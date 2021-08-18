 برلين: طالبان توافق على السماح لأفغان بالمغادرة بعد 31 أغسطس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.08.2021

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برلين: طالبان توافق على السماح لأفغان بالمغادرة بعد 31 أغسطس

قال دبلوماسي ألماني رفيع إن بلاده تلقت ضمانات من طالبان بالسماح للأفغان الذين يحملون وثائق قانونية بمغادرة البلاد بعد انتهاء الموعد المحدد، فيما أكدت وزيرة الدفاع ما وعدت به ميركل بأن ألمانيا ستبقى وفية مع من خدموا معها.

Uzbekistan | Durch die Bundeswehr Evakuierte aus Kabul landen in Tashkent

قال المبعوث الألماني إلى أفغانستان، السفير ماركوس بوتزل، المكلف بالتفاوض مع طالبان، إن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في قطر شير محمد عباس ستانيكزاي "أكد لي أنه ستبقى لدى الأفغان الحاملين وثائق قانونية فرصة السفر على متن رحلات تجارية بعد 31 آب/أغسطس". وهو الموعد النهائي لاستكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأوضح الموفد الخاص لألمانيا في أفغانستان، أنه بحث خلال اللقاء في قطر "الضرورة الملحة" بأن يكون هناك "مطار يعمل في كابول" كشرط مسبق لعمل المنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين في أفغانستان.

والرحلات التجارية متوقفة منذ سيطرة طالبان على كابول في 15 آب/أغسطس.

مختارات

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي الحوار مع طالبان بعد سيطرتها على أفغانستان، لكنها شددت على رفض أي اتفاقات غير مشروطة مع الحركة. وقالت: "الواقع الجديد مر لكن علينا مواجهته".

تمسك الرئيس بايدن بإنهاء "مهمة" الجيش الأمريكي في افغانستان بنهاية أغسطس شرط أن تواصل طالبان تعاونها لتسهيل وصول من يرغبون في إجلائهم الى مطار كابول. فيما أكدت مجموعة السبع على أن "طالبان ستحاسب على أفعالها..".

من جهتها أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب ـ كارينباور اليوم الأربعاء إن وعد ألمانيا بإجلاء الموظفين الأفغان السابقين لديها سيبقى قائما بعد انقضاء مهلة 31 أغسطس/ آب. وقالت الوزيرة "كل من لهم الحق في القدوم إلى ألمانيا يمكنهم الوثوق في أن هذا الوعد سيبقى قائما إلى أجل غير مسمى. سنوفر كل الدعم حتى يتسنى لهؤلاء الأشخاص مغادرة هذا البلد واستقبالهم هنا في ألمانيا".

وتسارع الدول الغربية لإجلاء مواطنيها من أفغانستان مع اقتراب موعد انقضاء مهلة، بينما تتزايد المخاوف من ترك كثيرين لمصير مجهول تحت قيادة حكام حركة طالبان الجدد.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة لمجموعة السبع عبر الإنترنت الثلاثاء تمسكه بمهلة 31 آب/أغسطسلاستكمال الانسحاب من أفغانستان، فيما كان حلفاء واشنطن يدعون إلى تمديد المهلة لإجلاء المزيد من الأفغان المعرضين للخطر في بلادهم في ظل حكم طالبان.

وفي وقت سابق اليوم أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن بلادها ستحاول مساعدة الأفغان الذين عملوا مع جنودها ومع منظمات إغاثة ممن يريدون مغادرة أفغانستان بعد انقضاء المهلة.  كذلك  اعتبرت ميركل أنه "يتعين على المجتمع الدولي التحاور" مع طالبان من أجل الحفاظ على المكاسب التي تحققت في أفغانستان منذ انتشار قوات حلف شمال الأطلسي. وأكدت أن "طالبان حقيقة واقعة في أفغانستان" مضيفة "هذا الواقع الجديد مرير لكن علينا مواجهته".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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  • Afghanistan | Taliban in Kabul

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    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

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  • Weltspiegel 18.02.2021 | Afghanistan 2012 | US-Armee, NATO

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  • Afghanistan | Mullah Baradar Akhund

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    قيادة طالبان

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  • Afghanistan I Lage in Kabul spitzt sich zu I 16.08.2021

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  • Afghanistan Update Bildergalerie Witwe mit ihren zwei Kindern in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    خطر على النساء والأطفال

    من المرجح أن تعاني النساء والأطفال والأقليات الأخرى بشكل كبير تحت حكم نظام طالبان. فالنساء والفتيات منعن من التعليم خلال الفترة الأولى لحكم طالبان، والذي انتهى بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2001.

  • Afghanistan Wandgemälde von Präsident Ashraf Ghani am internationalen Flughafen Hamid Karzai in Kabul

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  • Afghanistan | ehemaliger Präsident Hamid Karzai

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  • Bundeswehr bereitet Evakuierung von Deutschen in Afghanistan vor

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    جلاء الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون

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  • USA I Demonstration zur Lage in Afghanistan in Washington

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    احتجاجات في الولايات المتحدة

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