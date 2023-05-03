برلين شاريتيه - انقطاع الكهرباء ونقل مرضى من أكبر مستشفى بأوروبا

في ساعات الصباح الأولى من الأربعاء (الثالث من مايو/ أيار)، ساد الظلام فجأة في مستشفى "شاريتيه" الجامعي في العاصمة الألمانية برلين، والذي يعد أكبر مستشفى في ألمانيا وأوروبا، ويعمل فيه 23 ألف شخص ويمكن أن يستوعب آلاف المرضى.
ووفقًا للمعلومات الأولية، انقطعت الكهرباء في برلين شاريتيه حوالي الساعة الثانية وعشرين دقيقة صباحا، وكان مركز الطوارئ والمبنى الرئيسي بالمستشفى، الذى يبلغ ارتفاعه 82 مترا مظلمين تماما، بحسب ما نقل موقع "بيلد" الألماني.
وأبلغ المسؤولون رجال الإطفاء، فوصلت خدمات الطوارئ بقوام 46 عنصرا من عناصر الإطفاء، عملوا لمدة ثلاث ساعات، مع العديد من سيارات الإسعاف وأطباء الطوارئ ومختلف المركبات المخصوصة بالإضافة إلى مولد الطوارئ المتنقل.
وأفاد موقع شبكة إذاعة برلين براندنبورغ (RBB) أن سبب انقطاع التيار الكهربائي في اثنين من مباني شاريتيهفي برلين، ناتج عن عيب فني. ووفقًا للنتائج الأولية، كان هناك ماس كهربائي في موزع الطاقة.
وأعلن المتحدث باسم شاريتيه أن الكهرباء انقطعت لمدة ثلاث ساعات تقريبًا وأضاف أن مولدات الطوارئ الموجودة تؤمن الإمداد في حالة انقطاع التيار الكهربائي الخارجي "لكن الليلة كان هناك خلل سببه البنية التحتية الفنية الداخلية".
ونتيجة انقطاع التيار الكهربائي، قام رجال الإطفاء بنقل العديد من المرضى خلال الليل، بين الساعة 2:30 صباحًا و 5:30 صباحًا، ونقلت خدمات الطوارئ ثمانية مرضى إلى مبان أخرى بالمستشفى وخمسة إلى مستشفيات أخرى، حسبما قال متحدث باسم إدارة الإطفاء صباح الأربعاء.
وعاد التيار الكهربائي مرة أخرى وهو يعمل باستقرار منذ الساعات الأولى من الصباح، بحسب المتحدث باسم شاريتيه. وتقدم الرعاية الطبية كما هو مخطط لها. ولم يكن هناك أي خطر على المرضى في أي وقت، حسبما نقل موقع "RBB" عن المتحدث.
يذكر أن برلين شاريتيه كان هو المستشفى، الذي تلقى فيه المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني العلاج من تسمم خطير تعرض له في سيبيريا في صيف عام 2020.
ص.ش/أ.ح
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تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا
Universitätsklinikum Erlangen
حل المستشفى الجامعي في مدينة إيرلانغن في المرتبة العاشرة في قائمة أفضل المستشفيات الألمانية، بعد أن كان يحتل المركز الثاني عشر العام الماضي. ووفقا للاستطلاعات فإن 87 بالمئة من المرضى هناك أعربوا عن رضاهم عن المستوى العلاجي في المستشفى، كما أنه تم فتح سبعة أقسام علاجية جديدة لخدمة المرضى. منها قسم مرض الزهايمر، وقسم سرطان الثدي، وقسم خاص بمرضى باركنسون.
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تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا
Universitätsklinikum Köln
تقدم المستشفى الجامعي في مدينة كولونيا بقوة في تقييم المستشفيات لهذه السنة، إذ انتقل من المركز السابع عشر إلى المركز التاسع. وكان المستشفى قد نال العام الماضي تقييما جيدا في كل من تخصصات الزهايمر، وسرطان الثدي، وسرطان القولون، وأمراض القلب، باركنسون والولادات. وفي هذا العام حصل المستشفى على هذه التقييمات بالإضافة إلى تقييم ممتاز لجراحة القلب وعلاج أورام المخ.
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تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا
حل مستشفى هامبورغ- إبندورف في المرتبة الثامنة، وتقدم عن العام الماضي حيث حل عاشرا. ووتحسنت سمعة مركز سرطان القولون والمستقيم بمستشفى هامبورغ، مقارنة بالعام الماضي. ويحتوي المستشفى على عيادة متخصصة في أمراض الدم والأورام تنتمي بالفعل إلى المستشفيات الأفضل عالميا، ما يجعله أفضل مركز لمعالجة السرطان في ألمانيا.
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تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا
Universitätsklinikum Freiburg
تراجع مستشفى جامعة فرايبورغ إلى المرتبة السابعة، بعد أن كان يحتل العام الماضي المركز السادس.وبشكل عام لم يتراجع المستوى العلاجي في المستشفى، بل بالعكس أحرز العديد من التقدم بحسب الاستطلاعات، خاصة في مجال علاج الاكتئاب الذي ارتفع مستوى تقديم الخدمات فيه إلى المراتب الأولى مقارنة بالعام الماضي.
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تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا
Universitätsklinikum Frankfurt a.M
في المرتبة السادسة حل المستشفى الجامعي في فرانكفورت، بعد أن كان في المركز 11العام الماضي، أيضا مستوى رضى المرضى من الخدمات العلاجية المقدمة ارتفع إلى نسبة 77 بالمئة، متقدما بثلاث نقاط عن العام الماضي. إلى ذلك، ساعدت السمعة الممتازة لقسم علم الأعصاب وقسم جراحة المخ والأعصاب في المستشفى إلى إحراز هذا التقدم في تصنيف أفضل المستشفيات، كذلك قسم علاج أورام المخ الذي شهد تصنيفا جيدا.
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تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا
Universitätsklinikum Tübingen
في المركز الخامس حل مستشفى توبنغن الجامعي والذي يعتبر نموذجا في الخدمات العلاجية المقدمة في ألمانيا خاصة في مجالات علاج مرض الزهايمر، واضطرابات القلق، وسرطان الثدي، والاكتئاب، وجراحة القلب، وأمراض القلب والشلل الرعاشي وسرطان البروستاتا والولادات عالية الخطورة والعلاج الإشعاعي، إضافة إلى علاج أورام الدماغ. كما أن المستشفى يعتبر عنوانا مهما للأطباء الباحثين في مجال مرض السكري.
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تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا
Universitätsklinikum Heidelberg
المركز الرابع: مستشفى جامعة هايدلبيرغ. وفي السنة الماضية، حصل المستشفى على تقييم كبير في عشرة أقسام علاجية من ضمن 16 قسما علاجيا في المستشفى. وتميز المستشفى في علاج أورام المخ وجراحة الأوعية الدموية.
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تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden
في المركز الثالث لهذا العام ضمن قائمة أفضل المستشفيات في ألمانيا، جاء مستشفى كارل غوستاف كاروس الجامعي في دريسدن، وذلك بتقييم بلغ 88 بالمئة فيما يتعلق بالخدمات العلاجية المقدمة. وتميزت أقسام علاج أورام الدماغ وجراحة الأوعية الدموية في المستشفى، حيث تم تصنيف هذه الأقسام ضمن المراكز المتخصصة الأفضل في ألمانيا.
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تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا
Klinikum der Universität München (KUM)
وكما هو الحال في العام الماضي، احتل المستشفى الجامعي في ميونخ المركز الثاني في قائمة أفضل المستشفيات الألمانية. وحصل 17 مركزا علاجيا يضمه المستشفى على أفضل التقييمات وذلك من أصل 18 مركزا. فقط مركز قسم جراحة الأوعية الدموية في المستشفى هو من لم يحصل على تقييمات عالية.
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تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا
Charité – Universitätsmedizin Berlin
في المركز الأول ضمن قائمة أفضل المستشفيات الألمانية حصل مستشفى Charité الجماعي في برلين على الصدارة في مستوى التقييمات. وأحرزت جميع العيادات العلاجية والتي يبلغ عددها 13 على تقييمات عالية، كما حصلت بعض الأقسام العلاجية على أفضل التقييمات على مستوى ألمانيا. (ترجمة وإعداد: علاء جمعة)
الكاتب: علاء جمعة