برلين: غرامة 2400 يورو على سيدة ألمانية هاجمت مسلمات

"أنا لست امرأة كارهة للأجانب. لقد كان الغضب يمتلكني فقط". هكذا حاولت مسنة برلينية تدعى فيرونيكا هـ. (68 عاماً) الدفاع عن نفسها خلال جلسة محاكمتها أمس الأربعاء (22 آب/ أغسطس 2018) بتهمة الاعتداء على امرأتين مسلمتين في يناير/ كانون الثاني في أحد شوارع برلين.

ووفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن المرأة العجوز اعتدت على سيدة من أصول تركية وابنتها أثناء عبورهما الإشارة الضوئية، وحاولت نزع الحجاب عنهما ووصفتهما بأنهما "مسلمات قذرات"، وهو ما حاولت العجوز نفيه.

ابنة المعتدى عليها، وتدعى سناء، أكدت أنها وأمها كانا يعبران الشارع وفوجئا بهذه المرأة تهاجمهما وتحاول نزع غطاء الرأس عنهما، فيما تلقت أمها ضربة على رأسها. وأكدت والدة سناء أن المتقاعدة البرلينية شتمتهما أثناء هجومها عليهما.

من ناحيتها، حاولت المدعى عليها الدفاع عن نفسها قائلة إن الغضب كان يمتلكها بسبب نساء مسلمات ضايقنها على رصيف الشارع، ما حدا بها إلى التفريغ عن غضبها عندما وجدت الأم وابنتها المعتدى عليهم.

المحكمة الألمانية رأت أن المتهمة اعتدت على السيدتين بشكل متعمد بسبب لباسهن الذي يظهر بوضوح أنهن مسلمات، كما أن السباب الذي أطلقته كان يبدو أنها تحاول النيل منهن كونهن مسلمات، وقضت بتغريمها مبلغ 2400 يورو، حيث أخذت المحكمة بعين الاعتبار راتب تقاعد المرأة.

وكانت النيابة العاملة قد طالبت بحبس المتهمة لمدة 60 يوماً، إلا أن المحكمة اكتنفت بالغرامة المالية وعبرت كل من الأم وابنتها عن سعادتهما بالحكم الصادر، حيث قالت سناء إنها ستتمكن هذه الليلة من النوم بعمق بعد الكوابيس المتكررة التي تعرضت لها، وبعد الخوف الذي امتلك قلبها جراء الاعتداء.

ع.أ.ج/ ي.أ