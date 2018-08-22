 برلين: غرامة 2400 يورو على سيدة ألمانية هاجمت مسلمات | عالم المنوعات | DW | 23.08.2018

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منوعات

برلين: غرامة 2400 يورو على سيدة ألمانية هاجمت مسلمات

بعد مهاجمتها لامرأتين مسلمتين في برلين، فرضت محكمة ألمانية غرامة مالية ضد متقاعدة عجوز بسبب تعرضها للأديان. العجوز نفت هذا الأمر وقالت إن الاعتداء حصل كونها كانت غاضبة فقط وهو ما لم يقنع هيئة المحكمة.

Deutschland Berliner Ermittler beschlagnahmen 77 Immobilien von Großfamilie | ARCHIV (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

"أنا لست امرأة كارهة للأجانب. لقد كان الغضب يمتلكني فقط". هكذا حاولت مسنة برلينية تدعى فيرونيكا هـ. (68 عاماً) الدفاع عن نفسها خلال جلسة محاكمتها أمس الأربعاء (22 آب/ أغسطس 2018) بتهمة الاعتداء على امرأتين مسلمتين في يناير/ كانون الثاني في أحد شوارع برلين.

مختارات

خلال اجتماعه بمجموعة من المواطنين ألمان وآخرين من أصول تركية ندد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بما وصفه بـ "الإقصاء أو التمييز" ضد أشخاص بسبب أصولهم الأجنبية، مؤكدا على أنه لا يتعين على أحد إنكار أصوله. (22.08.2018)

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان تؤيد اقتراح "تغيير المسار" القاضي بالسماح للاجئين الذين ترفض طلبات لجوئهم، بالبقاء في ألمانيا ضمن شروط محددة مثل إيجاد فرصة عمل، وقد أثار الاقتراح الجدل بين أطراف الائتلاف الحكومي. (22.08.2018)

ووفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن المرأة العجوز اعتدت على سيدة من أصول تركية وابنتها أثناء عبورهما الإشارة الضوئية، وحاولت نزع الحجاب عنهما ووصفتهما بأنهما "مسلمات قذرات"، وهو ما حاولت العجوز نفيه.

ابنة المعتدى عليها، وتدعى سناء، أكدت أنها وأمها كانا يعبران الشارع وفوجئا بهذه المرأة تهاجمهما وتحاول نزع غطاء الرأس عنهما، فيما تلقت أمها ضربة على رأسها. وأكدت والدة سناء أن المتقاعدة البرلينية شتمتهما أثناء هجومها عليهما.

من ناحيتها، حاولت المدعى عليها الدفاع عن نفسها قائلة إن الغضب كان يمتلكها بسبب نساء مسلمات ضايقنها على رصيف الشارع، ما حدا بها إلى التفريغ عن غضبها عندما وجدت الأم وابنتها المعتدى عليهم.

المحكمة الألمانية رأت أن المتهمة اعتدت على السيدتين بشكل متعمد بسبب لباسهن الذي يظهر بوضوح أنهن مسلمات، كما أن السباب الذي أطلقته كان يبدو أنها تحاول النيل منهن كونهن مسلمات، وقضت بتغريمها مبلغ 2400 يورو، حيث أخذت المحكمة بعين الاعتبار راتب تقاعد المرأة.

وكانت النيابة العاملة قد طالبت بحبس المتهمة لمدة 60 يوماً، إلا أن المحكمة اكتنفت بالغرامة المالية وعبرت كل من الأم وابنتها عن سعادتهما بالحكم الصادر، حيث قالت سناء إنها ستتمكن هذه الليلة من النوم بعمق بعد الكوابيس المتكررة التي تعرضت لها، وبعد الخوف الذي امتلك قلبها جراء الاعتداء.

ع.أ.ج/ ي.أ

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء تنامي كراهية الأجانب والتشدد اليميني في شرق ألمانيا، محذرة من أنهما يشكلان تهديدا على السلم الاجتماعي وينفر المستثمرين الأجانب. الإحصائيات الأخيرة تؤكد هذه المخاوف: ففي عام 2014 مثلا سجل 47 من الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد.

  • Deutschland NPD Wahlkampfveranstaltung in Hamburg

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

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  • Deutschland Demo der Anti-Islam-Bewegung Hagida in Hannover

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    شكلت مدينة دريسدن، بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، مهد ومعقل حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) التي تتظاهر منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2014 ضد الإسلام والمسلمين وتواجد الأجانب في ألمانيا. وقد بلغت هذه الاحتجاجات ذروتها مع تدفق سيل اللاجئين، وأغلبيتهم من سوريا، على ألمانيا العام الماضي.

  • Symbolbild Flüchtlingsgegner Pegida AFD Rechte

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    خلال احتجاجاتهم الليلية التي تنظمها حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) لم يتوان اليمينيون المتطرفون عن التعبير عن رفضهم لقدوم اللاجئين إلى ألمانيا. في إحدى المظاهرات حمل أحدهم لافتة تصور أناسا في قطار – وذلك في إشارة إلى أن أغلبية اللاجئين قدموا إلى ألمانيا في القطارات انطلاقا من المجر والنمسا – وقد كتب عليها بالإنجليزية: "اللاجئون غير مرحب بهم، عودوا بعائلاتكم إلى أوطانكم".

  • Dresden Pegida Demonstration 12.01.2015

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    اليمين المتطرف يرفضو أيضا التعددية الثقافية في إشارة إلى المهاجرين، الذين يعيشون في ألمانيا منذ عقود، ويعتبرونها دخيلة على الثقافة الألمانية. في الصورة أحد المتظاهرين في احتجاجات نظمتها حركة بيغيدا في مدينة دريسدن وهو يحمل لافتة كتب عليها "يجب وقف التعددية الثقافية. وطني (يجب) أن يبقى ألمانيّا".

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديدات بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. وفي الواقع، فقد شهد حزب المستشارة، الحزب الديمقراطي المسيحي، تراجعا في الانتخابات البرلمانية المحلية لعدد من الولايات الألمانية، وليس في شرق ألمانيا فقط.

  • Deutschland Geplantes Flüchtlingsheim in Flammen in Bautzen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - تحسب على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة. الصورة تظهر بناية خصصت لإيواء اللاجئين في بلدة باوتسن وهي تحترق. كما أظهرت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان بفعل إجرامي.

  • Deutschland Pegida gegen Moscheen Plakat in Dresden

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    بعدما سمع اليمنيون المتطرفيو أن طائفة الأحمدية تريد أن تبني مسجدا بمنطقة نائية في إيرفورت بولاية تورينغن، شرقي ألمانيا، حتى سارعوا للاحتجاج رغم أن الأمر لم يتعد طور التخطيط. ورغم أن هذا المسجد الذي لايزال مجرد حبر على ورق هو الأول من نوعه في الولاية بأسرها والثالث في شرقي ألمانيا (باسثناء برلين)، إلا أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي يرى فيه مشروعا بعيد المدى لأسلمة ألمانيا.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    الاحتجاج على بناء المساجد من قبل البعض في ألمانيا ليس بالأمر الجديد. بيد أن البعض استخدم وسائل أخرى للتعبير عن احتجاجه: ففي عام 2013 ومع انطلاق أشغال بناء أول مسجد في مدينة لايبتسغ وثاني مسجد على الإطلاق في شرق ألمانيا (باستثناء برلين) قام مجهولون بوضع رؤوس خنازير دامية على أرضية المبنى. حادث مماثل تكرر بعدها بثلاث سنوات عندما وضع مجهولون خنزيرا صغيرا ميتا أمام مسجد في المدينة ذاتها.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    لأكثر من 10 سنوات ويمنيون متطرفون، ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا، يقتلون أناسا في مختلف أنحاء ألمانيا. والمتهمون هم أوفه موندلوز، أوفه بونهارت (في الصورة – في الوسط) وبيآته تشيبه. ضحاياهم: ثمانية أتراك ويوناني وشرطية. دافعهم في ذلك هو كراهيتهم للأجانب. وإلى حدود عام 2011 كان الرأي العام يجهل هوية هؤلاء وأن القتلة هم من اليمينيين المتطرفين.

    الكاتب: شمس العياري


مختارات

مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

رغم أن اليمين المتطرف ظاهرة لا تقتصر على بلد معين، إلا أن الحكومة الألمانية أعربت مؤخرا عن قلقها من تنامي كراهية الأجانب ومعاداة الإسلام في الولايات الألمانية الشرقية. جولة مصورة في مظاهر التطرف اليميني بشرق ألمانيا. (24.09.2016)  

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