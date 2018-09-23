 برلين على وشك اتخاذ قرار بشأن مستقبل رئيس الاستخبارات | أخبار | DW | 05.11.2018

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أخبار

برلين على وشك اتخاذ قرار بشأن مستقبل رئيس الاستخبارات

من المتوقع أن تتخذ الحكومة الألمانية قرارا بشأن مستقبل رئيس الاستخبارات السابق هانس غيورغ ماسن الذي أثارت تصريحاته جدلا هدد تماسك الائتلاف الحكومي. وليس من الواضح عما إذا كان ماسن سيفصل من عمله أم سيحال على التقاعد.

Hans-Georg Maaßen und Horst Seehofer (Imago/ZumaPress/E. Contini)

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في برلين اليوم (الاثنين الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) إن الحكومة على وشك اتخاذ قرار بشأن مستقبل هانس-غيورغ ماسن رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية). وحول ما إذا كان ذلك يمكن أن يتم اليوم الاثنين أجاب زايبرت "يمكن أن يحدث ذلك اليوم"، واستطرد موضحا أن المستشارة أنغيلا ميركل تتوقع أن يتخذ وزير الداخلية هورست زيهوفر "قرارا مناسبا بهذا الشأن في القريب العاجل".

 

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كوادريغا - حكومة ميركل - رهينة الخلافات؟

 

يذكر أن ماسن ركز انتقاداته الحادة على الحزب الاشتراكي الديمقراطي في نص يعتزم إلقاءه بمناسبة خروجه من منصبه. وأشار ماسن في خطابه إلى وجود قوى يسارية راديكالية داخل الحزب الاشتراكي استهدفته، فيما ذكرت تسريبات أن وزير الداخلية زيهوفر لم يحدد بعد ما إذا كان سيتم فصل ماسن أم سيحال إلى التقاعد المؤقت، وذكرت دوائر أمنية أنه من المنتظر ألا تستعين الحكومة الألمانية بماسن بعد التصريحات الأخيرة. وأضافت الدوائر أن اضطرابا حدث في علاقة الثقة مع ماسن، مشيرة إلى أن هذا هو السبب في قرار عدم نقله كما كان مخططا ليعمل مفوضا خاصا في وزارة الداخلية، ولفتت هذه الدوائر إلى أنه من غير المنتظر حرمان ماسن من استحقاقات التقاعد.

كانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت في وقت سابق أنه ستكون هناك "عواقب" لانتقادات ماسن الحادة لأطراف في الائتلاف الحاكم أوردها في نص خطاب يعتزم أن يلقيه بمناسبة خروجه من منصبه.

ح.ز / ع.خ (د.ب.أ)

 

  • Berlin PK Merkel Seeehofer Nahles Neu (picture-alliance/AP/M. Sohn)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    مخاض عسير ومولود ضعيف

    شهدت الانتخابات التشريعية في أيلول/ سبتمبر 2017 تراجعاً لحزب المستشارة وحليفها البافاري وللحزب الاشتراكي الديمقراطي. في حين دخل حزب البديل اليميني الشعبوي البرلمان للمرة الأولى وبقوة. أدى هذا مع الخلاف حول قضايا أساسية كالهجرة، إلى فشل ميركل في تشكيل ائتلاف حاكم مع حزبي الخضر والحزب الليبرالي وبعد ذلك الاضطرار للدخول في ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومنح الأخير وزرات سيادية.

  • Screenshot Twitter Video Chemnitz Ausschreitungen (twitter.com/AZeckenbiss)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    فيديو كيمنتس

    بعد التظاهرات المعادية للمهاجرين نفى رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) هانس غيورغ-ماسن وجود عمليات "مطاردة جماعية" لأجانب، مع أن ميركل أدانتها. كما ادعى ماسن أن فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، وشكك في صحته بينما كان التسجيل حقيقياً. وتعليقاً على كلامه، قال الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن ماسن "ألحق ضرراً كبيراً بالثقة في أجهزة الأمن"، بسبب تدخله في الشأن السياسي.

  • Hans-Georg Maaßen Cyberspionage in Deutschland (picture-alliance/dpa/S. Pilick)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    "اتصالات" مع حزب البديل

    ذكر حزب اليسار أنه يشتبه بوجود "اتصالات" بين ماسن وحزب البديل اليميني الشعبوي، مشيرا إلى الاشتباه في أن يكون ماسن قد أعطى نصائح لرئيسة حزب البديل السابقة، فراوكه بيتري، عام 2015 بشأن كيفية تجنب الخضوع لمراقبة هيئة حماية الدستور. واتهم الحزب ماسن بـ"وضع" يده الحامية فوق حزب البديل. وبالمثل ينظر الحزب الاشتراكي بعين الشك والريبة للقاءات ماسن أكثر من مرة مع ممثلين عن الحزب الشعبوي.

  • Der Druck auf Hans-Georg Maassen, Präsident des deutschen Verfassungsschutzes wächst (Getty Images/M. Tantussi)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    "ترقية" ماسن

    أثار الاتفاق بين زعماء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بشأن إقالة ماسن (55 عاماً)، من منصبه وترقيته إلى منصب سكرتير دولة في وزارة الداخلية موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية في برلين. وجاءت الانتقادات حتى من داخل الائتلاف الحاكم ومن المعارضة ممثلة بأحزاب اليسار والخضر والديمقراطي الحر (الليبرالي). ويذكر أن ماسن مثل زيهوفر انتقد سياسة ميركل في ملف اللجوء.

  • Berlin Bundesparteitag der SPD (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    الشريك يهدد بنفاد صبره

    حذر رالف شتيغنر، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الاتحاد المسيحي بقيادة ميركل وزيهزفر من أن "ما تبقى من صبر لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي تجاه الائتلاف الحكومي الموسع تضاءل للغاية". أما رئيس منظمة الشباب في الحزب الاشتراكي، كيفين كونيرت، فقد وصف قرار ترقية ماسن "بالصفعة في الوجه"، موجها انتقادات لاذعة لقيادة حزبه متهما إياها بانتهاج سياسة "الاسترضاء".

  • Sondersitzung CSU-Vorstand (picture-alliance/dpa/P.Kneffel)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    زيهوفر يلوح بالاستقالة

    في خطوة مفاجئة أعلن وزير الداخلية الألماني ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي هورست زيهوفر (68 عاماً) في الأول من تموز/يوليو الماضي عزمه تقديم استقالته من منصبه كوزير للداخلية احتجاجا على سياسة ميركل في ملف الهجرة واللجوء، ما أثار شكوكاً حول مستقبل الائتلاف الحكومي. جاء ذلك في اجتماع مغلق لحزبه في ميونيخ.

  • CSU-Parteitag 2012 (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    حل "توافقي"

    جمّد زيهوفر استقالته في انتظار محادثات جديدة مع ميركل. وبعد شد وجذب توصل الطرفان لاتفاق ينص على إقامة مراكز عبور على حدود ألمانيا مع النمسا، للاجئين الذين تم تسجيلهم في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي. وتوافق الطرفان على أن يتم رد هؤلاء اللاجئين انطلاقاً من هذه المراكز إلى الدول التي تم تسجيلهم فيها. ميركل بدت راضية بـ "الحل الوسط الجيد".

  • Deutschland Koalitionstreffen zu Rentenpaket (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    "إصلاح" النظام التقاعدي

    في "عقد الائتلاف" تم الاتفاق على إصلاح نظام التقاعد، غير أن أزمة ما لبثت أن انفجرت في نهايات شهر آب/ أغسطس قبل أن تعود الأطراف الثلاثة للحوار والتوصل لاتفاق بشأن التقاعد والمساعدات الاجتماعية. عندها قال رئيس كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان فولكر كاودر(في الصورة يسار) "يمكننا أن نبرهن أننا من يحكم هذه الدولة". مهما يكن من الأمر لم تكن هذه الأزمة حادة مثل الآنفة الذكر.

  • CSU-Parteitag und Wahlkampfkundgebung (picture alliance/dpa/P. Kneffel)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    "تردي" شعبية الحزب البافاري قبل الانتخابات

    قبل أقل من شهر على الانتخابات المحلية في ولاية بافاريا أظهر استطلاع للرأي حصول الحزب (الاتحاد المسيحي الاجتماعي) في الولاية على نسبة تأييد 35 بالمائة فقط، وهي أقل بكثير من نسبة 47.7 بالمائة التي حصل عليها في انتخابات عام 2013. ويحكم الحزب الولاية منذ أكثر من 70 عاما، ويكافح حاليا للدفاع عن أغلبيته المطلقة في البرلمان المحلي في مواجهة التحدي الذي يشكله حزب "البديل من أجل ألمانيا". إعداد: خالد سلامة


مختارات

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