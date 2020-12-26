برلين ـ إطلاق نار وإصابة عدة أشخاص بجراح خطيرة!

سمع صوت إطلاق انار في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت 26 ديسمبر/ كانون الأول 2020) الذي يوافق اليوم الثاني من يومي عيد الميلاد هذا العام حسب التقويم المسيحي للكنائس الغربية.
وقالت الشرطة والادعاء العام اليوم السبت إن إطلاق النار وقع في حي برلين كرويتسبيرغ بالعاصة الألمانية. وأضافت الشرطة والادعاء العام أن أربعة رجال أصيبوا بجروح خطيرةجراء ذلك.
وأفادت المعلومات المتوافرة حتى الآن أن السكان أبلغوا الشرطة التي سمعت إطلاق النار في شارع شتريزيمان بالمنطقة المجاورة مباشرة لمقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وذلك قبل الساعة الرابعة صباحا بقليل. وعثرت قوات الشرطة على ثلاثة جرحى في المكان الذي يعتقد أنه مسرح الجريمة، بينما قفز جريح رابع في قناة لاندفير القريبة، وأخرجته قوات الشرطة لاحقا منها.
وتعتقد سلطات الادعاء العام أن الأمر يتعلق بحادث عنف ضمن أجواء جماعات الجريمة المنظمة. وفتشت الشرطة الشجيرات المحيطة بضفة القناة وحول محطة موكرنبريكه باستخدام مصابيح كهربائية. ونقل المصابون الذين تبلغ أعمارهم بين 30 و39 و42 عاما إلى المستشفيات المحيطة لتلقي العلاج، وفقا لما قالته خدمة المعلومات الخاصة بالمستشفيات.
وشرعت لجنة التحقيق في جرائم القتل رقم واحد بالشرطة الألمانية في إجراء المزيد من التحقيقات وسط توقعات بإصدار أوامر بالقبض على بعض الأشخاص المتورطين في الحادث.
ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ م رويترز)
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
نسبة الأمن وقلة معدلات الجريمة لا ترتبط دائما بالمستوى الاقتصادي، إذ وصلت معدلات الجريمة في المدينة الأخطر في ألمانيا وهي فرانكفورت إلى 16550 حالة لكل 100 ألف شخص، وهي النسبة المعتمدة لتقييم أمن المدن في الإحصائيات. أما أكثر مدينة أمانا في ألمانيا فوصلت فيها هذه النسبة إلى اقل من النصف.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
مدينة ماينتس هي عاصمة ولاية راينلاند بفالتس، احتلت المركز العاشر في قائمة المدن الأكثر أمانا في ألمانيا حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة. وتضم القائمة المدن التي يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة. وتشتهر ماينتس بالكرنفال الذي يقام سنويا فيها.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
المركز التاسع كان من نصيب مدينة روستوك الواقعة في شرق ألمانيا على بحر البلطيق. ووصل معدل الجريمة فيها إلى 9858 حالة لكل 100 ألف شخص. وتشتهر المدينة بجامعتها العريقة وشواطئها ومينائها الكبير.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
تشتهر مدينة فوبرتال بقطارها المعلق الفريد في ألمانيا الذي يمر بالمدينة متبعا نهر "فوبر". وكانت نسبة الجريمة في المدينة في عام 2015 قد وصلت إلى 9793 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
أما مدينة نورنبرغ الواقعة في جنوب ألمانيا فكانت في المركز السابع. ويبلغ عدد سكان المدينة نصف مليون نسمة وهي من المدن التجارية المهمة في ولاية بافاريا.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
المركز السادس كان من نصيب مدينة أوبرهاوزن الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وتشتهر المدينة بمناجم الفحم القديمة وتعد مركزا ناشئا للسياحة والتسوق. نسبة الجريمة في المدينةوصلت إلى 9057 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
تشتهر مدينة مونشنغلادباخ بفريقها الكروي الشهير الذي ينافس باستمرار على بطولة الدوري الألماني، بالإضافة إلى كونها مدينة هادئة وآمنة. وصلت نسبة الجريمة فيها العام الماضي إلى 8773 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
مدينة فيسبادن الساحرة احتلت المركز الرابع في قائمة المدن الآمنة في ألمانيا، وهي عاصمة ولاية هيسن وتقع على ضفاف نهر الراين. وتعد المدينة مركزا سياحيا ومقرا لسكن الكثير من الأغنياء في ألمانيا.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
ثالث أكثر مدينة أمانا في ألمانيا كانت مدينة بيليفيلد الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا. ويسكن المدينة نحو 330 ألف نسمة وتقع وسط مناطق زراعية شاسعة.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
أما المركز الثاني فكان من نصيب مدينة أوغسبورغ الواقعة في ولاية بافاريا. وتعد المدينة مقرا للكثير من الشركات التجارية المهمة في ألمانيا مثل سيمنس. يسكن المدينة أكثر من 280 ألف نسمة وكان معدل الجريمة فيها قد وصل العام الماضي إلى 8385 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
المدينة الأكثر أمانا في ألمانيا هي مدينة ميونيخ التي قفزت إلى المركز الأول بمعدل جريمة وصل إلى 7828 حالة لكل 100 ألف شخص. ميونيخ هي المدينة الثالثة في ألمانيا حسب عدد السكان، إذ يسكنها نحو1,5 مليون نسمة، وهي عاصمة ولاية بافاريا ويزورها أكثر من 3 ملايين سائح سنويا، بالإضافة إلى كونها مدينة تاريخية واقتصادية مهمة في ألمانيا. الصورة من الحديقة الانكليزية في المدينة.
الكاتب: زمن البدري