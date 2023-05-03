برلين شاريتيه - انقطاع الكهرباء ونقل مرضى من أكبر مستشفى بأوروبا

في ساعات الصباح الأولى من الأربعاء (الثالث من مايو/ أيار)، ساد الظلام فجأة في مستشفى "شاريتيه" الجامعي في العاصمة الألمانية برلين، والذي يعد أكبر مستشفى في ألمانيا وأوروبا، ويعمل فيه 23 ألف شخص ويمكن أن يستوعب آلاف المرضى.

ووفقًا للمعلومات الأولية، انقطعت الكهرباء في برلين شاريتيه حوالي الساعة الثانية وعشرين دقيقة صباحا، وكان مركز الطوارئ والمبنى الرئيسي بالمستشفى، الذى يبلغ ارتفاعه 82 مترا مظلمين تماما، بحسب ما نقل موقع "بيلد" الألماني.

وأبلغ المسؤولون رجال الإطفاء، فوصلت خدمات الطوارئ بقوام 46 عنصرا من عناصر الإطفاء، عملوا لمدة ثلاث ساعات، مع العديد من سيارات الإسعاف وأطباء الطوارئ ومختلف المركبات المخصوصة بالإضافة إلى مولد الطوارئ المتنقل.

وأفاد موقع شبكة إذاعة برلين براندنبورغ (RBB) أن سبب انقطاع التيار الكهربائي في اثنين من مباني شاريتيهفي برلين، ناتج عن عيب فني. ووفقًا للنتائج الأولية، كان هناك ماس كهربائي في موزع الطاقة.

وأعلن المتحدث باسم شاريتيه أن الكهرباء انقطعت لمدة ثلاث ساعات تقريبًا وأضاف أن مولدات الطوارئ الموجودة تؤمن الإمداد في حالة انقطاع التيار الكهربائي الخارجي "لكن الليلة كان هناك خلل سببه البنية التحتية الفنية الداخلية".

ونتيجة انقطاع التيار الكهربائي، قام رجال الإطفاء بنقل العديد من المرضى خلال الليل، بين الساعة 2:30 صباحًا و 5:30 صباحًا، ونقلت خدمات الطوارئ ثمانية مرضى إلى مبان أخرى بالمستشفى وخمسة إلى مستشفيات أخرى، حسبما قال متحدث باسم إدارة الإطفاء صباح الأربعاء.

وعاد التيار الكهربائي مرة أخرى وهو يعمل باستقرار منذ الساعات الأولى من الصباح، بحسب المتحدث باسم شاريتيه. وتقدم الرعاية الطبية كما هو مخطط لها. ولم يكن هناك أي خطر على المرضى في أي وقت، حسبما نقل موقع "RBB" عن المتحدث.

يذكر أن برلين شاريتيه كان هو المستشفى، الذي تلقى فيه المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني العلاج من تسمم خطير تعرض له في سيبيريا في صيف عام 2020.

ص.ش/أ.ح