمستشفيات.

وشرعت لجنة التحقيق في جرائم القتل رقم واحد بالشرطة الألمانية في إجراء المزيد من التحقيقات وسط توقعات بإصدار أوامر بالقبض على بعض الأشخاص المتورطين في الحادث.

ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ م رويترز)

 

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    الكاتب: زمن البدري


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