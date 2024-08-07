برلين غاضبة من تصريحات سموتريتش عن "تجويع" سكان غزة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تصريحات يُعرب فيها عن أسفه لعدم قدرته على تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة. الخارجية الألمانية ترد بغضب.

أدانت وزارة الخارجية الألمانية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي أعرب فيها عن أسفه لتقديم مساعدات غذائية للفلسطينيين في قطاع غزة، والتي وصف فيها تجويع سكان القطاع المحاصر بأنه مبرر أخلاقيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين اليوم الأربعاء (السابع من آب/ أغسطس 2024) إن "تصريحات وزير المالية الإسرائيلي غير مقبولة ومثيرة للغضب تماما. نحن نرفضها بأشد العبارات".

وأضاف المتحدث: "إنه واجب إنساني ومبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني، أنه حتى في الحرب يجب حماية المدنيين ويجب أن يكون لهم على سبيل المثال الحق في الوصول إلى المياه والغذاء".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت في تقارير لها عن الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف قوله: "من المستحيل في الواقع العالمي اليوم شن حرب - لا أحد في العالم سيسمح لنا بتجويع وعطش مليوني مواطن، على الرغم من أن ذلك قد يكون عادلا وأخلاقيا حتى يعيدوا رهائننا".

كما نقلت عنه قوله إنه "إذا سيطرت إسرائيل على توزيع المساعدات بدلا من (حركة) حماس، فإن الحرب كانت لتنتهي الآن وكان الرهائن قد عادوا".

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة الألمانية ترى في هذه التصريحات نية إبادة جماعية أو تقيمها على هذا النحو، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه واثق "من أن هذه التصريحات تتم متابعتها بعناية في لاهاي (مقر المحكمة الجنائية الدولية) حيث يجري حاليا مناقشة هذا النوع من القضايا".

وتجدر الإشارة إلى أن المدعي العامللمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، قدم في الحادي والعشرين من أيار/مايو الماضي طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإسرائيليين آخرين، حيث وجه لهم اتهامات من بينها المسؤولية عن تجويع مدنيين كوسيلة للحرب وكذلك عن القتل التعسفي والهجمات الموجهة ضد مدنيين.

ع.ش/ أ.ح/ ع.خ (د ب أ)